John Romita Sr., la matita che rese umano Spider-Man

Il 12 giugno 2023 si è spento John Romita Sr., all'età di 93 anni. Nato il 24 gennaio 1930 in una famiglia italoamericana di New York, John Romita Sr. è stato uno dei grandi nomi della Marvel a cavallo tra la Golden Age e la Silver Age della storia della nona arte. Formatosi come illustratore e designer pubblicitario, Romita entrò a contatto con il mondo del fumetto quasi per caso nel 1949 quando, giovanissimo, conobbe un certo Stan Lee, che all'epoca era Editor-in-Chief per la Timely Comics di Martin Goodman, la quale sarebbe poi diventata famosa come Marvel Comics.



Se c'è una serie per la quale tutti ricordano John Romita Sr., quella è The Amazing Spider-Man, che il disegnatore "ereditò" da Steve Ditko. Tuttavia, Romita ha lavorato nel corso della sua vita ad una lunga serie di serie a fumetti, tra cui quella di Daredevil, quella di Wolverine (di cui proprio a Romita dobbiamo l'iconico design a fumetti) e persino quella di Captain America. Non solo: Romita ha anche creato il Punitore, uno degli eroi Marvel più oscuri e al contempo più amati dal pubblico.



Un inizio non proprio sfavillante

La carriera di John Romita Sr. - si sarà già capito dalla breve introduzione - è stata una delle più lunghe e delle più incisive di tutta la storia della Casa delle Idee e del mondo del fumetto in generale.

In realtà, Romita entrò nel mondo del fumetto con Famous Funnies, una raccolta di albi comici edita tra gli anni Trenta e Cinquanta: la prima pubblicazione dell'artista risale al 1949, quando egli aveva soli 19 anni. Pochi mesi dopo, un enorme colpo di fortuna: un amico di Romita gli chiese di disegnare per lui una storia, che poi venne venduta alla Timely Comics. Romita non ricevette alcun riconoscimento per il fumetto, ma tanto gli bastò per entrare in contatto con Stan Lee, che all'epoca era Editore Capo e Direttore Artistico dell'azienda. Nel 1951, però, Romita venne inviato alla leva militare: la sua collaborazione con la Timely avrebbe dovuto interrompersi, ma l'intraprendenza dell'autore evitò che la sua carriera finisse alle ortiche. Romita mostrò i suoi fumetti ai reclutatori dell'esercito, che ne rimasero colpiti: anziché finire al fronte o all'estero, il fumettista venne messo al lavoro a Governors Island, nella baia di New York, dove si occupò di creare poster per il reclutamento dei giovani nell'esercito degli Stati Uniti. Quando poteva, Romita continuava a far visita a Stan Lee, il cui studio si trovava nientemeno che nell'Empire State Building. E Lee, conscio del fatto che il ragazzo fosse ormai un militare, aveva un lavoro perfetto per lui.



Dopo una serie di western, storie sci-fi e fumetti di guerra, a Romita venne affidato Captain America. Sì, avete letto bene. Cap era ormai sulla via del tramonto: il personaggio era nato in pieno Secondo conflitto con scopi essenzialmente propagandisti e anti-nazisti, e all'inizio degli anni Cinquanta le storie che lo riguardavano avevano perso di attualità e di mordente.

Al giovane Romita venne dunque dato il compito di riportare in auge Captain America, con nuove storie tra il 1953 e il 1954. Il risultato fu un fallimento, ma d'altro canto le colpe non potevano essere tutte attribuite all'artista: il problema stava nelle storie e, fondamentalmente, in un personaggio che apparteneva ancora pienamente alla Golden Age, mentre ormai la Silver Age era già entrata nel vivo. Solo più tardi, però, Romita ne sarebbe divenuto uno degli nomi più autorevoli. Torniamo al 1954: dopo l'insuccesso dei suoi fumetti di Cap, Romita iniziò a dividersi tra la Atlas Comics (nuovo nome della Timely, non ancora diventata Marvel) e la DC, per cui lavorò inizialmente come ghost-artist. Alla Atlas, Romita creò il suo primo personaggio, M-11 il Robot Umano, che per la verità non ebbe una vita particolarmente lunga, fatto salvo il suo recente ritorno in Agents of Atlas.



