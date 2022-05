Dragon Ball Super: tutta la storia di Bardak, dalle origini al retcon

Negli ultimi capitoli del manga di Dragon Ball Super, Toyotaro ha riportato l'attenzione su Bardack, il padre di Goku che qualche anno fa è stato inserito nella continuity del manga attraverso una retcon molto particolare. Facciamo quindi chiarezza una volta per tutte fra le varie versioni del personaggio, buttando un occhio alle ultime pubblicazioni giapponesi!

Il Bardack de "Le origini del Mito"

L'esordio del papà del nostro protagonista avviene nel primo special televisivo di Dragon Ball Z, chiamato appunto Le origini del Mito. Nel 1990 il brand di Dragon Ball era all'apice del suo successo, e mentre Akira Toriyama portava avanti la serializzazione del manga, la Toei capitalizzava l'opera creando episodi filler e OAV.

Erano storie semplici e Goku-centriche, che ovviamente non permettevano una crescita dei personaggi. Proprio per questo la Toei decise di introdurre Bardack, saiyan papà del protagonista, affidandone il design a Katsuyoshi Nakatsuru (come succederà, anni dopo, per il Super Saiyan 4). La bozza di quel Bardack, poi rimaneggiata da Toriyama in persona, fece da apripista al primo special televisivo di Dragon Ball, una delle trasmissioni anime col più alto share della storia. La trama ci introduce il team di Bardack a lavoro, come tutti i saiyan, per conquistare pianeti per conto del tiranno galattico Freezer. Durante la battaglia per il pianeta Kanassa, il saiyan viene colpito dall'ultimo superstite fra gli abitanti, che gli dona la capacità di vedere il futuro. Tornato sul pianeta Vegeta per curarsi, osserva il suo neonato figlio Kakaroth, che presto verrà inviato sul pianeta Terra in quanto guerriero di basso livello. Bardack raggiunge i compagni su un nuovo pianeta da conquistare ma trova tutto il team sterminato dagli scagnozzi di Freezer. Mentre inizia ad avere visioni sulla fine del suo popolo a causa del tiranno stesso, incontra Dodoria che lo colpisce a morte, seppur non uccidendolo del tutto. Il saiyan riesce a tornare sul pianeta Vegeta ma i suoi tentativi di convincere gli altri abitanti della minaccia di Freezer sono completamente vani. Decide quindi di battersi lui stesso contro l'imperatore della galassia ma verrà annientato dal suo attacco finale. Poco prima della distruzione del pianeta Vegeta, e della sua fine, riuscirà a vedere suo figlio crescere e combattere contro Freezer.

Lo strano caso di Episode of Bardack

A questo canon appartiene anche un particolare manga What If in tre capitoli chiamato Episode of Bardack, dal quale è stato tratto un cortometraggio omonimo pubblicato come contenuto speciale del videogioco Dragon Ball Z Kinect prima, e in DVD poi.

Ritroviamo un Bardack teletrasportato nel passato al termine dello scontro con Freezer, in quello che secoli dopo sarebbe diventato il pianeta Vegeta. Il saiyan dovrà quindi difendere gli abitanti di Flora, questo il nome del pianeta, dal pirata spaziale Chilled, antenato del futuro imperatore del male. Bardack sconfigge il mostro trasformandosi in super saiyan, e Chilled prima di morire riuscirà ad avvisare gli altri membri della sua razza di stare attenti ai saiyan capaci di trasformarsi, dando vita alla leggenda del super saiyan. Il manga è scritto e disegnato da Naho Oishi, mentre lo special animato è prodotto interamente dalla Toei, che ne ha curato sia la sceneggiatura che il character design. Il maestro Toriyama non ha minimamente partecipato al progetto, rendendolo di fatto una piccola parentesi a se stante nel vasto multiverso narrativo di Dragon Ball.

Il Bardack di Dragon Ball Minus

Toriyama fu molto colpito dal Bardack di Nakatsuru tanto da omaggiarlo nel capitolo 307, in un piccolo flashback nel quale Freezer osserva Goku e si ricorda di suo padre. In un messaggio allegato ad un disegno di Bardack, comunque, il maestro scrisse che nonostante il film gli fosse particolarmente piaciuto, lui non avrebbe mai scritto una cosa del genere. Molti anni dopo Toriyama si cimentò in Jaco the galactic patrolman, un prequel di Dragon Ball che nelle intenzioni dell'autore avrebbe dovuto accompagnare le nuove produzioni cinematografiche del brand. E proprio durante la stesura dell'ultimo capitolo di Jaco, finalmente ci viene presentata la versione di Bardack vista da Toriyama stesso.

