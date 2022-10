Ghost in the Shell: perché il cult di Mamoru Oshii è ancora un capolavoro

Quando si è soliti parlare del genere cyberpunk, tendenzialmente si tira subito in ballo, e oseremmo dire giustamente, il franchise di Ghost in the Shell; macro universo multimediale rivoluzionario, caposaldo indiscusso della hard sci-fi di fine millennio.



Come ben sappiamo, il tutto inizia a prendere forma nell'ormai lontano 1989 sulle pagine della rivista Young Magazine. In quelle pagine l'allora ventottenne Masamune Shirow, all'anagrafe Masanori Ota, iniziava a descrivere le vicissitudini del maggiore Motoko Kasunagi partorendo un universo complesso e affascinante ancora oggi amatissimo ed attualissimo. Di seguito proveremo a tracciarne le tappe più salienti.



Le origini del mito

Gli anni Ottanta sono sicuramente la decade preferita dell'ormai leggenda Masamune Shirow, tra i mangaka più celebri dell'emisfero; Shirow inizia la sua fortunata carriera del mondo del disegno e dell'editoria a partire dal 1983 quando il suo manga Black Magic inizia ad essere distribuito prima come dojinshi e successivamente ristampato in formato tankobon, da Seishinsha, nel 1985.

La serie mostra subito l'amore dell'autore verso il genere cyberpunk, parlandoci pertanto degli sforzi di una giovane ragazza impegnata a salvare una sua cara amica dalle grinfie di un androide fuori controllo. L'opera ebbe un discreto successo, tale da genere un adattamento in OVA nel 1987, diretto dall'enfant prodige Hiroyuki Kitakubo (Roujin Z) e sceneggiato dallo stesso mangaka.

Shirow è un fiume in piena e tra il 1985 ed il 1986 inizia altre due opere, oggi cult, ossia Appleseed e Dominion Tank Police. Ad ogni modo il successo planetario arriverà con il suo quarto lavoro: Ghost in the Shell. Il manga in origine venne pubblicato in una serie di capitoli destinati alle pagine della rivista seinen Young Magazine, appartenente all'editore Kodansha.



Questi capitoli iniziano a vedere la luce a partire dai primi giorni di marzo del 1989, per fermarsi momentaneamente a settembre dello stesso anno. Infatti l'opera a questo punto venne raccolta in un unico volume tankobon, uscito il 2 ottobre del 1991.

Il passaggio tra volumi e tankobon non fu normalissimo a causa dell'atipico metodo di lavoro di Masamune Shirow: l'autore di solito operava in solitaria e senza assistenti, perdendo intere giornate a focalizzarsi su ogni singolo dettaglio. Tutto ciò lo aveva portato ad avere gravi difficoltà nel mantenere i ritmi della serializzazione su rivista, quindi più volte era stato costretto a chiudere in fretta, suo malgrado, alcuni capitoletti. Pertanto, avendo l'opportunità di ripubblicare il tutto in un unico volume, decise di revisionare la sua creazione apportando correzioni di vario tipo. Modifiche presenti pure nel titolo: Shirow inizialmente voleva un titolo rivolto ad omaggiare il saggio di psicologia filosofica The Ghost in the Machine, di Arthur Koestler. Qui intervenne Koichi Yuri, capo-redattore di Young Magazine, che consigliò vivamente all'autore di optare per qualcosa di più altisonante. Ed ecco che Shirow scelse Kokaku Kidotai (letteralmente "Squadra mobile con corazza offensiva"). Il titolo giapponese venne utilizzato come titolo principale della serie, e su richiesta dello stesso autore, Ghost in the Shell venne inserito in piccolo come titolo alternativo presente nella maggior parte delle pubblicazioni. Il resto è storia.



1995, arriva Mamoru Oshii

Nei primi anni Novanta Production I.G, Kodansha e Bandai Visual desideravano ardentemente realizzare un lungometraggio animato tratto dal manga di Masamune Shirow. I magnifici tre si rivolsero subito a Mamoru Oshii, il quale aveva già realizzato una serie di capolavori difficilmente imitabili: da Lamù: Beautiful Dreamer a Patlabor 2: The Movie passando per il sottovalutato ma lungimirante Dallos o lo sperimentale e filosofico-esistenzialista L'uovo dell'angelo.

Oshii in un primo momento non era felicissimo dell'attenzione a lui rivolta in quanto desideroso di riadattare, sotto forma di OAV, una serie di capitoli del suo manga Kenroh Densetsu- Hellounds of Hell (una storia sull'universo dei Kerberos, e a tal proposito leggete la nostra recensione di Jin-Roh: Uomini e lupi). Tuttavia, una volta compreso l'enorme potenziale del manga di Masamune Shirow, accettò senza riserve innamorandosene subito. Liberamente tratto dall'opera originale del sensei, nelle mani di Mamoru Oshii Ghost in the Shell evolve sensibilmente in qualcos'altro andando ad amplificare, e di molto, svariate tracce filosofiche, accennate con cura da Shirow ma qui analizzate con un piglio antropologo e socio-politico.



Il noto regista rielabora, con spirito ribelle, alcune influenze prelevate dalla settima arte (Blade Runner) e dalla letteratura cyberpunk (Philip K. Dick e William Gibson), filtrandole con occhio semiotico laddove il confine tra reale e illusione è assai labile, confine corrotto da una tecnologia già opprimente e pericolosa. Emblematico l'inizio del film laddove i titoli di testa compaiono su schermo mediante il fugace avvicendamento di cifre e caratteri; caratteri, di color verde, che scorrono velocemente occupando l'intera schermata. Il regista sta subito alludendo alla feroce digitalizzazione delle informazioni.



Passano i minuti e veniamo poi catapultati nella Neo-Tokyo del 2029, megalopoli imponente e soverchiante. Il lungometraggio, nonostante il flop al botteghino giapponese, segna una svolta determinante nella fruizione dell'animazione giapponese poiché conferma le potenzialità infinite del mezzo animato.

Oshii mediante una regia sopraffina e molto moderna (storiche le soggettive tecnologiche del maggiore Makoto oppure i pillow shots in carrellata laterale sulla città) realizza, solo superficialmente, un tech-noir avvincente e stupefacente; una parabola sulla coscienza del sé e sul rapporto tra realtà e percezione di essa, il tutto poi mitigato da frecce sottocutanee di critica socio-politica. Infatti l'opera comunica uno straniante senso di solitudine da ricollegare alla nefasta crisi economica, vissuta dai giapponesi negli anni Novanta. Non mancano poi attacchi a governi corrotti e a multinazionali senza scrupolo. Il film di Oshii disintegra i confini tra anime e film live action, proiettando il suo lavoro tra i massimi capolavori della settima arte. Ghost in the Shell è un saggio filosofico sull'esistenza, sull'essere e sul divenire.