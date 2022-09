Dragon Ball Super: i 10 personaggi più forti al momento

Lo sappiamo tutti che Dragon Ball Super vive di trasformazioni e aumenti di potenza improvvisi. Infatti fare una classifica dei più forti combattenti dell'universo creato da Akira Toriyama non è mai facile. Eppure visti gli ultimi avvenimenti del manga vogliamo provare a fare una fotografia che varrà per il futuro prossimo. Si spera senza essere stravolta in maniera troppo repentina.



Per non complicarci troppo la vita però non mettiamo nell'equazione gli Dei della distruzione, Zen'o e gli Angeli, altrimenti la lista sarebbe troppo lunga. Così come non inseriremo i cattivi che hanno perso la vita, dato che la lista è aggiornata. Siete pronti? Ovviamente occhio agli spoiler perché ce ne saranno tanti.



C-17

Iniziamo con C-17, che ha dimostrato più volte il suo valore. Basta solo pensare al torneo del potere o all'allenamento con Goku in cui gli ha tenuto testa per rendersi conto della forza dell'Androide.



Che non è solo fisica, ma anche mentale e di volontà, unita al fatto di non stancarsi mai. C-17 infatti riesce a cavarsela in più situazioni utilizzando l'ingegno, e non soltanto la forza bruta come tanti altri fanno.



Orange Piccolo

Passiamo a Orange Piccolo, del quale però sappiamo al momento troppo poco. Ci sentiamo però di metterlo in classifica visto il suo grande power up nel film.



Nonostante Gamma 1 e Gamma 2 non siano avversari così pericolosi, c'è la questione di Cell Max a tenere banco. Vista la pericolosità dell'avversario, vogliamo comunque inserire il nuovo Piccolo in questa classifica.



Toppo

Poi abbiamo Toppo, il secondo più forte dell'undicesimo universo. Si sta allenando per diventare un dio della distruzione, e può utilizzare un ki di quel tipo.



Quindi sicuramente il suo potere è aumentato dagli eventi del torneo. Non solo, è anche probabile che all'epoca si sia trattenuto per evitare di uccidere gli altri partecipanti.



Gohan

Saliamo di un gradino con un'altra mezza incognita: Gohan. La nuova trasformazione in Gohan Beast nel film lo fa sicuramente entrare in questa classifica.



Film che non vediamo l'ora di gustarci al cinema, con il nuovo trailer italiano di Dragon Ball Super Super Hero. Ma, come per Piccolo, sappiamo ancora troppo poco dell'estensione di questo nuovo potere. Però trattandosi di Gohan siamo abbastanza sicuri che la sua crescita di forza sia davvero enorme, e che potrebbe essere soltanto all'inizio.



Jiren

Sopra di lui mettiamo ancora Jiren, il guerriero più forte dell'undicesimo universo.



Guerriero che in qualche maniera rivedremo e, sicuramente, avrà aumentato a dismisura il suo livello combattivo. Siamo infatti certi che si stia sottoponendo a qualche tipo di allenamento intensivo per poter rivaleggiare con Goku.



Broly

Torniamo in ambito Saiyan con Broly. Anche lui dovrà ancora dimostrare tutta la sua forza, ma già così ha una potenza smisurata che aspetta solo di essere messa al servizio del bene.



Anche perché una volta allenato e controllato il suo potere potrebbe scalare le posizioni di questa classifica con grande facilità.



Vegeta

Abbiamo poi Vegeta, che è riuscito a perfezionare la propria tecnica speciale, cioè l'Ultra Ego.



E per un attimo aveva anche superato il suo amico e rivale. Un potere che può aumentare in maniera spropositata ma che ancora non controlla alla perfezione. Resta comunque salda la sua posizione in classifica



Goku

Ed ecco quindi Goku. Ormai padroneggia l'Ultra Istinto praticamente alla perfezione, ed è in grado di sferrare anche un colpo segreto fatto di aura.



L'allenamento con Whis lo sta portando a un controllo sempre più preciso delle sue nuove tecniche, ma come Vegeta ha ancora bisogno di tempo. Resta il fatto che entrambi si avvicinano ormai più a un dio che a un mortale.



Granolah

Secondo posto del podio per Granolah. Ha dimostrato più volte di poter surclassare Goku e Vegeta, soprattutto quando sblocca il suo potere.



Infatti a quel punto diventa davvero il più forte dell'universo, avendo tranquillamente la meglio su entrambi.



Freezer

E ora chi sarà il più forte attualmente in Dragon Ball Super? Proprio lui: Freezer.



Si è allenato per dieci anni nella sua speciale e personalissima versione della stanza dello spirito e del tempo e ha sbloccato una nuova trasformazione: Black Freezer. Gli basta un colpo per atterrare Goku e Vegeta al massimo della loro potenza. Più di così. Anche se i fan non sono troppo contenti del ritorno di Freezer.