Nel 1958, la vita lavorativa di John Romita Sr. cambia con il trasferimento definitivo alla DC Comics. Qui, l'artista venne posizionato alle matite di alcune serie romantiche rivolte al pubblico femminile, come Girls' Love Stories, Girls' Romances e Young Love. Quello per la Distinta Concorrenza fu un lavoro decisamente poco stimolante per un autore che finora si era rivelato estremamente poliedrico: lo stile da usare doveva essere quello sviluppato da fumettisti più anziani e dei fermo-immagine dei film romantici del tempo.

La speranza di Romita era che, accorgendosi del lavoro che aveva svolto in precedenza, la DC gli offrisse di illustrare un supereroe come Batman, che egli amava particolarmente: chissà come sarebbe cambiato il mondo del fumetto se gli executive dell'azienda lo avessero fatto. Alla fine, invece, ciò non avvenne, e l'autore continuò a lavorare sugli albi romantici. Quando questi ultimi iniziarono a declinare in termini di popolarità, a metà anni Sessanta, John Romita venne "defenestrato" dalla DC, che smise di accettare i suoi lavori. Finita la sua collaborazione con la Distinta Concorrenza, non gli restò che bussare ad una porta alla quale si era già rivolto in precedenza: quella della Atlas, che nel 1961 aveva cambiato nome in Marvel Comics.

Uno Spider-Man più umano e più iconico

Prima ancora che la sua ultima storia per la DC venisse pubblicata, Romita aveva inchiostrato la sua prima copertina per la Marvel, quella di Avengers #23 di Jack Kirby e Don Heck.

La paga, però, non era quella che l'autore desiderava: per questo, Romita si avvicinò ad un'agenzia pubblicitaria, la BBDO, che garantiva un salario nettamente migliore, a patto di lavorare di più e a progetti meno stimolanti. Fu il provvidenziale intervento di Stan Lee a salvare nuovamente la carriera di Romita. Lee offrì all'illustratore una paga più alta di quella della concorrenza e gli diede assoluta libertà e flessibilità negli orari di lavoro: il fumettista poteva recarsi in ufficio o meno, stare a casa o lavorare quando preferiva. Un bonus che Romita apprezzò particolarmente. Tuttavia, Romita non voleva più occuparsi dei colori dei fumetti Marvel, ma solo di inchiostrarli. Ancora una volta, Stan Lee lo convinse a tornare sui suoi passi. E fece benissimo: le matite di Romita tornarono in Daredevil 12, su dei disegni originali di Jack Jirby. La Marvel amò il risultato. Il pubblico amò il risultato. Il fumetto andò sold-out prima di serie ben più famose come i Fantastici 4 e The Amazing Spider-Man.



Ma perché Stan Lee voleva così tanto John Romita Sr. alla Marvel? Tutto stava nelle crescenti tensioni con Steve Ditko, che abbandonò la Casa delle Idee nel 1966, dopo The Amazing Spider-Man #39. Romita ottenne così gli albi dal #39 al #48 e, poi, quelli fino al #66 del novembre 1968 in collaborazione con Mike Esposito. In questa run, i due autori crearono da zero un nuovo design di Spider-Man, mentre la serie divenne un vero e proprio bestseller americano. Romita, dunque, ridisegnò Spider-Man, dandogli il suo attuale aspetto, che tutti conosciamo e amiamo.

Non solo: egli diede anche un volto a Mary Jane Watson, che era stata citata più volte negli albi dell'Uomo Ragno ma non vi era mai comparsa a figura intera. Per questi disegni, l'artista si basò sulla sua precedente carriera nei fumetti romantici DC. Una delle vignette per cui l'artista viene oggi ricordato, d'altro canto, è proprio la prima comparsa di Mary Jane nel numero 42 di Spider-Man, che diede il via ad una storia d'amora mai veramente conclusa. Il duo composto da Stan Lee (ai testi) e John Romita Sr. (alle matite) creò però anche una pletora di altri iconici personaggi degli albi dell'Arrampicamuri: stiamo parlano di Rhino, Shocker, Kingpin e George Stacy, il padre di Gwen Stacy.

La particolarità delle storie di Lee e Romita - nonché il motivo che le rese vincenti tra il pubblico - fu la capacità dei due autori di concentrarsi tanto su Spider-Man quanto su Peter Parker, lanciando anche potenti messaggi in favore dell'attivismo studentesco, dei diritti della comunità afroamericane e del pacifismo nel contesto della guerra del Vietnam.



