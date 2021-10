Halloween: 5 serie anime da vedere la notte del 31 ottobre

Spesso associamo Halloween all'horror. Non a caso, infatti, la festa del 31 ottobre è nota anche come la Notte delle Streghe: ci si traveste da mostri, ci si riunisce per raccontarsi storie spaventose oppure si vedono film dell'orrore. Non necessariamente, però, Halloween deve essere strettamente collegato all'horror, ma è sufficiente anche creare la giusta atmosfera carica di tensione, in grado di far sobbalzare dalla sedia con poco: infatti, per celebrare Halloween 2021 abbiamo selezionato 5 serie anime, tra horror e thriller, con un alto tasso di suspense.



Monster

Nella Germania del 1986 Kenzo Tenma, un giovane giapponese che ha studiato medicina, è un rinomato neurochirurgo presso l'ospedale Eisler di Dusseldorf, dove riesce a diventare in poco tempo primario di neurochirurgia. Tenma è il pupillo del direttore dell'ospedale Udo Heinemann ed è prossimo a sposare la figlia: finalmente, il giovane medico è riuscito a raggiungere i successi che si era prefissato.

Il protagonista si è sempre considerato un dottore che metteva davanti a tutto la salute dei suoi pazienti, ma ben presto capisce di far parte di un sistema più corrotto e cinico, siccome il direttore antepone sempre gli interessi dell'ospedale: infatti, in diverse situazioni il chirurgo si è ritrovato a dover operare qualcuno che avrebbe potuto versare una cospicua donazione o che avrebbe potuto dare prestigio all'ospedale, piuttosto che pazienti indigenti più bisognosi, anche se arrivati prima. Inoltre, il giovane si rende conto che il direttore lo sta usando solo per i propri tornaconti e quelli della struttura medica.



Una sera, vengono portati al pronto soccorso i gemelli Anna e Johan Ribert, ancora ragazzini, unici sopravvissuti di un assassino che ha ucciso i genitori: mentre Anna è sotto shock per quanto accaduto, Johan deve essere operato d'urgenza perché ha un proiettile che preme nel cranio.

Poco prima dell'inizio dell'operazione, viene portato d'urgenza anche il sindaco di Dusseldorf. Il dottor Tenma prende una decisione che stravolgerà per sempre la sua vita: operare il ragazzino. A causa del suo gesto, il sindaco muore, la carriera del chirurgo ha un declino, in quanto viene rimosso dall'incarico di primario di neurochirurgia e lasciato dalla fidanzata. Nonostante tutto, Tenma non rimpiange di aver aiutato Johan e vorrebbe solo avere i giusti meriti per le sue azioni.



Poco dopo, l'ospedale viene sconvolto dall'omicidio del direttore Udo; contemporaneamente, i gemelli Ribert sono scomparsi dal nosocomio. Ad indagare sul delitto ci sono la polizia locale e l'ispettore Lunge, della BKA (ufficio federale della polizia tedesca). Mentre si stanno svolgendo ancora le indagini, a seguito degli ultimi avvenimenti, Tenma riottiene la carica di primario di neurochirurgia.

La storia si svolge 9 anni dopo, in una Germania che si sta riprendendo dalle conseguenze della caduta del muro. Mentre il protagonista continua a lavorare nell'ospedale come primario, Lunge e la polizia indagano su una serie di efferati delitti. Dopo aver curato il testimone chiave di uno degli omicidi, Tenma inizia a seguire una serie di indizi che lo portano a scoprire che dietro a tutto in realtà c'è Johan Ribert, il quale è un assassino privo di emozioni e che nove anni prima ha sterminato la sua famiglia, risparmiando solo la sorella.



Si delinea così un thriller dall'alto tasso di tensione e ricco di colpi di scena, in cui Tenma si mette sulle tracce del serial killer a cui ha salvato la vita, come se volesse rimediare ad un suo errore: una strada che lo porterà a scoprire sconvolgenti verità sul passato di Johan e su sua sorella Anna.



The Lost Village



è un villaggio situato nell'entroterra del Giappone, di cui nessuno conosce esattamente la posizione, non essendo neanche indicato sulle mappe geografiche: è quasi impossibile da raggiungere. Molte leggende aleggiano attorno al villaggio, una delle quali vuole che siano scomparse molte persone nei suoi paraggi.In realtà, si dice che Nanakimura sia un luogo utopico, privo di regole e di imposizioni della società, dove molti possono ricominciare da zero e vivere liberi da ogni costrizione:. Proprio per mettersi alle spalle le proprie vite piene di fallimenti e delusioni, 30 giovani hanno vinto un viaggio a Nanakimura, dopo aver trovato un sito internet nascosto.

