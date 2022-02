Dragon Ball Super: Super Hero, da Goten e Trunks agli androidi: le novità

Lo scorso weekend si è tenuto il Dragon Ball Games Battle Hour. Si tratta di evento nel quale vengono annunciate importanti novità in merito al brand nato da Akira Toriyama. In particolare, sono state diffuse numerose informazioni sul nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero. Prodotto da Toei Animation, debutterà nelle sale giapponesi il 22 aprile 2022 (per quanto riguarda l'uscita in Italia, invece, ancora non si hanno notizie).



Oltre alla locandina ufficiale, sono state mostrate quattro clip utili a farci un'idea della trama e dei personaggi principali. I dubbi sulla qualità tecnica dovuti alla computer grafica (con la quale il film verrà animato per intero), tuttavia, rimangono, e solo la visione del film potrà confermarli o ribaltarli.

Il poster promozionale di Dragon Ball Super: Super Hero

Oltre ai personaggi già presentati nel trailer, nella locandina ufficiale sono presenti, in un angolo dedicato interamente a loro, Goten e Trunks, immortalati durante la danza della fusione. Trunks veste un outfit moderno che riflette la sua agiata posizione sociale, mentre Goten, in tributo a suo padre Goku, indossa una tradizionale divisa da allenamento. È lecito pensare che Gotenks apparirà nel film, per aiutare Son Gohan nella battaglia contro i nuovi temibili androidi. I due giovani saiyan appaiono finalmente cresciuti, nelle loro vesti da adolescenti, e la speranza è che finalmente il franchise possa rimetterli sotto i riflettori, allo stesso modo del bistrattato primogenito di Kakaroth.

La locandina mostra anche C-18. Riteniamo che la cyborg svolgerà un ruolo di primo piano nelle vicende, dato che i rumours suggeriscono che in Dragon Ball Super: Super Hero ci sarà uno scontro tra generazioni di androidi. Infine il Dr. Hedo, il villain del film, protagonista di due delle quattro clip presentate, indossa una ridicola uniforme da supereroe che si addice ben poco alla sua forma fisica.



Le clip del film

Come detto, sono state mostrate alcune sequenze video. Alcune presentano scene già intraviste nei trailer, altre (la maggior parte) sono inedite.

Ad eccezione della terza, sembrano confermarsi i timori palesati nell'analisi del trailer di Dragon Ball Super: Super Hero. La CGI non convince pienamente: i modelli sono fin troppo poligonali, con movimenti macchinosi e una fisica che ci sembra dir poco elementare. Tuttavia questi scorci sul film sono preziosi per avere un assaggio della trama della ventunesima pellicola targata Dragon Ball.

La prima clip riguarda il Dr. Hedo, l'antagonista del film e nuovo leader del Red Ribbon (l'organizzazione militare che combatteva contro Goku per la conquista delle sette sfere del drago durante le prime saghe). Hedo è appena uscito di prigione - non sono stati svelati i motivi dell'arresto - e il suo perfido piano comincia facendo esplodere proprio il carcere nel quale era rinchiuso. La seconda clip, che contiene alcune immagini già presenti nel trailer, mostra Gohan che arriva al quartier generale del Fiocco Rosso. Indossa gli occhiali e l'uniforme del suo amico e maestro Piccolo, e combatte contro Gamma 1 e Gamma 2, i due androidi (si suppone) in calzamaglia al servizio del Dr. Hedo. La terza invece fa vedere il combattimento tra Gamma 2 e Piccolo. Il namecciano, colto di sorpresa riesce a schivare i raggi laser che l'androide spara con una pistola dal design di dubbia qualità, tuttavia nello scontro corpo a corpo il nemico sembra avere la meglio.



Si tratta della clip qualitativamente migliore tra quelle pubblicate. Il combattimento corpo a corpo è scandito da svariate onomatoppe: quando è sfruttato al meglio, questo espediente visivo risulta efficace, e ci auguriamo accadrà lo stesso anche in questo film. L'ultima, la più breve, lascia supporre che il Dr. Hedo sia il creatore di Gamma 1 e Gamma 2, poiché il capo del Red Ribbon afferma di aver conferito loro poteri incredibili. I due alieni mostrano caratteri molto diversi: il primo è serioso e compassato, il secondo più allegro ed energico.

Alla luce di quanto visto nel Dragon Ball Games Battle Hour, le aspettative per il nuovo film sono cresciute notevolmente. È interessante che né Goku né Vegeta compaiano nelle nuove sequenze: è impensabile che vengano relegati a un ruolo marginale (da sempre i film di Dragon Ball sono una colossale mossa orientata al fanservice, lo dimostrano anche i rumours sull'ipotetico ritorno di un villain storico in Dragon Ball Super: Super Hero). Tuttavia i due Saiyan potrebbero condividere il palcoscenico con personaggi minori, che potrebbero godere di un maggiore minutaggio.



Certo, la computer grafica (e tutte le incertezze che ne conseguono) potrebbe rivelarsi un azzardo fatale. Tuttavia, almeno sul piano della trama e dei personaggi, i promoter, attraverso la locandina e gli spezzoni, hanno reso l'aura del film ancora più potente. Tuttavia, solo la sala ci saprà dire se quest'attesa sarà ripagata oppure no.