Dragon Ball Super: analisi episodio 118, il Torneo sfocia in tragedia!

Come preannunciato dagli spoiler più recenti, l'episodio trasmesso stamani ha portato con sé una serie di eventi tragici, che hanno sconvolto tanto i guerrieri ancora in gara presso il Torneo del Potere, quanto coloro che si trovano seduti sugli spalti, del tutto impossibilitati a ribellarsi al sommo volere dei due capricciosi Zeno. Intenzionate a ridurre a cinque il numero massimo degli universi esistenti, le due minute divinità hanno indetto un evento che non solo fornisse loro un intrattenimento senza pari, ma che soprattutto permettesse di selezionare i sette universi più deboli e destinarli alla totale cancellazione. Dopo aver distrutto gli Universi 9 e 10, altri due sono andati incontro alla fine promessa dagli Zeno: ma chi sarà stato rimosso forzatamente da questo piano dell'esistenza? Scopriamolo!

La determinazione dei namecciani

Intitolato "", l'episodio 118 di, nei suoi primi minuti, è tornato sul personaggio di(Ribrianne), la grande eliminata della scorsa puntata, per rivelare la sconfinata popolarità di cui il personaggio gode nel proprio universo. Avendo mostrato in streaming il Torneo del Potere a tutti gli abitanti del Secondo Universo, la donna si è rivolta infatti ai propri fan per scusarsi e rassicurare tutti:non è ancora stato sconfitto, in quanto tre suoi rappresentanti sono ancora in gara! Pur non essendo belli (per loro stessa ammissione) quanto le compagne eliminate,stanno infatti combattendo controaffinché l'amore possa sopravvivere. Il Saiyan, come sottolineato dale gli altri guerrieri sugli spalti, è però troppo affaticato e l'inferiorità numerica lo pone di conseguenza in netto svantaggio. Questa delicata situazione sembra tuttavia garbare al buffo, che ancora una volta ne approfitta per punzecchiare il fratelloe far notare ai presenti quanto l'si ritroverebbe in difficoltà, qualora perdesse il proprio asso. La gioia del Dio della Distruzione è però smorzata subito dalle pungigliose parole dell'Angelo, che ricorda alla rotonda divinità di avere ormai soltanto due guerrieri in campo e di non poter più ricorrere alla strategia elaborata solo qualche episodio fa: conservare il più alto numero di guerrieri fino allo scadere del tempo concesso dai due Zeno. Proprio al termine di questo buffo (ed ennesimo) siparietto,, ancora impegnati contro, si rendono conto che i due namecciani hanno subito un improvviso power-up. È Piccolo a svelare l'arcano mistero: gli avversari hanno assimilato centinaia di volontari namecciani per accrescere a dismisura il proprio potere e assicurare la sopravvivenza del pianetadel Sesto Universo. I corpi dei due guerrieri hanno però impiegato del tempo per stabilizzarsi e, di conseguenza, durante la fase iniziale del Torneo del Potere, i due namecciani sono stati costretti a evitare scontri particolarmente impegnativi e a conservare le forze fino al momento propizio.

L'ultima carta del Secondo Universo

Rafforzati dall'incredibile potere dell'amore, i guerrieri del Secondo Universo, intanto, ricorrono alla stessa trasformazione utilizzata qualche tempo dae compagne, e difatti diventano tre "". Indossando i medesimi abiti delle tre "", il buffo trio si prepara al secondo round contro, che tuttavia viene raggiunto dai gemelli, intenzionati a completare l'opera iniziata domenica scorsa: eliminare l'Universo 2 dai giochi. Dopo la teatrale presentazione dei cyborg, lo scontro può dunque riprendere, ma il nuovo round appare molto più equilibrato del seguente; al contrario, la superiorità di Goku e compagni è alquanto palese, pertanto i tre combattenti rimasti alla Dea della Distruzionesi vedono costretti a ricorrere alla loro mossa segreta: un'enorme massa di gravità che nemmeno le Magical Girl, a detta della stessa Helas, hanno ancora padroneggiato. Supportati dall'amore di un intero universo (che all'apparenza sembra quasi potenziarli in maniera simile alla Genkidama del Re Kaioh del Nord), il trio di lottatori scaglia dunque la potente sfera gravitazionale -rigorosamente a forma di cuore- contro i beniamini dell'Universo 7, intrappolandoli in una terrificante gabbia di gravità che pian piano distrugge il terreno circostante e si avvicina sempre di più alla base dell'arena. Proprio in questo consiste il piano del Secondo Universo: far precipitare gli avversari fuori dal ring!

Padre e figlio alla riscossa

Nel frattempo, dall'altro lato dell'arena,comprendono di dover cambiare tattica, pertanto ilcomunica al maestro che cercherà di distrarre gli avversari, mentre questi dovrà accumulare abbastanza energia per scagliare la propria arma segreta: il. La strategia fallisce miseramente quando Piccolo, nel tentativo di fermare un attacco combinando dei due rivali, lancia il Makankosappo prima del tempo, non sortendo alcun effetto apparente sul nerboruto. Questi, al contrario, scaglia dalla bocca un potente colpo energetico che sembra tanto ricordare quello utilizzato da, nella prima saga di, per eliminaree la leggendaria scena in cui Piccolo, nel disperato tentativo di salvare l'allievo, ne prese difatti il posto. Risvegliato nel proprio subconscio da(o il Supremo, se preferite) e, il namecciano si rende conto che in quest'occasione è stato invecea fare da scudo dal mestro, vanificando il colpo del nemico.

Sorretto dalla rinnovata determinazione del ragazzo, che da solo tiene testa ai potenti namecciani, Piccolo ricomincia dunque a raccogliere la propria energia. Nel disperato tentativo di ribaltare la situazione, sia Goku e che il suo primogenito ricorrono finalmente alla Kamehameha: ma mentre il Super Saiyan Blue riesce, da solo, a scagliare fuori dall'arena il trio di guerrieri e a infrangere la gabbia creata dalla loro tecnica finale, Gohan costringe i namecciani ad allinearsi, permettendo a Piccolo di trapassarli da parte a parte e ad eliminarli entrambi dalla competizione. Ormai decimata e impossibilitata a continuare, le squadra dell'Universo 2 subisce la cancellazione promessa dai due Zeno, ma non prima cha Ribrianne e soci riescano a infrangere la quarta parete per ringraziare gli spettatori per il supporto ricevuto fino a quel momento. La stessa triste sorte, poi, capita purtroppo anche all'universo di Champa, il quale si congeda dal gemello Beerus rivolgendogli un'ultima smorfia, mentre una Vados disperata corre a sedersi accanto al fratello Whis. Ma se lo stesso Beerus evita di commentare l'accaduto, chiudendosi in un rigoroso silenzio atto probabilmente a nascondere il suo dolore, un Vegeta di cattivissimo umore per la perdita di Cabba intima al poliziotto Katopesla di prepararsi allo scontro!