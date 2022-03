Dai Digimon a Belle: l'evoluzione artistica di Mamoru Hosoda

Pellicola dopo pellicola, Mamoru Hosoda si è imposto come uno dei nomi di spicco dell'industria dell'intrattenimento mondiale, grazie a uno stile molto personale e a titoli che hanno conquistato la critica e il box office nipponico, tanto da essersi guadagnato l'illustre appellativo di "erede di Hayao Miyazaki" da parte di una cospicua fetta degli appassionati.



In occasione dell'imminente debutto del suo ultimo lavoro Belle nei cinema italiani (leggete la nostra recensione di Belle), ripercorriamo la carriera e il percorso artistico di Mamoru Hosoda analizzandone l'evoluzione durante gli anni, dagli esordi alla maturità, raccontando alcuni aneddoti esemplari di quello che possiamo definire un vero e proprio self-made man i cui sforzi e sacrifici sono stati ampiamente ripagati.

Sotto il segno dei maestri

Mamoru Hosoda nasce a Kamiichi, nella prefettura di Toyama, il 19 settembre 1967. Come molti artisti della sua generazione, la volontà di intraprendere una carriera nel mondo dell'animazione si sviluppa grazie alla popolarità dei lavori di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, in particolare a seguito della visione del capolavoro Lupin III: Il Castello di Cagliostro (1979).



Dopo aver ottenuto la laurea in pittura ad olio presso il Kanazawa College of Art Hosoda decide di candidarsi proprio per lo Studio Ghibli, salvo essere respinto con onore ricevendo una lettera in cui Miyazaki stesso gli confessa che, se lo avessero assunto in quel momento, non gli avrebbero permesso di sviluppare appieno il suo grande talento. Nel 1991 il giovane Hosoda entra in Toei Animation come illustratore e animatore, e col tempo riesce a farsi notare ottenendo nel 1999 il primo lavoro come regista di Digimon Adventure: Episode 0. Si tratta di un cortometraggio di 20 minuti che funge da prequel dell'omonima serie animata di grandissimo successo e che mette in mostra le abilità del regista, in particolare la notevole attenzione ai dettagli e all'aspetto visivo. Un debutto folgorante che viene replicato l'anno successivo, agli albori del nuovo millennio e dell'era digitale, con Digimon Adventure: Our War Game!. L'elevato livello qualitativo di queste produzioni suscita l'interesse di un certo Toshio Suzuki, il produttore dei lungometraggi dello Studio Ghibli, che lo chiama a dirigere il suo nuovo progetto: si tratta de Il Castello Errante di Howl, basato sull'omonimo romanzo fantasy di Diana Wynne Jones.



Dopo aver fallito il primo tentativo, Hosoda si trova di fronte a quella che chiunque definirebbe l'opportunità della vita, ma le cose non vanno come sperato e dopo pochi mesi il regista lascia la produzione del film, venendo sostituito proprio da quel Hayao Miyazaki che anni e anni prima aveva notato il suo talento. A posteriori, Hosoda stesso avrebbe raccontato che le cause della rottura erano legate alle forti divergenze creative con la poetica dello studio, dominata dalla visione dei suoi due padri fondatori, e che questo abbandono aveva giovato enormemente alla sua carriera futura.



Chiunque infatti sarebbe caduto nello sconforto e avrebbe probabilmente cambiato mestiere a seguito di un evento del genere, ma non Hosoda, che dopo l'addio definitivo allo Studio Ghibli ritorna in Toei dove si occupa della regia del sesto film animato di One Piece, intitolato One Piece: L'isola segreta del barone Omatsuri (2005). Oltre a ciò, collabora con artisti del calibro di Takashi Murakami per uno spot di Louis Vuitton (Superflat Monogram) ma soprattutto dirige un episodio della serie animata Magica Doremì, in occasione del quale viene assunto presso lo studio Madhouse.

La maturità e lo Studio Chizu

È proprio in questo periodo che inizia la "vera" carriera artistica di Mamoru Hosoda, quella dove il regista assume una maggiore indipendenza e un maggiore controllo creativo sui propri progetti. L'anno chiave è il 2006 e il film che dà il via a questa fase matura è La ragazza che saltava nel tempo, basato sull'omonimo romanzo dello scrittore Yasutaka Tsutsui. Prodotta da Madhouse, la pellicola ottiene un grande riscontro di pubblico e critica e si aggiudica diversi premi in patria, spianando la strada per tutte le produzioni successive. A partire da questo momento, infatti, Hosoda rilascia ogni suo film a intervalli di tre anni, con una precisione degna di un orologio svizzero che continua tuttora.



