Dragon Ball Super 2022: 5 guerrieri Z che dovrebbero tornare alla ribalta

Il nuovo lungometraggio animato di Dragon Ball Super, in arrivo il prossimo anno nei cinema nipponici, continua a far parlare di sé e a suscitare curiosità sulle scelte che la Toei Animation potrebbe aver adottato per il nuovo capitolo della saga immortale. Ci si chiede quale storia Toriyama e il team dello studio d'animazione avranno intenzione di presentare con il secondo film della serie Super. Ci si domanda quali pieghe prenderanno gli eventi narrati dal sensei, gli sviluppi e le evoluzioni dei personaggi che hanno segnato e segnano ancora l'infanzia di generazioni diverse.

Gohan

Dopo aver ipotizzato un ritorno in stile Broly, ripescando tra le fila dei cattivi non canonici di Dragon Ball (andate a scoprire quali villain potrebbero fare il loro ritorno in Dragon Ball Super 2022 ), proviamo ad immaginare. Sono numerosi i personaggi, dal potenziale in larga parte inespresso, in attesa del loro personalissimo momento di gloria che possa finalmente eclissare le ingombranti figure dei nostri eroi principali e combattere il radicato Goku-centrismo dell'opera.

Che il primogenito di Goku abbia bisogno di un massiccio restyling è cosa già nota da tempo agli appassionati della serie. Non un rifacimento, ma una decisa ripartenza per il simbolico vincitore del Cell Game che ha regalato all'opera scene tra le più memorabili e ricche di pathos. Il giovane saiyan sembra essersi perso per strada nel corso della serie e appare ormai smarrito definitivamente nella caotica direzione intrapresa dalla collaudata coppia To-To. L'allievo di Piccolo deve al più presto ritrovare il suo spirito combattivo e gli autori dovrebbero decisamente aiutarlo nella ricerca se non vogliono rischiare di continuare a scolpire un personaggio in caduta libera verso l'inutilità narrativa.

Possono ancora smussare e plasmare Toriyama & Co., e ridar dignità esistenziale al personaggio di Gohan. Il film in uscita può essere la palla da cogliere al balzo per i creatori, che dovranno dare una svolta alla crescita del saiyan. Pur preservando l'ormai risaputa rinuncia agli scontri, e rispettando la mancanza di una vera indole da guerriero nel personaggio, sembra ormai arrivato il momento per Gohan di sbracciarsi e di contribuire alla causa, di cambiare le sorti di sé stesso e dei compagni. Ci auguriamo, dunque, che il nostro ex-Great Saiyaman metta da parte i libri (inutili in un anime di botte "poco ragionate") e scateni ancora una volta la sua ira nei confronti del nemico, rispettando le vecchie attese e confermando finalmente le aspettative da bambino prodigio.



Goten e Trunks

Il giovanissimo duo di guerrieri potrebbe presto abbandonare il suo ruolo marginale e tornare ad avere una rilevanza decisiva nella nuova pellicola. I due bambini, in ricognizione nell'isola protetta da C-17, potrebbero aver sfruttato la loro permanenza nel luogo per allenarsi e accrescere il loro potere, magari perfezionando ancora la loro fusione per dar vita ad una versione più potente di Gotenks. Sarebbe interessante vedere i due ragazzini padroneggiare una nuova tecnica combinata, e ancor più affascinante potrebbe rivelarsi un Trunks del presente che brucia le tappe e raggiunge prematuramente un potere non previsto dal Trunks del futuro. Da compagni di giochi a compagni di battaglia, i figli di Goku e Vegeta potrebbero dimostrare un'intesa affinata e una forza accresciuta. Insomma, i due saiyan marmocchi smetterebbero di rappresentare la quota kids (finora i due non sono stati che protagonisti di vicende di poco rilievo e sipariettistiche) e tornerebbero a ricoprire un ruolo di primaria importanza nella lotta al male, proprio come accaduto nell'OAV Sfida alla leggenda. E a proposito di quel film, chissà che Goten non possa tornare a realizzare la leggendaria Kamehameha familiare con Goku e Gohan, si tratterebbe di una vera e propria canonizzazione anche per la tecnica utilizzata dai tre.



Majin Bu

Rimanendo in tema onde energetiche, se c'è una versione della Kamehameha davvero poco ortodossa, quella è la Kamehameha Majin di Majin Bu, altro personaggio che avrebbe decisamente bisogno di una... svegliata. Il demone panciuto dovrebbe uscire dal letargo ed abbandonare la stasi letterale e narrativa a cui è relegato. Se è vero che il suo risveglio è effettivamente programmato per la battaglia contro Molo, l'interruzione del sonno profondo pensato per lui dagli autori (espediente forzato per giustificare la sua assenza in occasione del Torneo del Potere e legittimare la presenza di Freezer) potrebbe senza troppi intoppi essere anticipato senza causare pesanti alterazioni nella trama.

Il simpatico golosone rosa non è ancora stato sfruttato a dovere dopo la sua conversione in buono e, considerando la duttilità del personaggio Mr. Bu potrebbe mostrarci una trasformazione nuova di zecca, visto che si tratta probabilmente del soggetto che più di tutti si presta alle metamorfosi. In attesa del futuro passaggio di testimone con l'ancora troppo giovane Ub, è tempo di riservare la giusta razione di storia all'incarnazione buona di Bu.



Piccolo

Escludendo i vari Crilin, Yamcha e Tenshinhan, personaggi dallo scarso appeal nel nostro pantheon di lottatori, se c'è un eroe tra quelli delle retrovie che potrebbe scendere in prima linea, è Piccolo l'indiziato numero uno. Il Namecciano preferito di Akira Toriyama (in realtà è per sua ammissione il suo personaggio favorito insieme a Goku) potrebbe ancora mettere a disposizione la sua saggezza per sciogliere i nodi dello scontro che si delineerà. Il maestro di Gohan e il suo Makankosappo meriterebbero di tornare alla ribalta dopo la breve parentesi nella saga della Sopravvivenza dell'Universo. Il figlio del Gran Demone Piccolo, sempre capace di stare al passo dei guerrieri più forti, potrebbe ritagliarsi la sua porzione di protagonismo, e dopo la sua importante collaborazione nella battaglia contro Broly (è lui ad insegnare la Danza di Metamor a Vegeta), non sorprenderebbe un suo apporto ancora più fondamentale visto lo spirito di sacrificio del personaggio. Piccolo non si è mai tirato indietro nei casi più disperati e uno scontro tutto dedicato al Namecciano farebbe la gioia di molti fan amanti del personaggio.