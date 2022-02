Haikyuu!!, che fine ha fatto la stagione 5 dell'anime?

Quella appena passata è stata decisamente la settimana di Haikyuu!!, non solo perché tra i tanti progetti per celebrare il titolo nel suo decimo anniversario, Star Comics ha annunciato un'edizione da collezione di Haikyuu (e la Gazzetta ne pubblicherà una in esclusiva per l'edicola), ma anche perché è stata rivelata la pubblicazione di un nuovo one-shot cartaceo di Haikyuu!! che ci mostrerà cosa combinano di questi tempi Hinata e gli altri protagonisti dell'opera. Ora l'unica cosa che manca è davvero l'attesissima quinta stagione dell'anime... Ma che fine ha fatto?



Con la quarta stagione trasmessa nell'ormai lontano 2020, è passato davvero parecchio tempo da quando i fan dello spokon hanno figurativamente messo piede nelle palestre della prefettura di Tokyo e dintorni. E considerato il punto in cui si era fermato l'anime, la curiosità degli spettatori su chi passerà il turno del torneo nazionale di pallavolo (almeno per chi non ha letto il manga ed è riuscito a non spoilerarsi nulla fino ad ora) è davvero tanta, mentre i lettori dell'opera stanno attendendo da tempo ormai di vedere animate le loro scene preferite. Eppure finora non c'è stata nessuna novità in merito, sebbene i fan continuino a tenere le dita incrociate.



Ma da dove riprenderebbe la storia nel caso? E quali potrebbero essere gli archi narrativi che vedremo nella stagione 5?

Dove eravamo rimasti

Divisa in due parti e mandata in onda in due differenti periodi dell'anno, la quarta stagione di Haikyuu!! (Haikyuu!! - To the top) è stato un vero e proprio concentrato di eventi ed emozioni, visto anche l'inserimento di parecchi nuovi elementi nella storia.

Nella prima parte vediamo infatti i membri del Karasuno cercare di migliorarsi in vista del torneo nazionale primaverile, con Kageyama che viene convocato per il ritiro della squadra nazionale giovanile e Hinata che si imbuca al ritiro delle matricole organizzato alla Shiratorizawa, mentre il resto del team prosegue gli allenamenti seguito come sempre dal Coach Ukai. Una volta riuniti, i ragazzi partecipano a delle amichevoli che daranno loro modo di riabituarsi a giocare insieme e risolvere quelle incomprensioni venutesi a creare nel corso del tempo. In questo frangente, inoltre, si inseriscono nella storia dei personaggi inediti che avranno man mano sempre più importanza negli eventi futuri.



La seconda parte di Haikyuu!! - To the top, invece, focalizza la sua attenzione tutta sul torneo primaverile, teatro di grandi sfide sul campo. In particolare, a tenere banco qui è il match contro la squadra dell'Inarizaki che, con i gemelli Miya (Atsumu e Asumu), dà del vero filo da torcere a Hinata, Kageyama e il resto del Karasuno, soprattutto per la loro capacità di riprodurre la veloce stramba del duo di corvi.

Ma alla fine dei giochi solo una squadra può portarsi a casa la vittoria, e in quest'occasione si tratta del Karasuno, che avanza nel torneo per trovarsi faccia a faccia con gli eterni rivali: il Nekoma. Chi vincerà la battaglia dei cassonetti?

Cosa potremmo vedere

È così che dunque finiva la stagione 4 di Haikyuu e compagni, almeno sullo schermo. E mentre non sappiamo se vi sarà un prosieguo, possiamo iniziare a speculare su ciò che vedremo (se e) quando verrà finalmente annunciato.

Per ora non siamo a conoscenza del numero di episodi totali di un'eventuale quinta stagione di Haikyuu!!, ma possiamo ipotizzare principalmente due alternative: una più breve di all'incirca 13 episodi (come la terza, per intenderci), o una stagione da 20+ episodi (la quarta, ad esempio, era composta da 25 episodi). A seconda di quale sarà la direzione che si sceglierà di prendere, si aprono diverse possibilità per quel che riguarda quanto effettivamente verrà adattato del manga. Nel primo caso, considerato il numero esiguo di episodi, è quasi certo che la stagione si concentrerebbe unicamente sullo scontro Karasuno vs. Nekoma, terminando poi proprio con il concludersi del match, o al massimo mostrando qualcosa degli altri incontri in corso (ad esempio Fukurodani vs. Mujinazaka), e quindi andrebbe a trasporre gli eventi che vanno dal capitolo 292 al 325 (ed eventualmente dal 326 al 337).



Nel secondo caso, invece, dovrebbe essere adattato l'intero match dei vincitori contro il Kamomedai (che nel manga occupa i capitoli dal 338 al 368) e l'ultimo capitolo prima del famigerato timeskip (369), concludendo di fatto la prima (e più lunga) parte dell'opera.

In questo modo, rimarrebbero 33 capitoli di Haikyuu!! da trasporre in versione animata, e arrivati a quel punto si potrebbe decidere o di proseguire con il formato seriale, o di portare a termine la storia con un lungometraggio animato, che ultimamente sembra essere una scelta sempre più popolare da parte degli studi d'animazione.