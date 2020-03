iorestoacasa: da Panini a BAO, i fumetti gratis da leggere in quarantena

Che sia l'alba o l'imbrunire, che al di là della finestra risuonino echi di tempesta o placide brezze, la lettura è sempre stato il mezzo ideale col quale viaggiare in direzione di infinite destinazioni. Viaggi verso lande fantastiche, panorami sognanti, ere lontane e futuri possibili o, ancora, alla scoperta di nuove emozioni: il binomio tra inchiostro e carta stampata è sempre stato pronto a farsi cantastorie per ogni avventuriero in cerca di un mondo da esplorare. Una metamorfosi preziosa, che rivela ancor di più la sua magia in questi strani giorni di forzato isolamento.



La possibilità di aprire finestre immaginarie su infiniti mondi vicini e lontani è stata riconosciuta come essenziale da molte Case Editrici, che hanno scelto di sfruttare il potenziale della lettura in digitale per mettere a disposizione del pubblico selezioni più o meno vaste del proprio catalogo in maniera completamente gratuita. Se è vero, dunque, che la necessità di contenere il diffondersi del CoronaVirus/COVID-19 ci impone di chiudere temporaneamente la porta di casa, nulla impedisce invece di scegliere l'angolo più confortevole della propria casa, aprire un fumetto e viaggiare lontano. Vi abbiamo già segnalato 5 comics da leggere in libertà, ma ora passiamo agli albi gratuiti disponibili per affrontare in leggerezza il decreto "Io resto a casa".



Da Contronatura a Diabolik

Tra gli attori impegnati in prima linea, troviamo Panini Comics, che ha scelto di proporre in maniera gratuita i primi numeri di molte proprie saghe originali. L'iniziativa, che resterà attiva sino a venerdì 3 aprile, coinvolge una selezione decisamente interessante di produzioni a fumetti in versione digitale, riscattabili su Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e altri. Tra queste, segnaliamo il primo volume di Contronatura: firmato dalla talentuosa Mirka Andolfo, quest'ultimo mette in scena un mondo popolato di animali antropomorfi, governati da un regime che limita le libertà relazionali dei propri cittadini. Protagonista della storia è la maialina Leslie, nei cui sogni ricorrenti appare un misterioso lupo. Le sue vicissitudini daranno il via a una narrazione che fonde sensualità, fantasy e intrigo. Atmosfere noir riecheggiano invece in L'uomo delle valigie, di Marco Nucci e Lorenzo Zaghi. Al suo interno il lettore si immerge nella New York degli Anni Trenta per seguire le orme di Ira Zimmer. Il mestiere dell'uomo prevede la consegna di misteriose valigette a persone sconosciute: il contenuto gli è ignoto, almeno finché, un giorno, una di queste non gli si spalanca di fronte per errore, sconvolgendone l'esistenza. Quelli citati sono solamente alcuni esempi: per ulteriori dettagli sull'iniziativa, potete consultare l'elenco completo delle opere Panini Comics coinvolte.



Anche Feltrinelli Comics offre alcune opere del proprio catalogo in maniera

completamente gratuita per un periodo di tempo limitato. Nello specifico, fino a domenica 30 marzo sarà possibile riscattare le versioni digitali di Zlatan - Un viaggio dove comincia il mito e di ...e noi dove eravamo?. Il primo, a cura di Paolo Castaldi, è un viaggio-reportage sulle tracce della giovinezza del noto calciatore Zlatan Ibrahimovic, mentre il secondo, firmato da Silvia Ziche, offre un ironico affresco sul ruolo della figura femminile nella Storia, attraverso un dialogo tra la protagonista Lucrezia e una variopinta carrellata di sue antenate. Tra 31 marzo e 6 aprile, sarà invece il turno di A Panda piace...questo nuovo libro qui, volume celebrativo del decimo anniversario del celebre urside disegnato da Giacomo "Keison" Bevilacqua, e di Il timido Anticristo, una divertita e irriverente riflessione sulla fede e la ragione, creato da Daniele Fabbri e Stefano Antonucci.