Tra i vari partecipanti, vi sono Mitsumune, un ragazzo solare e gentile; il suo miglior amico, Hayato, che lo protegge da ogni minaccia; e Masaki, una ragazza apparentemente timida e dolce. Benché il villaggio sia introvabile anche per la polizia, l'organizzatore del viaggio ha chiesto aiuto ad una studiosa che per anni si è dedicata alla scoperta di Nanakimura e dei suoi costumi, tanto che dopo aver raccolto abbastanza informazioni è riuscita ad individuare l'esatta ubicazione.



Quando arrivano a destinazione, i viaggiatori si rendono conto che Nanakimura non è certo il luogo idilliaco che si sarebbero aspettati: le case sono disabitate e in giro non ci sono abitanti, benché i campi sembrino essere ben mantenuti. Sembra quasi che i precedenti cittadini abbiano abbandonato improvvisamente tutto.

Mentre i 30 esplorano il villaggio per capire che cosa è successo, si verificano degli strani eventi: inquietanti versi provenienti dalla foresta circostante, la sparizione di alcuni membri del gruppo, e l'avvistamento di fantasmi e di mostruose creature che sono una manifestazione dell'oscurità che si nasconde nelle anime. Gli sventurati dovranno cercare un modo per lasciare il villaggio maledetto, perché sono apparentemente bloccati lì, e dovranno risolvere i numerosi misteri che avvolgono Nanakimura e i singoli membri della compagnia.



Mirai Nikki - Future Diary



è uno studente introverso, poco socievole, che si isola dagli altri osservando il mondo circostante e scrivendo sul diario sul telefono tutto ciò che vede; benché creda di non aver bisogno di amici, a volte si sente oppresso dalla solitudine che lo perseguita ogni giorno. Per alleviare le sue pene, il giovane parla con gli amici immaginari,: il primo è il dio dello Spazio-Tempo, che controlla e vivacizza il mondo regolando la Legge di Causa ed Effetto; Murumuru, invece, è semplicemente una sorta di segretaria di Deus.

Notando lo stato d'animo dello studente, la divinità gli offre l'opportunità di cambiare il suo destino. Il mattino seguente, Yukiteru scopre che sul suo diario sono annotati avvenimenti che lui non ha vissuto e quindi che non potrebbe aver scritto, ma molto presto si rende conto che in realtà sono eventi che devono ancora verificarsi.



Il Nostro approfitta dell'opportunità che gli è stata offerta per migliorare la propria vita ed il suo futuro: ha a disposizione le risposte ai compiti e può sapere in anticipo quando gli sta per accadere qualcosa di brutto. Tuttavia, un potere così grande ha una controindicazione: il Diario del Futuro è strettamente legato al suo proprietario, e qualora dovesse essere distrutto sopraggiungerebbe la morte. Questo non potrebbe certo impedirgli di avere una vita più semplice.

Eppure, Yukiteru si rende conto di non essere l'unico ad avere un diario così particolare, perché anche Yuno Gasai, sua compagna di classe, ne possiede uno: il Diario della ragazza è legato al futuro del protagonista. In realtà, le vite di Yukiteru e Yuno sono in pericolo, perché sono entrati a far parte di un folle survival game ideato da Deus: a 12 persone sono stati affidati diversi Diari del Futuro su cui sono segnati eventi con 90 giorni di anticipo.



Qualora uno dei partecipanti dovesse alterare il proprio futuro, verrebbero cambiate le annotazioni sui diari di tutti gli altri. L'obiettivo dei 12 prescelti è di eliminarsi tra di loro. L'unico vincitore diventerà il nuovo Deus Ex Machina.

Yukiteru è spaventato all'idea di dover combattere contro altre persone e di rischiare quotidianamente la vita, ma al suo fianco ha Yuno, la quale sarà disposta a mettere a repentaglio la propria vita pur di proteggere la persona che ama: dietro un aspetto dolce ed un carattere gentile, in realtà si cela una persona psicopatica ed anomala, che non ci pensa due volte ad uccidere brutalmente gli altri, se dovessero frapporsi tra lei e Yukiteru. Anche se spaventato dall'atteggiamento molto volubile della compagna, il giovane non può fare a meno di dipendere da lei, ma poco alla volta scoprirà che nasconde oscuri segreti.



