Idee regalo: i migliori cofanetti anime da acquistare a Natale

Natale incombe e, come ogni anno, siete rimasti a corto di idee regalo? Ecco qualche piccolo suggerimento a tema "anime" per fare la felicità dei vostri amici appassionati di entertainment made in Japan! Abbiamo selezionato alcuni cofanetti e titoli home video che potrebbero accontentare una platea piuttosto vasta di appassionati: vediamoli insieme.

Studio Ghibli

Da quando è stato fondato, nel 1985 a Tokyo, lo Studio Ghibli di Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki, Yasuyoshi Tokuma e Isao Takahata l'ha fatta un po' da padrone nel campo del cinema d'animazione nipponico e non solo, riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica in lungo e in largo per il mondo, sin dai primi lungometraggi.

Oggi lo Studio Ghibli ha all'attivo ventuno pellicole (ventidue contando anche Nausicaä della Valle del Vento che Miyazaki realizzò con l'apporto dello Studio Topcraft) molte delle quali hanno vinto premi prestigiosi come l'Anime Grand Prix o addirittura l'Oscar al miglior film d'animazione. Se seguite il mondo dell'animazione giapponese e, come molti, amate il cinema dello studio Ghibli, non potrete lasciarvi sfuggire la collezione di DVD/Blu Ray steelbook rilasciata da Lucky Red nel 2015, per celebrare i trent'anni della fondazione del mitico Studio: titoli come La città incantata, Il mio vicino Totoro, Il castello errante di Howl e tanti altri mitici film di Miyazaki (tra cui Nausicaä per la prima volta in home video) in pregiati box metallici a prezzi vari - sul sito di e-commerce Amazon ad esempio molti titoli si trovano in offerta a prezzi molto abbordabili.



Alla stessa collana appartengono anche altri 11 cofanetti singoli pubblicati in seguito sempre da Lucky Red, contenenti capolavori come I racconti di Terramare di Goro Miyazaki, Quando c'era Marnie di Hiromasa Yonebayashi, I miei vicini Yamada di Isao Takahata e I sospiri del mio cuore di Yoshifumi Kondo. Specifichiamo per dovere di cronaca che le versioni in steelbook appartenenti alla cosiddetta "Studio Ghibli Collector's Edition" sono quelle ridoppiate e riadattate da Gualtiero Cannarsi quando i diritti di distribuzione sono passati da Buena Vista Italia e Universal alla Lucky Red di Andrea Occhipinti.



Mirai

La maggior parte di voi ricorderà senz'altro un bellissimo film sci-fi del 2006 intitolato La ragazza che saltava nel tempo. Primo successo per il già rodato regista Mamoru Hosoda che a suo tempo aveva militato nei ranghi dello Studio Ghibli e della Toei Animation (per la quale aveva diretto One Piece: L'isola segreta del barone Omatsuri) dopo lo strepitoso successo de La ragazza che saltava nel tempo Hosoda ha realizzato ottimi film come Summer Wars, Wolf Children e The Boy and the Beast. Nel 2018 è stato distribuito quello che per molti è il suo capolavoro: Mirai, lungometraggio prodotto per Studio Chizu e distribuito nei cinema nipponici il 20 luglio dell'anno scorso. La storia dei due fratellini Kun e Mirai ha ottenuto un buon riscontro di critica e di pubblico, con una candidatura ai Premi Oscar (la prima per un film anime non realizzato dallo Studio Ghibli), una candidatura ai Golden Globes e una candidatura ai Critics Choice Award. Nella sua Edizione Standard Mirai è disponibile su Amazon in Blu-Ray 19,69 euro e in DVD a 13,94 euro. Confezionato dallo studio Dynit, il Box della Edizione Limitata comprendente due Blu-Ray, DVD, due Booklet, Card e Poster del film è disponibile su Amazon al prezzo di 32,54 euro.



Capitan Harlock

Chi non conosce il manga di fantascienza scritto e illustrato dal grandissimo Leiji Matsumoto, serializzato in Giappone dal 1977 al 1979, da cui ha avuto origine una serie televisiva anime prodotta dalla Toei Animation di spropositato successo, specie nel nostro Paese?

La serie animata trasmessa in Giappone su TV Asahi dal 1978 al 1979 e in Italia fra l'aprile e il novembre del 1979, quando si piantò saldamente nei cuori di milioni di appassionati; a questa prima serie ne sono seguite altre, più sette lungometraggi cinematografici l'ultimo dei quali, Capitan Harlock, realizzato nel 2013 in CGI con la tecnica del motion capture, è stato diretto da Shinji Aramaki e sceneggiato da Harutoshi Fukui.