Si unisce alla causa anche Astorina, con la pubblicazione gratuita in formato PDF di sei albi dell'iconico Diabolik. Reperibili sul sito ufficiale dell'editore, questi ultimi potranno essere scaricati liberamente fino al 10 aprile. Nello specifico, parliamo degli albi: L'uomo che non sapeva ridere; Notte Magica; Il ritorno di Sibilla; Diabolik, chi sei?; Ricordo di Altea; Bersaglio: Diabolik. Segnaliamo inoltre l'iniziativa a firma Shockdom, editore di SIO, che per fronteggiare la quarantena ha reso disponibile un'interessante selezione gratuita di opere. Queste ultime sono accessibili in versione digitale tramite YEP! Comics, App per dispositivi Android. La lista dei fumetti inclusi è consultabile direttamente all'interno dell'applicazione: l'iniziativa resterà operativa sino a venerdì 3 aprile.



Un fumetto, un giorno

Alcune Case Editrici hanno invece scelto la strada della pubblicazione quotidiana di contenuti gratuiti. A sposare questo approccio troviamo ad esempio Sergio Bonelli Editore. Ogni mattina, puntuale alle 10:00, la casa madre di Dylan Dog rende disponibile un albo a fumetti in versione digitale, da scaricare e leggere comodamente in formato PDF. L'iniziativa "Un Bonelli al Giorno", parte del più ampio programma battezzato #aCasaConBonelli, proseguirà sino a domenica 5 aprile, con ogni opera destinata a restare liberamente accessibile per 24 ore. Il calendario delle uscite è predeterminato e include sia personaggi tradizionali, come Dampyr, sia immaginari bonelliani più recenti, tra i quali Morgan Lost o Dragonero: è possibile consultare l'elenco completo alla pagina dedicata sul sito di Sergio Bonelli Editore.



Ha invece scelto un approccio "a sorpresa" il team di Coconino Press, che ha lanciato l'iniziativa #unaQUARANTENAdifumetti. Tra le proposte concepite dalla Casa Editrice rientra anche la messa a disposizione di interi volumi in lettura gratuita per la durata di un giorno dalla pubblicazione. In questo caso non esiste un elenco di quali opere saranno al centro del progetto: per scoprire i titoli disponibili di giorno in giorno è dunque necessario consultare la pagina Facebook di Coconino Press. Tra le opere a fumetti rese disponibili nel corso delle ultime settimane, possiamo citare produzioni quali LMVDM - La mia vita disegnata male, di Gipi, Coltrane, di Paolo Parisi, o Dove non sei tu, di Lorenzo Ghetti.



John Doe: la prima stagione dell'opera di Bartoli e Recchioni

Chiudiamo infine questa speciale rassegna segnalando un'iniziativa che porta la firma di BAO Publishing. In collaborazione con Roberto Recchioni e Aurea Editoriale, la Casa Editrice ha scelto di offrire il proprio contributo rendendo disponibile al pubblico l'intera prima stagione di John Doe. Composta da sei volumi, l'opera offre un volume di lettura di oltre duemila pagine e resterà accessibile in maniera gratuita sino al 31 marzo. Ovviamente, l'iniziativa coinvolge l'edizione digitale del fumetto, disponibile per Amazon Kindle, Apple Books, Google Play e Kobo.



Approdata nelle edicole italiane nel 2003, la saga è frutto dell'estro creativo del compianto Lorenzo Bartoli e dello stesso Roberto Recchioni. Un'affascinante e surreale avventura on the road attraverso gli Stati Uniti d'America, al seguito del fuggitivo John Doe. Quest'ultimo altri non è che l'ex-direttore della Trapassati Inc, società fondata dai quattro Cavalieri dell'Apocalisse in persona (Guerra, Morte, Pestilenza e Carestia) e che gestisce, appunto, il trapasso dei mortali.



La scoperta nei registri dell'azienda di un a dir poco peculiare "falso in bilancio" correlato all'avvento del Giorno del Giudizio spingerà John Doe a sottrarre alla Morte la propria falce e a darsi poi alla fuga lungo le strade degli USA. Un tassello di grande rilievo nel panorama del fumetto italiano, assolutamente imperdibile ora che è al centro di questa gradita iniziativa a firma BAO Publishing.