Dylan Dog Estreme Visioni: il Color Fest più folle di sempre

"Le ombre adornano il mondo con la loro pallida patina, mi scruti negli occhi e ciò che esse nascondono, le verrà finalmente svelato!". Così uno strano demone teatrale svela a Dylan Dog la verità sul suo mondo e così potremmo riassumere il quarantesimo numero dell'edizione speciale dell'Indagatore dell'incubo, Dylan Dog Color Fest "Estreme visioni".



L'albo di Sergio Bonelli Editore, disponibile dal 9 febbraio in edicola, segue lo stesso iter delle scorse edizioni, ovvero tre storie inedite e autoconclusive realizzate da autori che si approcciano per la prima volta nella raffigurazione di Dylan Dog, a cui viene data totale libertà creativa. Ciò si traduce spesso in un'opera dalla natura "sperimentale" ma che sa sempre reinterpretare in modo alternativo, profondo e alternativo le sfumature che da sempre caratterizzano il nostro amato londinese catalizzatore di forze occulte (vi ricordiamo persino il crossover tra Dylan Dog e Batman): l'amore, gli incubi, il paranormale, i mostri e l'oscurità dell'essere umano, sono soltanto alcuni dei temi che hanno caratterizzato l'edizione nel corso degli anni, dal primo ColorFest, uscito nel 2007, fino a oggi.



Estremamente visionario

Il numero quaranta, atteso ancora dall'anno scorso e soltanto rimandato per un disguido tecnico, si distingue per la sua chiara estrazione "indie", espressa ancor di più dalle tavole di Officina Infernale, Spugna e Jacopo Starace. La copertina, disegnata da Ambra Garlaschelli, suggerisce appena le "visioni" eccezionalmente "estreme" che ci apprestiamo ad assistere: come definito dallo stesso ideatore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi, per la quarantesima edizione "gli autori sono straordinari, ma, almeno a giudicare da queste opere, sembrano non amare molto il mio Dylan". Segue subito la precisazione: "il protagonista viene massacrato, fisicamente e psicologicamente, ma va bene così, ben venga una visione dissacratoria e, come si sarebbe detto una volta, "underground" di un classico del fumetto come Dylan Dog. Lui stesso, ci scommetto, si divertirebbe molto a leggere questo album, con ironia e un sorriso ".



Non avremmo saputo dirlo meglio: era capitato altre volte che il numero speciale sfociasse in un'opera insolita, esponenziale, iconoclasta, decisamente "fuori dal coro" e allo stesso tempo chirurgicamente "dentro" l'anima di Dyd: in particolare era capitato nel numero 24, "Strani giorni", e nel coraggioso numero 16, "Tre passi nel delirio" di assistere a un livello simile di "estremismo". Ma forse il numero 40 ricorda ancor di più il livello artistico e narrativo del numero 32 e 35, che (non) casualmente si intitolano rispettivamente "Altre visioni" e "Nuove visioni".



A modo suo, tuttavia, stavolta gli autori hanno osato di più, il titolo calza a pennello: l'estremismo delle "visioni"è accentuato da disegni hardcore, citazioni ai fumetti americani indipendenti, al sottile black humour inglese e ai videogiochi dei primi anni ‘90. I testi, ideati e sceneggiati dai rispettivi disegnatori, chiudono egregiamente una tra le edizioni più sfrontate ed eversive mai realizzate.



La colazione dei campioni

Sigarette, pessimo caffè, pessimo umore e ciambelle del ca***: ecco gli ingredienti segreti del primo racconto dell'albo. Il capitolo, disegnato e diretto da Officina Infernale, nome d'arte di Andrea Mozzato, spicca particolarmente per il suo tratto e i suoi toni: taglienti, spietati, in bilico tra il "pop" e il "metal", proprio come in bilico (precario) troviamo un Dylan Dog che qui è sia "un vecchio bastardo", sia" "il vostro simpatico ammazzamostri di quartiere".

Daliah, sua assistente tuttofare, gestisce la sua disastrosa vita e la sua ancor più disastrosa agenda e lo avvisa che Madame Trelkovski, la più grande medium d'Inghilterra, vuole incontrarlo. Il resto è un viaggio visionario all'interno del "cuore nero e putrido di Londra", precisamente nei meandri di Forkhill, dove si annida un'entità maligna dal nome de "il Cubo", evocata e rinchiusa da un mago rockettaro. Nel corso delle pagine, veniamo a sapere che il Cubo ricombina tutte le nostre paure, i traumi e i sensi di colpa, plasmandoli a suo piacimento. Rimane pertanto aperta la domanda che i lettori si chiederanno dopo aver visto il genere di "visioni" che Dylan ha avuto: e se la paura più profonda di Dylan fosse egli stesso? La risposta e il finale, esplicitamente "made in UK", lasciano sconvolti, euforici ed esorcizzati.

La casa dello Splatter

Stavolta è il turno di "Spugna", alias Tommaso di Spigna: il tocco di genio del suo pezzo sta in una narrazione senza dialoghi, lasciata completamente all'interpretazione delle onomatopee e dei baloons disegnati.

Eppure è tra le tavole più "esplicite" dell'albo.Ciò che capita al nostro Dylan è perfettamente chiaro nella sua mostruosità: si risveglia all'interno di un sotterraneo sudicio, solo, confuso e disorientato. Non sa come sia finito lì dentro, fra i possibili autori dei suoi vuoti di memoria, le possibilità ricadono tra Goucho e una donna. Ma l'inquilino di Craven Road non ha tempo per riflettere su ciò che è successo, presto deve fare i conti con ciò che sta per succedere: alcune terrificanti creature mutanti iniziano a dargli la caccia e dopo averlo morso, gli provocano spaventose mutazioni fisiche. Il finale, del tutto inatteso, ci ricorda ancora una volta il perché questo albo è stato dedicato alle "estreme visioni". Una storia magistralmente eseguita, o meglio, "giocata".

Il teatro dei demoni

Silenzio, lo spettacolo sta per iniziare: proprio a conclusione dell'albo, Jacopo Storace orchestra l'ultima scena con un'altra visione innovativa e, forse, la più straordinariamente inquietante di tutto lo speciale.



Con un'inquadratura fissa sul palcoscenico di un certo teatro, stiamo presenziando a ciò che assistono alcuni demoni.

Ma in realtà non stiamo guardando altro che una normale routine lavorativa di Dylan Dog. E se, dunque, la realtà non fosse altro che uno spettacolo? Proprio il misterioso personaggio che ha pronunciato la frase con cui abbiamo iniziato l'articolo, è colui che cerca di convincere l'Indagatore dell'incubo a riconsiderare le sue credenze su ciò che reputa vero e reale, promettendogli un ruolo nelle sue opere se dovesse finalmente dargli retta. Ma sebbene Dylan rompe il velo di Maya e scopre la verità della sua vita messa "in scena", si limita a cercare Groucho e a esternare un celebre "Giuda ballerino". La conclusione, letteralmente "d'impatto", è di quelle che vorreste sempre ritrovare nei volumi di Dyd: riflessiva. Se come dichiara il demone teatrale: "Il teatro dei demoni non si scorderà della sua mediocre performance", sarà invero difficile dimenticare un ColorFest simile.