In quest'epoca di nostalgia molti degli spettatori che erano ragazzini negli anni 70 potranno apprezzare lo splendido cofanetto contenente in 7 DVD tutta la serie originale realizzato da Anime Factory e disponibile su Amazon al prezzo di 21,99 euro. Sempre su Amazon troverete anche la Collectors Edition della serie SSX: Rotta verso l'infinito in 6 DVD al prezzo di 19,99 euro, mentre per chi apprezza i film della serie sono disponibili la limited edition steelbook Blu-Ray del lungometraggio del 1982 L'Arcadia della mia giovinezza (distribuito da Koch Media e disponibile a 6,49 euro) e il già citato film del 2013 in DVD per 7,99 euro, ancora una volta distribuito da Koch Media.



Cowboy Bebop

La serie televisiva anime di fantascienza, realizzata dallo studio Sunrise e diretta da Shinichiro Watanabe nel 1998, Cowboy Bebop, è oggi considerata una delle migliori serie anime di tutti i tempi: ha ottenuto riconoscimenti nel campo della fantascienza e dell'animazione in generale e il suo adattamento italiano, curato da Dynamic Italia e andato in onda su MTV all'interno della cosiddetta Anime Night sul finire degli anni 90, ha in qualche modo concorso a rinnovare l'amore che gli spettatori italiani nutrono da sempre nei confronti dell'animazione nipponica.

Il cofanetto Blu-Ray distribuito da Dynit in 4 dischi contenenti tutti e 26 gli episodi della serie è disponibile al prezzo di 33,99 euro; i completisti delle vicende di Spike Spiegel e Jet Black potranno procurarsi anche il lungometraggio animato uscito nelle sale giapponesi il 1 settembre 2001 e in quelle italiane il 23 maggio 2003, Cowboy Bebop - Il film noto anche come Cowboy Bebop the Movie: Knockin' on Heaven's Door. Diretto sempre da Watanabe con l'ausilio della medesima "truppa" della serie anime, il DVD del film è distribuito ancora una volta da Dynit ed è disponibile in DVD e Blu-Ray al prezzo di 21,47 euro.



One Piece

One Piece, manga più venduto di sempre, successo planetario e autentica gallina dalle uova d'oro per la casa editrice Sheuisha e per Toei Animation, non si compone solo di una serie a fumetti e suo relativo adattamento animato: del macrocosmo di One Piece fanno infatti parte ben 14 lungometraggi fra cui il già citato L'isola segreta del barone Omatsuri di Mamoru Hosoda e diversi speciali televisivi, la maggior parte dei quali si possono ritrovare all'interno del meraviglioso cofanetto DVD/Blu-Ray realizzato da Koch Media nel 2017 e contenente 15 dischi comprendenti i primi 13 lungometraggi (resta fuori quindi, ovviamente, l'ultimo arrivato One Piece: Stampede) e quattro speciali televisivi. I fan della serie potranno quindi godere di un cofanetto dalla splendida confezione contenente prodotti come One Piece: Per Tutto L'Oro Del Mondo, One Piece: Avventura All'Isola Spirale, One Piece: La Spada Delle Sette Stelle, One Piece: Avventura sulle isole volanti, One Piece Film: Z, One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia. Il cofanetto Koch Media è una edizione Esclusiva Amazon ed è disponibile al prezzo di 48,99 euro. Un'ottima idea regalo per tutti gli appassionati del rutilante e colorato mondo creato dal maestro Eiichiro Oda.



Rocky Joe

Concludiamo la nostra rassegna con uno spokon che dovrebbe fare parte della collezione di ogni appassionato di anime e manga: Rocky Joe, shonen sportivo pubblicato dalla Kodansha dal 1968 al 1973, scritto da Asao Takamori (con lo pseudonimo di Ikki Kajiwara) e disegnato da Tetsuya Chiba. La storia, raccolta in 20 tankobon vede protagonista il giovane sbandato Joe Yabuki che passa da un orfanotrofio all'altro vagando come un disperato attraverso vicoli malfamati e baraccopoli. Nei bassifondi di Tokyo si verifica il suo incontro con Danpei Tange, un vecchio alcolista con un passato da allenatore di boxe che realizzerà l'incredibile talento del ragazzo e riuscirà a trasformarlo in un vero pugile, in grado di concorrere come campione del mondo dei pesi gallo.



Dal manga sono stati tratti due adattamenti animati: una prima serie del 1971, a manga ancora in corso, composta da 79 episodi, e la seconda da 49 puntate realizzata nel 1980. Realizzata da Mushi Productions per la regia di Osamu Dezaki (che diresse anche il film Rocky Joe - L'ultimo Round) e per la sceneggiatura di Osamu Dezaki, Shunichi Yukimuro e Tadaki Yamazaki, la serie animata di Rocky Joe, nonostante i cambiamenti e i tagli operati sul bellissimo finale originale resta una delle opere animate più emozionanti di sempre. Il cofanetto contenente entrambe le serie in 25 DVD al prezzo di 69,99 euro totali. Questa edizione comprende anche booklet completi di storyboard e approfondimenti sulle puntate.



