Dragon Ball Daima ha senso o è solo un clone di Dragon Ball GT?

La premessa è che, ormai, trovare una giustificazione o una coerenza di qualche tipo in Dragon Ball è un po' come vincere la lotteria. Ci provi e ci riprovi, ma alla fine fallisci. Tutto sommato, negli ultimi anni, ci è andata pure abbastanza bene: le poche luci e le tante ombre di Super (ecco la nostra recensione di Dragon Ball Super), le piacevolezze visive di Broly e il divertimento di Super Hero (per completezza leggete pure la recensione di Dragon Ball Super Broly e la recensione di Dragon Ball Super Super Hero) adesso lasciano il posto a DAIMA, il tanto vociferato nuovo progetto che vede il coinvolgimento diretto di Akira Toriyama per storia e character design e che secondo i leak si sarebbe chiamato Dragon Ball Magic.



Ma... Dragon Ball Daima ha senso?



GT, sei tu?

Inutile prenderci in giro: sono anni che il sensei Toriyama ci propone storie che sanno un po' di minestra riscaldata. Non è un caso se alcuni dei più grandi nemici di Super, in fondo, non sono che una versione rinnovata, aggiornata o potenziata di svariati villain classici, canonici e non: Freezer che torna svariate volte, Black Goku che riesuma il concetto di una versione oscura di Kakaroth, poi Broly e gli Androidi.

Sembra che anche Daima sia figlio del tentativo di riprendere una struttura già vista: i protagonisti che tornano bambini a causa di un desiderio espresso al Drago Shenron. Qualcuno ha detto Dragon Ball GT? Sappiamo poco sulla trama di Dragon Ball Daima: vedremo l'arrivo di due diavoli, che nell'estetica somigliano al clan demoniaco che popola le storie di Heroes. E infatti sembra che i due villain siano in qualche modo interessati a sondare la storia dei Guerrieri Z, come dimostrano alcuni frame che li vedono intenti a "scansionare" la timeline degli eventi di tutta la storia, dalle origini di Son fino alla saga di Bu. Stavolta però non è solo Goku a tornare alle sue fattezze bambinesche: ogni singolo personaggio verrà rimpicciolito, da Vegeta a Piccolo, da Bulma a Muten, da Chichi allo Stregone del Toro. E di conseguenza, i bambini/adolescenti torneranno neonati, come dimostrano i fotogrammi che ritraggono Trunks e Goten in veste di neonati. Quindi la trama dovrebbe ruotare intorno al fatto che i nostri eroi dovranno risolvere il mistero che si è abbattuto su di loro, e oltre a combattere i loro nuovi nemici dovranno probabilmente rimettersi alla ricerca delle Sfere del Drago o trovare un modo per tornare adulti.



Nostalgia e anniversario

Dragon Ball Daima è un progetto che nasce per celebrare i 40 anni dell'opera cartacea di Akira Toriyama. Uscirà infatti nell'autunno del 2024, ed era il 1984 quando le avventure del piccolo Son Goku muovevano i primi passi su Weekly Shonen Jump. E in effetti, quale modo migliore di celebrare il quarantennale del brand con un prodotto che, in qualche modo, "torna alle origini"?

Il problema sta ovviamente nel fatto che, ancora una volta, Dragon Ball ruoterà attorno ad una storia che sa di già visto. Certo, Daima dovrebbe essere una miniserie limitata ad una dozzina di episodi, ragion per cui la sua natura è squisitamente celebrativa. Aveva più senso, a questo punto, un remake della prima serie? Ci sono sprazzi, nel film di Super Hero, in cui l'epopea di Kid Goku viene ricostruita con uno stile grafico moderno, ed è uno spettacolo. Tutti avremmo voluto una cosa del genere.

Ma un rifacimento di quella storia c'è già stato, nel 1996, con Il cammino dell'eroe, il film che celebrava il decennale della serie animata. Il remake del remake, forse, sarebbe stato troppo persino per il franchise di Toei. Quindi, alla fine, forse dovremmo prendere DB Daima per quel che sarà: un racconto che riporterà le gesta di Kakaroth alle atmosfere iniziali, tra avventura e un'abbondante dose di slice of life.



Lo stile grafico a marchio Toriyama

C'è anche da dire che, da un punto di vista visivo, la nuova serie sembra deliziosa. Il segmento in cui vediamo Goku e Vegeta adulti denota una splendida evoluzione dello stile grafico di Super, tra colori molto saturi (l'arancione della divisa di Goku si schiarisce e vira addirittura sul giallo) e un design che non rinuncia alla cura per i dettagli - espressività dei volti e massa muscolare - ma si mantiene su uno stile di disegno caratterizzato da contorni più morbidi.

Quando vediamo i personaggi da bambini, invece, ritroviamo l'impronta di Toriyama al cento per cento. Dell'ultimo Toriyama, anzi: quello di Dragon Ball Minus e delle illustrazioni dagli anni Duemila in poi e delle copertine della Ultimate Edition. Un design minimalista ma riconoscibile, che guarda al presente ma strizza l'occhio agli stilemi del passato.



Ed è quasi scontato emozionarsi nel rivedere Kid Goku armeggiare col bastone Nyoi, o divertirsi nell'immaginare le gag del "piccolo" ma scorbutico Vegeta. O ridere a crepapelle di fronte a "Baby Muten" (ma l'Eremita, in gioventù, non aveva i capelli...?), come intenerirsi di fronte agli adorabili Trunks e Goten in versione bebè. Insomma, Daima - di cui ancora non conosciamo perfettamente l'inserimento temporale rispetto alla saga classica - può anche essere preso come prodotto a se stante, non per forza inscritto in un canone specifico come le ultime produzioni.

Forse va bene così, forse serviva qualcosa di diverso che richiamasse la natura originaria del manga di Toriyama: ovvero un manga comico con sfumature avventurose. Speriamo solo che la storia abbia qualcosa di davvero originale da raccontarci. Perché si sente puzza di nuove trasformazioni, magari dall'aspetto scimmiesco...