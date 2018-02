Il Fantastico Mondo di Tatsunoko: J-POP ci fa riscoprire le perle del passato

Certe vecchie glorie, a volte, seppur sorpassate nel panorama dell'entertainment moderno da produzioni maggiormente mainstream, accolte favorevolmente dalle grandi masse, rimangono comunque sepolte, sopite, scolpite nella memoria di qualcuno come delle piccole perle indimenticabili e che hanno segnato intere generazioni. È il caso della Tatsunoko, storico studio di animazione giapponese conosciuto anche come Tatsunoko Pro: la compagnia fu fondata nell'ormai lontanissimo 1962 dal genio visionario di Tatsuo Yoshida, considerato insieme ai suoi due fratelli un vero e proprio maestro dell'animazione nipponica, vero pioniere di un settore che nei decenni successivi avrebbe invaso il mondo dell'intrattenimento mondiale. Il Fantastico Mondo di Tatsunoko è un volume da collezione a cura di J-POP Manga, una vera e propria perla per tutti gli appassionati delle produzioni animate del passato.



Disegnare un genere

Il merito della compagnia degli Yoshida sta proprio nell'aver gettato le basi di un successo planetario per il mondo dell'audiovisivo nipponico, permettendo a quella popolarità di espatriare dalla Terra del Sol Levante per espandersi in tutto il mondo e farsi conoscere anche al pubblico occidentale. È soprattutto nella concezione degli eroi che i prodotti della Tatsunoko hanno fornito un apporto a dir poco fondamentale nell'industria di settore. Prodotti come Tekkaman, Hurrican Polimar o il noto Yattaman vengono ricordati proprio per aver unito sapientemente - con esercizio di stile, personalità, estetica, simpatia - l'epica supereroistica propria del mondo occidentale (e che, proprio in quegli anni, si preparava a dominare il mondo dell'intrattenimento grazie all'impatto dei comics americani sulla società) allo stile e ai dettami estetici e narrativi propri dell'animazione giapponese. E non solo, poiché è da queste produzioni che il panorama manga e anime di genere sci-fi, shonen e avventura ha iniziato a imporsi sempre più prepotentemente nell'immaginario collettivo e nella cultura pop. A partire dalla metà degli anni Sessanta, proprio la Tatsunoko produceva alcune delle serie animate destinate a intrattenere il pubblico nei decenni successivi, prima dell'avvento di quel filone - più maturo, per certi versi - che ha portato a esponenti come Gundam, Mazinga, Devilman, Dragon Ball e via dicendo. Il Fantastico Mondo di Tatsunoko è un libro che raccoglie tutte queste vecchie glorie, infarcendo l'edizione di retroscena, curiosità interviste ai protagonisti dell'epoca o a professionisti che sono rimasti segnati da quella generazione di anime.



Un libro tutto da gustare

Dalle primissime produzioni come Space Ace e Speed Racer fino ai vari Yattaman, Tekkaman, Hurricane Polimar e via dicendo: una sfilza di schede e informazioni che rappresentano un gradevole tuffo nel passato per chi ha vissuto - anche solo di rimando - gli anni d'oro della Tatsunoko. Per chi invece fosse estraneo a questo pezzo di storia che ha costituito gli albori dell'animazione nipponica, l'acquisto del volume targato J-POP ed Edizioni BD è un'ottima occasione per addentrarsi nei segreti di un universo che non deve essere dimenticato. Il Fantastico Mondo di Tatsunoko è un'edizione brossurata con sovraccopertina, confezionata in un formato esteticamente davvero gradevole.

All'interno delle oltre duecento pagine che compongono il libro, il valore aggiunto che rappresenta l'elemento più gradevole è costituito - oltre che dalla lunga sfilza di descrizioni, informazioni tecniche, date, interviste, segreti e retroscena sulla realizzazione e sulla produzione degli anime descritti - da tantissime illustrazioni in alta definizione, disegni a colori o in bianco e nero che ci mostrano poster, key visual, sketch, bozze e progetti di personaggi e ambientazioni. Una raccolta di immagini meravigliose, una goduria per gli occhi che rendono assai piacevole leggere e sfogliare questa interessante proposta di Edizioni BD.