Il successo de La ragazza che saltava nel tempo viene bissato nel 2009 da Summer Wars, l'ultimo lavoro che il regista avrebbe realizzato presso Madhouse. Dopo aver lasciato l'azienda nel 2011, Hosoda fonda nello stesso anno lo studio d'animazione Studio Chizu assieme al collega produttore Yuichiro Saito, conosciuto nel 2004 e con il quale aveva lavorato per la sequenza di apertura dell'anime Samurai Champloo di Shinichiro Watanabe.



In questo modo raggiunge definitivamente la tanto agognata indipendenza artistica e creativa per i suoi progetti e inizia ad occuparsi anche di altri aspetti come la sceneggiatura. Nell'ultimo decennio Mamoru Hosoda firma la regia di quattro titoli realizzati presso il suo studio che portano il conteggio totale dei lungometraggi a sette (otto, se includiamo anche Digimon - Il film): Wolf Children - Ame e Yuki i bambini lupo, The Boy and the Beast, Mirai e Belle.



Ciascuno di questi ottiene un grandissimo successo al box office giapponese, in particolar modo The Boy and the Beast e Belle, consolidando in maniera definitiva la sua immagine di autore affermato e dallo stile immediatamente riconoscibile. Un traguardo sancito anche dalla nomination di Mirai al premio Oscar per il miglior film d'animazione nel 2019, sesto anime giapponese a compiere questa impresa.

Introspezione e intrattenimento

Esattamente come Makoto Shinkai e il padre spirituale Hayao Miyazaki, anche Mamoru Hosoda ha dato vita nel tempo a una poetica di fondo che permea tutte le sue produzioni dal "debutto" come autore indipendente con La ragazza che saltava nel tempo, ma di cui si possono trovare le basi già nel primo film dei Digimon.



Grazie alla sua gavetta come illustratore e animatore presso Toei, il primo filo conduttore che accomuna tutte le pellicole di Hosoda è l'elevato livello qualitativo del comparto tecnico, specialmente le sequenze realizzate mediante animazione tradizionale. Nei suoi lavori è possibile riscontrare un'attenzione verso dettagli del processo realizzativo come i disegni e i layout non comune per l'ambito cinematografico - che pure non risente dei pesanti vincoli delle serie televisive - dove è riscontrabile l'influenza del periodo d'oro dell'animazione giapponese negli anni '60 e '70. Il risultato più evidente, tra i tanti, è l'incredibile naturalezza delle movenze e delle espressioni dei personaggi, capace di raggiungere apici notevoli in tutti i film realizzati presso Studio Chizu e ulteriormente accentuata dal design normale e asciutto di questi ultimi, scevro di qualsiasi forma di fanservice, idealizzazione o eccessiva sessualizzazione dei corpi raffigurati. Un'altra lezione imparata durante il periodo Toei è la centralità dell'intrattenimento.



Tutti i lungometraggi di Hosoda nascono come opere per la massa e si pongono come principale obiettivo quello di fornire allo spettatore uno svago, un'evasione dalle preoccupazioni quotidiane. Non è perciò un caso che ciascun lavoro del suo periodo maturo vede tra i protagonisti almeno un adolescente o comunque un personaggio non adulto, permettendo così agli spettatori più giovani - il target di riferimento - di immedesimarsi maggiormente nelle vicende raccontate.



A ulteriore conferma di ciò si possono riscontrare archetipi e soluzioni tipiche dei titoli rivolti a un pubblico di ragazzi, come abbiamo evidenziato per esempio nel nostro articolo sulla componente battle shonen in Belle, ma questo non significa automaticamente che i film di Hosoda non trattino anche temi più adulti e maturi, nei quali il regista inserisce alcune esperienze della propria vita personale. È quello che avviene nel trittico composto da Wolf Children, The Boy and the Beast e Mirai, pellicole che vedono al loro centro il tema dei rapporti familiari: non è un caso che gli ultimi due siano stati concepiti proprio a cavallo della nascita dei due figli del regista. Un argomento declinato ogni volta in modi differenti, delicato e intimista in Wolf Children (recuperate il nostro speciale sui 10 anime più intimisti), frizzante e movimentato in The Boy and the Beast, surreale e onirico in Mirai. La componente onirico-sovrannaturale e la presenza di differenti piani della realtà rappresentano un altro argomento caro a Hosoda, come si può notare sin dal suo debutto alla regia per il franchise dei Digimon.



Il mondo virtuale di Oz, alla base delle vicende narrate in Summer Wars, rappresenta un'evoluzione di questo concetto che ritroviamo anche nell'ultima fatica del regista, Belle. Un'opera che sotto quasi ogni aspetto si pone come la summa della poetica di Hosoda fino a questo momento, un punto fermo nella carriera di un'artista che ha vissuto una parabola del tutto analoga a quella di Hayao Miyazaki, con una personalità forte abbastanza da potersi distinguere nettamente da quest'ultimo.