Pet Shop of Horrors



Negli Stati Uniti, a Chinatown vi è un negozio di animali gestito dall'enigmatico, dove, oltre i semplici animali di ogni tipologia ed insetti, è possibile trovarne anche alcuni estremamente rari e leggendari, che vanno ben oltre la

Benché siano venduti come animali da compagnia, i prodotti speciali del negozio appaiono con le fattezze di umani o di esseri ibridi (come le sirene) agli occhi degli acquirenti. I nuovi proprietari rimangono ammaliati e in parte anche spaventati dall'aspetto singolare delle creature e solo allora possono scegliere se stipulare il contratto con il negozio e il Conte D.



Chiunque acquisti una delle creature che non sono in esposizione, ma che il proprietario si fa arrivare da tutto il mondo, deve firmare un contratto in cui accetta di rispettare tre punti fondamentali: mentre due variano a seconda della specie acquistata, ma inerenti comunque il doversene prendere sempre cura, uno rimane invariato, ovvero il non mostrare mai la creatura a nessuno.

Con la conclusione dell'accordo, il negozio ed il Conte D si ritengono sollevati da ogni responsabilità qualora l'animale dovesse diventare aggressivo perché è stato reciso il contratto. Le creature riescono a far emergere le emozioni più nascoste e i sensi di colpa dei loro proprietari, i quali, per cercare una sorta di perdono per ciò che hanno fatto o per trovare un momento di sollievo per le loro sofferenze, non possono fare a meno di infrangere gli accordi scritti.



Questo porta il più delle volte gli animali unici a mostrare la loro natura animalesca e famelica, tanto che a volte uccidono i proprietari. Negli ultimi tempi in città si sono verificati inspiegabili delitti, tutti collegati in qualche modo al negozio di animali e al Conte D: ad indagare sugli omicidi c'è l'agente di polizia Leon, il quale è convinto che in realtà il proprietario del petshop venda volutamente esseri pericolosi, non credendo al paranormale e all'esistenza di creature leggendarie.



Corpse Party: Tortured Souls



In una tetra serata piovosa, sette studenti del liceo Kisaragi si sono attardati oltre la fine delle lezioni per salutare una loro compagna che sta per trasferirsi in un'altra città.

Vista l'atmosfera lugubre che si respira, i ragazzi decidono di raccontare una storia dell'orrore sulla scuola elementare maledetta Heavenly Host: un giorno, uno degli insegnanti cadde dalle scale per un incidente e morì; il preside cercò di gestire con la massima cautela quanto accaduto, per evitare che ne risentissero gli studenti e la scuola. Purtroppo, a seguito dell'incidente venne imposta la chiusura dell'istituto: questo fu un duro colpo per il preside, che il giorno della chiusura si suicidò lanciandosi dal tetto.



Il liceo Kisaragi è stato costruito proprio dove un tempo vi era la Heavenly Host. Si dice che l'insegnante che è caduto dalle scale non sappia di essere morto e che vaghi ancora per i corridoi della scuola nelle giornate di pioggia, dopo le lezioni. Al termine del racconto, entrano nell'aula dove si sono riuniti i ragazzi la sorella minore di uno di loro e un'insegnante, che li rimprovera di non aver lasciato l'istituto dopo aver pulito la classe.

Prima di separarsi e di dover salutare definitivamente l'amica, i nove decidono di suggellare il loro legame eseguendo la Benedizione di Sachiko, un rituale che gli permetterà di essere sempre vicini, anche se separati da una distanza incolmabile: l'incantesimo non è difficile da eseguire, in quanto i presenti devono ripetere a mente la formula "Sachiko, ascoltaci ti prego" per un numero di volte corrispondente ai presenti (in questo caso nove); in seguito, tutti devono strappare contemporaneamente un pezzetto di una bambola di carta.



Dopo aver eseguito il rituale, un terremoto scuote la scuola, il pavimento dell'aula crolla e gli studenti e l'insegnante precipitano nel baratro, perdendo i sensi. Quando si risvegliano, scoprono di essere stati separati e di essere in una scuola abbandonata e diroccata: la Heavenly Host.

Gli alunni sono ora bloccati all'interno di spazi chiusi che impediscono loro di incontrarsi, anche se si trovano nello stesso luogo, e di lasciare l'istituto. I malcapitati non sono affatto da soli, perché nei corridoi si aggirano dei fantasmi che cercheranno di ucciderli nelle maniere più brutali e sanguinolente.



Addentrandosi nei meandri più oscuri della struttura per cercare un modo per fuggire, i nove scopriranno che la Heavenly Host è stata in realtà il luogo di efferati delitti, in cui sono stati brutalmente uccisi dei bambini ed ora è una scuola infestata, dove chiunque vi entri non ne esce vivo.