Dragon Ball Super: Broly è la cover del mese firmata da Emanuele Ercolani

In prestito dai nostri fratelli maggiori della sezione Videogiochi di Everyeye.it, anche noi dell'area Anime&Fumetti vogliamo inaugurare un appuntamento che speriamo diventerà a cadenza mensile. Vogliamo proporvi, cioè, una cover del mese che sia rappresentativa del tema del momento nel mondo anime, comics o manga. Febbraio 2019, per il pubblico italiano, ha un solo nome stampato sulla propria effige: Dragon Ball Super: Broly. Il 20° lungometraggio del franchise creato da Akira Toriyama sarà nelle nostre sale cinematografiche a partire dal 28 febbraio prossimo. Il protagonista di questo primo appuntamento, dunque, non poteva che essere il Super Saiyan Leggendario ritratto nella versione moderna che vedremo nel reboot dell'iconico villain di Dragon Ball Z.



Per rappresentare un guerriero acclamato come il possente Broly abbiamo scelto Emanuele Ercolani, che ci delizia con una fan art del figlio di Paragas che potete ammirare in basso. Emanuele è un grafico pubblicitario, art director, stuntman e fumettista autodidatta. Ha esordito con il suo primo fumetto nel 2015, un'opera intitolata Le Parole degli Uomini, e in seguito ha fondato insieme a Daniel de Filippis NERD2.ORG, un contenitore di storie mondi e giochi che potete seguire sui canali social Facebook e Instagram. Ercolani ha poi contribuito a Il Fantastico Mondo Tatsunoko di J-POP Manga con un omaggio a Judo Boy e nel 2018 ha realizzato (sempre con de Filippis) una storia breve per Il Corvo: Memento Mori, la rivisitazione tutta italiana del fumetto cult di James O'Barr. In basso trovate, quindi, la sua bellissima illustrazione, mentre scorrendo oltre il disegno potrete leggere il regolamento per partecipare a uno speciale contest.



Ecco Dragon Ball Super: Broly secondo Emanuele Ercolani

Il contest

In collaborazione con Emanuele, infatti, abbiamo deciso di regalarvi una versione cartacea e colorata a mano del disegno di Broly. Per vincerla non dovrete far altro che seguire il seguente regolamento:

1. Cliccare "Mi piace" sulla pagina Facebook di Nerd2 (qui il link)

2. Commentare e taggare un vostro amico nel post di Nerd2 relativo a questo articolo.

3. Il vincitore sarà sorteggiato dagli amici di Nerd2, che provvederanno a spedire l'illustrazione al suo indirizzo.