How do you live? senza trailer: scelta giusta per il film di Miyazaki?

Un nuovo titolo targato Studio Ghibli è sempre un evento cinematografico e artistico da celebrare, ancor di più se diretto dal maestro Hayao Miyazaki, dieci anni dopo Si alza il vento. Diventa però epocale perché, salvo improvvisi ripensamenti, How do you live? sarà, a detta dello stesso regista de La città incantata e Il castello errante di Howl, il suo ultimo lungometraggio animato.



Ma come già raccontato nelle scorse settimane, Toshio Suzuki, co-fondatore e produttore dello studio d'animazione giapponese (tra i maggiori artefici dei successi dei film dello studio, attentissimo da sempre a far funzionare tutto prima, durante e dopo la distribuzione dei titoli), ha rivelato, in un'intervista per Bungei Shunju, che per How do you live? non verrà diffuso nessun trailer, così come non sarà pubblicizzato attraverso alcuna immagine promozionale o poster, portando Miyazaki stesso a manifestare qualche preoccupazione; aggiungendo che, secondo lui, è quello che gli spettatori vogliono, in fondo. L'unica informazione nota è che sarà un adattamento parecchio libero del romanzo omonimo di Genzaburo Yoshino del 1937.



A scatola chiusa, sovvertendo le tendenze



Nella storia recente del cinema e della tv, soprattutto per colpa di una cultura dell'hype spinta oltre il limite, il trailer ha rivestito un rilievo sempre maggiore non solo per le campagne promozionali, diventando esso stesso un corpo indipendente, dotato di un valore proprio a prescindere dall'opera di riferimento. Ed è così abituale esser bombardati da anticipazioni - corredate da clip sempre più lunghe, che mostrano momenti topici e cast ma che spesso rivelano troppo - che una scelta come quella dello Studio Ghibli sorprende.La decisione è infatti quella di(periodo, quello estivo, tra i prediletti per la distribuzione dei film animati dello studio), e lasciando nelle mani degli spettatori soltanto un teaser poster rilasciato ormai mesi fa: una semplice immagine,, che intriga ma che racconta poco, il linea con gli obbiettivi di Suzuki.

In controtendenza rispetto a quella che sembra una vera e propria regola non scritta dei media, la quantità di clip e di immagini, sintomo di una necessità mediatica di essere al centro dell'attenzione, stare sul pezzo e non perdere terreno rispetto agli avversari al box office, lascia il posto al silenzio, mostrando abilmente come si può far parlare di sé tutelando non solo lo spettatore da una valanga di informazioni (e possibili spoiler) ma soprattutto proteggendo l'esperienza della visione, oggi sbiadita. Così anche l'attesa acquisisce il valore necessario a rendere l'approccio con l'opera autentico.



Andare in sala (o, se si vuole, vedere un film restando sul divano) può essere ancora magico? Ci si può ancora meravigliare senza aspettative (anche se con Miyazaki si parte già parzialmente prevenuti)? Suzuki, forse, ci dice che si può. Anche perché non sempre la grande promozione può essere sufficiente: i titoli usciti direttamente sulle piattaforme streaming lo dimostrano adeguatamente, risultando spesso dei successi impensabili a fronte di una ridottissima comunicazione prima dell'uscita. Un effetto sorpresa, così come la fortuna dell'improvviso passaparola, utile per sfidare chi, come i grandi colossi delle major, riescono a monopolizzare la discussione pubblica e a riempire ogni spazio disponibile, dai social alla pubblicità televisiva.



Campagna alternativa, sensibilizzazione o problemi logistici?



Ma cosa si nasconde dietro la scelta di Suzuki? Lo stesso produttore aveva spesso, negli scorsi mesi, lodato la campagna promozionale diapprezzando la scelta di ridurre al minimo indispensabile trailer e immagini condivise con l'esterno. Proprio ciò potrebbe, anche a dispetto delle preoccupazioni del regista, aver portato ad optare per una scelta anche più radicale di quella fatta per il film di Inoue.

Ma nel mondo contemporaneo tutto fa notizia e può accendere il dibattito pubblico, stimolandolo molto prima dell'uscita del film stesso. Chi conosce bene lo studio d'animazione sa l'importanza che riveste il marketing cinematografico per Suzuki, fin dagli anni Ottanta, ma soprattutto la sua capacità di intercettare le esigenze dello spettatore, in particolar modo quello giapponese, in ogni contesto storico. Che sia voluta o no, tale sottrazione può cosi essere presa a tutti gli effetti come una forma alternativa di campagna promozionale, visto che, come in questa specifica occasione, il dibattito è vivo e How do you live?, se pur non direttamente, ne è al centro. Non parlare di sé per far parlare di sé. Serve a far sapere che il titolo in questione esiste, che sta per uscire (non è difficile individuare film o serie tv che hanno sfruttato e distribuito filmati e immagini promozionali che poco, o addirittura niente, avevano a che fare con il prodotto finale).



Del resto, un film diretto da Hayao Miyazaki, specie se l'ultimo, si vende praticamente da solo anche senza la curiosità scaturita da anticipazioni. Chiaramente, la sperimentazione o la volontà di preservare l'esperienza in sala non escludono una valida alternativa ad entrambe: indipendentemente dallo stato dei lavori - dando per scontato che il film sia finito - il materiale promozionale potrebbe non esser stato pronto in tempo per mettere in piedi una campagna adeguata.



Una cosa, il più delle volte, è concludere e rifinire il titolo, un'altra è avere tutte le risorse (tra tempo e addetti) per poter lavorare ad un materiale che sì, ha origine dal film, ma che, come detto in precedenza, è qualcosa di indipendente. Teaser, trailer ufficiale, cartelle stampa con clip e immagini, foto promozionali o eventuali apparizioni televisive devono il più delle volte rispettare certi parametri, e serve mobilitare forze diverse da quelle impiegate nella lavorazione del progetto principale.



Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui non è stata prevista una première mondiale in alcun festival internazionale (nei quali, quasi sempre, è previsto l'invio di materiale promozionale per l'opera, con scadenze e regole ben precise), laddove specialmente Cannes, tra i più importanti a svolgersi prima del rilascio in patria, non avrebbe di certo detto di no ad un evento cinematografico di tale portata.

Certo Frémaux avrebbe pure chiuso un occhio, come è già capitato in passato per diversi motivi, e quindi è da supporre che la scelta sia stata pienamente tra le mani di Suzuki. Più facile supporre, anche se di mere speculazioni si parla viste le poche probabilità, un'eventuale presenza a Venezia 80: già in passato si sono fatte eccezioni per l'anteprima mondiale, proiettando opere che avevano già avuto passaggi in sala (in altri paesi) o proiezioni in festival minori; inoltre, la questione del materiale promozionale potrebbe agilmente essere risolta, visto che ad inizio settembre, data dello svolgimento della Mostra del Cinema, in Giappone il film sarà già stato distribuito ed è presumibile una libera circolazione di foto e video.



In ogni caso, prescindere da quale sia stata la motivazione dietro un minimalismo mediatico simile e da quanto influenzerà il box office, quella dello Studio Ghibli resta una scelta coraggiosa e e, per certi versi, da premiare, in un'epoca in cui vince chi fa la voce più grossa.