Il capitolo in questione, chiamato appunto Dragon Ball Minus - il lancio del terribile bambino, setta un nuovo canone riguardante il papà del nostro eroe e addirittura parti intere della storia dei saiyan, che verranno in seguito trasposte in versione anime nei primi minuti del film Dragon Ball Super Broly. Bardack ed il suo compagno Leek vengono richiamati sul pianeta Vegeta come tutti i saiyan impegnati a conquistare pianeti. Tornato a casa, ha un brutto presentimento osservando l'astronave di Freezer, sensazione confermata quando un saiyan di nome Taro gli rivela che la squadra speciale dell'Imperatore va in giro a cercare notizie sulla leggenda del super saiyan e del super saiyan God. Scopriamo che in questa versione della storia, i saiyan non sono che poche migliaia e che basta poco più di un mese per radunarli tutti.



Bardack raggiunge Gine, la sua compagna dalla quale ha avuto due figli: Radish e Kakaroth. Il maggiore, Radish, è diventato un guerriero del team di Vegeta, il figlio del Re, mentre Kakaroth è ancora in incubatrice. Anche in questo caso è presente una retcon importante: i bambini saiyan non vengono spediti su pianeti di basso livello appena nati, ma attendono il compimento del terzo anno d'età per poi essere inseriti in un team.



Il presentimento che attanaglia Bardack è talmente forte che decide di rubare una capsula, programmarla per un pianeta lontano e spedire Kakaroth per salvarlo. Il pianeta scelto è la Terra, ricco di cibo ma con abitanti deboli e povero di risorse, l'ideale per la sopravvivenza del piccolo saiyan. Qui termina la storia del padre di Goku, il cui destino resta prevedibile: soccombere dinnanzi a Freezer, ma non prima di aver lottato per la liberazione del suo popolo.

L'epopea di Bardack su Cereal

Negli ultimi capitoli del manga di Dragon Ball Super la storia di Bardack si arricchisce di alcuni particolari riguardanti una backstories ambientata sul pianeta Cereal. Da parecchio tempo Toyotaro avrebbe voluto inserire il padre di Goku all'interno del canone di Dragon Ball Super, ma è solo all'inizio della saga di Granola che il tutto sarebbe risultato possibile. La sceneggiatura ed il disegno dell'opera sono infatti affidate ormai all'erede di Toriyama, ma le linee guida di Super restano supervisionate dal maestro stesso e dall'editor Uchida; trovando coerente la scelta narrativa di inserire Bardack in una saga che ricostruiva parte della storia dei saiyan, Toriyama ha dato il via libera ed ora accompagneremo Goku alla scoperta di suo padre.



Conquistato da un'orda di saiyan trasformati in Oozaru per conto di Freezer, che avrebbe poi venduto il pianeta ai sugariani, il pianeta Cereal vede come ultimi sopravvissuti un namecciano di nome Monaito, una cerealiana di nome Muesli e suo figlio Granola. Bardack, tornato in forma umana, decide di salvarli, e nel farlo scopre che la banda degli Heeter (nel presente di Dragon Ball Super gli attuali nemici di Goku) sta tramando per rivendere il pianeta scavalcando Freezer.

Bardack affronta Gas, il più potente degli Heeter. In netta difficoltà, rifiuta il desiderio del Dio Drago legato a Monaito di trasferirlo lontano da Cereal, ma desidera, invece, che i suoi figli crescano e diventino forti. Sarà forse il motivo per cui Radish e Goku sono sopravvissuti prima di Dragon Ball Super? Quando Gas sta per eliminare il padre di Goku, Monaito si frappone fra i due e ciò permette a Bardack di sfruttare il potenziale saiyan di evolversi durante un combattimento, sconfiggendo definitivamente Gas. Il capo degli Heeter recupera il suo alleato prima di sfuggire all'arrivo di Freezer sul pianeta, rivelando a Bardack che il tiranno ha intenzione di eliminare i saiyan. Bardack ha vinto il combattimento e ha registrato tutto sul suo scouter; nel presente, Monaito dona quello stesso scouter a Goku, permettendo così al nostro eroe di scoprire la storia di suo padre, dal quale evidentemente ne ha ereditato l'altruismo. Forse è questo il reale significato significato del flashback di Bardack?