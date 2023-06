Flashpoint: tutto sull'evento a fumetti che ha ispirato The Flash

The Flash è finalmente arrivato al cinema, dopo anni di ritardi e una gestazione travagliata, scandita dagli scandali attorno a Ezra Miller. La macchina promozionale di The Flash è già partita mesi fa, mentre del film si sapeva quasi tutto ben prima della sua uscita: d'altro canto, tra test screening ripetuti, proiezioni in anteprima ai grandi Comic-Con e alle fiere del fumetto di mezzo mondo e persino i leak delle scene post-credits del film, la nuova pellicola DC sembra avere davvero pochi assi nella manica ancora in serbo per il grande pubblico.



Da anni, invece, sappiamo che The Flash adatta sul grande schermo Flashpoint, uno dei più grandi eventi a fumetti DC della storia recente: scritto da Geoff Johns e Andy Kubert, Flashpoint è arrivato nelle fumetterie americane nel 2011. Nel giro di cinque uscite, l'arco narrativo dedicato a Barry Allen ha sconvolto il mondo DC da cima a fondo, con echi che si sentono persino nelle storie in uscita in questi mesi, a dieci anni di distanza. Ecco dunque cosa è Flashpoint, quale è la sua trama e come approcciarsi alla sua lettura.

La strada verso Flashpoint

Partiamo dalle cose semplici: trattandosi di un arco narrativo ristretto e di un evento che di fatto ha operato un soft reboot del DCU, Flashpoint è molto semplice da approcciare e non richiede troppe nozioni di base per essere compreso fino in fondo.

In Italia, l'evento a fumetto è stato portato da Panini in due varianti. La prima comprende i cinque albi di Flashpoint in un cartonato da 168 pagine, rilasciato nel 2021. La seconda, destinata ai fan più accaniti, è un vero e proprio Omnibus di Flashpoint, che contiene i cinque albi principali più tutte le storie collaterali al maxi-evento, che si concentrano per esempio sulle versioni alternative di Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman e così via. Un pacchetto pensato per chi desidera conoscere fino in fondo ogni dettaglio dell'arco narrativo, che però arriva ad un prezzo piuttosto oneroso, pari a poco meno di 100 euro. Il nostro consiglio è comunque quello di iniziare dai cinque albi principali di Flashpoint, per poi andare eventualmente ad approfondire con i numeri dall'8 al 12 del Volume 3 di The Flash, anche noti come The Road to Flashpoint proprio perché fanno da "apripista" al grande evento dedicato a Barry Allen, e con qualche storia singola dedicata al vostro eroe preferito. Vi segnaliamo anche che nel 2022 è uscito un vero e proprio seguito di Flashpoint, la miniserie sequel intitolata Flashpoint: Beyond, che non ha la stessa qualità dell'originale ma che risulta comunque piuttosto godibile per un pubblico di appassionati.



Come dicevamo, l'antefatto di Flashpoint, "The Road to Flashpoint" viene raccontato nella serie regolare di Flash. Duranti gli albi dall'8 al 12 del Volume 3, infatti, assistiamo all'arrivo su Terra-0 di una versione alternativa di Barry Allen: questo Barry non ha la Forza della Velocità, e anzi deve usare un equipaggiamento ad alta tecnologia per stare al passo con il nostro eroe. La "variante" di Flash si fa chiamare Hot Pursuit e rivela al suo omologo di Terra-0 che, per l'ennesima volta, il Multiverso è in pericolo e che Terra in cui egli vive è fondamentale per tenere al sicuro anche tutte le altre. Ma qual è l'anomalia che rischia di far collassare su sé stesso il mondo DC?

Inizialmente, Flash e Hot Pursuit pensano che la colpa sia da imputare a Bart Allen, o Kid Flash, una versione alternativa di Barry proveniente dal futuro ma che convive con lui nel presente. Hot Pursuit, così, tenta di privare Bart dei suoi poteri, scatenando la reazione di Flash, che prova a fermare l'(ormai ex) alleato. Durante il combattimento tra i due, però, scopriamo che la vera anomalia non è Kid Flash, ma Zoom, o Eobard Thawne, anche noto in italiano come Anti-Flash: anch'egli, come Bart Allen, proviene dal futuro, e ha pensato ad un piano per porre fine alla sua nemesi. Grazie alla forza sprigionata dallo scontro tra Flash e Hot Pursuit, Zoom riesce a creare una distorsione temporale e a tornare nel passato, non prima di uccidere Hot Pursuit. Barry si trova così privo del suo mentore e impotente mentre il suo alter-ego malvagio minaccia di alterare la linea temporale.

Cambiare il passato e distruggere il presente

E, neanche a dirlo, alterare il corso degli eventi è la prima azione di Zoom una volta tornato nel passato. Barry, un giorno, si risveglia in un mondo che capisce rapidamente non essere più il suo.

