I Cavalieri dello Zodiaco: ecco il Seiya di Emanuele Ercolani

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco è la serie anime del mese di luglio: il remake, realizzato dallo Studio MEIRIS e prodotto da Netflix, è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming. Abbiamo voluto omaggiare il rifacimento dell'opera di Masami Kurumada con una nuova cover del mese, firmata nuovamente da Emanuele Ercolani (qui i suoi account Facebook e Instagram). Il disegnatore, mesi fa, ci aveva deliziato con il suo mastodontico e primitivo Broly, in occasione dell'uscita italiana del film di Dragon Ball Super; questa volta, invece, dedica il suo talento al ritorno di Pegasus e dei suoi amici cavalieri.



Ecco Seiya de I Cavalieri dello Zodiaco secondo Emanuele Ercolani.



Proprio come avvenne con la cover di Broly, in collaborazione con Emanuele abbiamo deciso di regalarvi una versione cartacea e colorata a mano del disegno di Broly. Per vincerla non dovrete far altro che seguire il seguente regolamento:

1. Cliccare "Mi piace" sulla pagina Facebook di Nerd2 (qui il link)

2. Commentare e taggare un vostro amico nel post di Nerd2 relativo a questo articolo.

3. Il vincitore sarà sorteggiato dagli amici di Nerd2, che provvederanno a spedire l'illustrazione al suo indirizzo.