Il ragazzo perde quasi tutti i superpoteri, mentre sua madre Nora è ancora viva (nella storia originale di Flash, invece, Nora Allen muore quando Barry è ancora un bambino). Cyborg è il supereroe più amato d'America, mentre Superman, che nel mondo di Barry ricopriva il ruolo di "guida" degli altri eroi, in questo mondo sembra non esistere. Batman non è l'alter-ego di Bruce Wayne, ma di suo padre: Thomas Wayne è infatti sopravvissuto alla rapina di Joe Chill, che si è rivelata fatale per il suo omologo di Terra-0, ed ora indossa il cappuccio di un Batman molto più violento di quello conosciuto da Flash nel suo mondo originale. Non solo: in questo mondo, è stato proprio Bruce a perire sotto i colpi della pistola di Joe Chill. La morte del piccolo Bruce ha traumatizzato Martha Wayne a tal punto da farla impazzire, trasformandola in Joker. A peggiorare ulteriormente le cose, infine, abbiamo uno scontro aperto tra Atlantide e le Amazzoni di Wonder Woman, dopo che i primi hanno ordito un attentato contro Hyppolita. Questi eventi hanno innescato una guerra che ha devastato l'intera Europa, e sono stati orditi dal fratello di Aquaman, Orm, e dall'amazzone Panthesilea, in segreto amanti.



Flash, che inizialmente crede di essere stato trasportato in una realtà alternativa da Anti-Flash, arriva piano piano a capire che il mondo in cui vive altro non è che la sua stessa realtà in una linea temporale alterata. Ma chi può aver devastato la timeline al punto da arrivare quasi a distruggere il Multiverso? La risposta, secondo Barry, è sempre Anti-Flash. Quando però l'eroe riesce finalmente a scovare la sua nemesi sui campi di battaglia europei nei quali Wonder Woman e Aquaman stanno lottando in un'ultima resa dei conti, questi gli rivela che le sue ipotesi sono sbagliate. Eobard Thawne, infatti, spiega che è stato lo stesso Barry Allen a distruggere la continutiy spazio-temporale con un viaggio nel passato del quale ha perso la memoria.

Durante questo viaggio a ritroso nella timeline, Flash ha modificato un evento fondamentale della sua stessa storia: la morte di Nora Allen, sua madre. Nora viene infatti uccisa, nei fumetti, dallo stesso Anti-Flash, che fa poi ricadere le colpe dell'omicidio sul padre di Barry. Questi eventi segnano l'eroe nel profondo e avviano la catena di eventi che donerà a Flash i suoi superpoteri, facendolo diventare il super che tutti conosciamo. Nella nuova linea temporale, invece, Barry ha fermato Thawne e salvato la madre, finendo per rimanere quasi senza poteri e per innescare degli stravolgimenti tali da portare quasi alla fine del mondo. Quello di Flash è un puro atto di egoismo, che ha quasi distrutto la Terra, facendo piombare la sua linea temporale, e con essa quella dei 52 universi che compongono il Multiverso DC, nel caos.

Come cambia il Multiverso

A questo punto, Anti-Flash arriva quasi a uccidere Barry che, quasi privo di poteri, non può difendersi dalla sua nemesi. Solo l'intervento di Thomas Wayne, il Batman di questa linea temporale distorta, pone fine alla vita di Eobard Thawne e convince Flash a porre rimedio a ciò che egli stesso ha fatto. Mentre Batman cade durante la battaglia, questi esorta Flash a tornare indietro nel tempo per l'ultima volta e a fermare sé stesso, non prima di avergli consegnato una lettera per suo figlio Bruce.

Il protagonista, spinto dal sacrificio estremo di Thomas Wayne, usa tutti i poteri rimasti e torna nel passato. Dopo aver incontrato un'ultima volta la madre per dirle addio, Barry riesce a fermare sé stesso, chiudendo il cerchio di Flashpoint. Il giovane Flash si risveglia così esattamente dove si trovava all'inizio del maxi-evento: Superman è l'eroe più amato della Terra, Bruce Wayne è Batman e non c'è nessuna guerra tra Amazzoni e Atlantidei. Flash stesso possiede ancora i suoi poteri, e la prima cosa che fa è visitare il buon vecchio Bruce Wayne alla Bat-Caverna, rivelandogli tutto ciò che è successo: inutile dire che Batman non ricorda nulla Flashpoint, ma la lettera firmata dal padre gli fa capire che è tutto vero. È proprio con le lacrime del Cavaliere Oscuro che si conclude uno degli eventi più importanti dell'ultimo decennio della Distinta Concorrenza.



Fermi tutti, però. Perché diciamo che Flashpoint è così importante per la DC se, di fatto, solo Flash è al corrente dei suoi eventi, che non si sono mai verificati per tutti gli altri eroi? Tutto sta nel viaggio di Barry nel passato per fermare sé stesso. Con il suo salto indietro nel tempo, Flash ha creato una Singolarità: in una delle tavole più iconiche di Flashpoint, una misteriosa entità si manifesta al protagonista, spiegandogli che con la sua corsa nella continuity è riuscito a riunire le tre linee temporali in cui finora era separato il Multiverso, ovvero Terra-0 (quella della linea principale DC), Terra-13 (quella della linea di fumetti DC Vertigo) e Terra-50 (della serie WildStorm).

Queste tre linee erano state separate in passato da alcune entità malvagie per evitare che gli eroi che le popolavano facessero fronte comune contro di loro, quando essi sarebbero giunti sulla Terra. Con la Singolarità di Flash, però, l'entità misteriosa (che poi si rivelerà essere Pandora) riesce a riunire definitivamente le tre linee temporali, portando al reboot dell'intero mondo editoriale DC in quello che viene chiamato DC Universe. Così, nel giro di una sola tavola da due pagine, Barry Allen è stato il protagonista del più grande rilancio editoriale dello scorso decennio, quello dell'Universo DC New 52, così chiamato per via delle 52 serie numerate a cadenza mensile di cui si compone.