Con il grande successo di The Amazing Spider-Man, Romita divenne famosissimo dentro la Marvel, e venne chiamato a svolgere un lavoro più da supervisore che da fumettista vero e proprio. Nel giro di qualche anno, egli divenne di fatto l'art director della Casa delle Idee, pur senza ricoprirne il ruolo in via ufficiale.

Intanto, egli iniziò a richiedere l'aiuto di altri fumettisti per Spider-Man, mentre le pressioni di Stan Lee, che voleva capitalizzare sul successo dell'Uomo Ragno, si fecero più intense: l'ultimo numero della serie realmente realizzato da Romita fu il #95, di fine 1971, fatto salvo un "ritorno di fiamma" per gli albi dal 105 al 115 e poi per il 119. La qualità delle uscite risentì di questa situazione, ma l'artista riuscì comunque a portare a termine un'ultima, grande uscita prima di abbandonare la serie di The Amazing Spider-Man per un ruolo dirigenziale. Pur senza inchiostrarlo o colorarlo direttamente, Romita fu centrale nella genesi di La notte in cui Morì Gwen Stacy, ovvero degli albi 121 e 122 di The Amazing Spider-Man, unanimemente riconosciuti come il tornante principale della vicenda a fumetti dell'Uomo Ragno. Fu proprio Romita a suggerire che Gwen Stacy, che nel frattempo si era sostituita a Mary Jane Watson come interesse sentimentale di Peter Parker, dovesse morire per mano di Green Goblin, ovvero di Norman Osborn, padre di Harry, amico d'infanzia di Peter finito in riabilitazione a causa della tossicodipendenza.

John Romita ai "piani alti" della Marvel

Nel 1972, intanto, Stan Lee era diventato il principale dirigente della Marvel. Nel 1971, egli aveva rivoluzionato il Comics Code e la nona arte con esso, aprendo le porte all'inserimento di temi più maturi nei fumetti (per esempio quello dell'abuso delle droghe, prontamente utilizzato proprio in La notte in cui Morì Gwen Stacy).

Tra le prime azioni di Stan Lee vi fu proprio la regolarizzazione di John Romita Sr. come Direttore Artistico della Marvel, dopo che questi aveva fattualmente ricoperto la posizione per ormai quasi un anno. La coincidenza tra la rottura del Comics Code e l'enorme creatività che la sua posizione dirigenziale gli offriva portò Romita a creare personaggi di grandissimo impatto, come Il Punitore, Bullseye, Luke Cage, Tigra e Fratello Voodoo, collaborando anche al design di altri iconici eroi, come Wolverine. Si trattava in (quasi) ogni caso di figure controverse, dai toni chiaroscuro (o totalmente scuri, come Bullseye), che nella Silver Age non sarebbero mai potute esistere. Queste figure erano state pensate per sovrapporsi al ritorno in massa dei personaggi della Golden Age, decisamente più puri, bidimensionali e chiaramente definiti come "buoni" o "cattivi", che vennero riscoperti a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta.



Intanto, Romita ridisegnò il costume di Natasha Romanova (la Vedova Nera), dandole un tono molto più moderno. Nel 1976, invece, fu tra i promotori del primo, grande crossover tra gli universi Marvel e DC, che vedeva Spider-Man combattere contro Superman. Più tardi, infine, l'artista si occupò del debutto di Monica Rambeau come Captain Marvel e tornò a disegnare, benché solo per pochi albi, o addirittura solo per qualche tavola, le storie del suo amato Spider-Man.

Qui, egli introdusse il personaggio di Hobgoblin, in cui ritroviamo tantissime reminiscenze della sua run dedicata all'Uomo Ragno degli anni Sessanta e Settanta. Romita si occupò anche di rivedere e approfondire Prowler e di riportare in auge Gwen Stacy, con una serie di storie ambientate nel passato nelle quali - tra le altre cose - possiamo vedere il suo primo bacio con Peter Parker. Quelle storie sembravano quasi un addio all'arrampicamuri, ma in realtà Romita continuò a disegnare per tutto il resto della sua vita, contribuendo a riportare in auge Captain America, Iron Man e Daredevil a inizio anni Duemila (tutto ciò nonostante fosse andato in pensione nel 1996!).



Ma perché John Romita è così importante per il mondo della nona arte? La sua run di Spider-Man tra il 1966 e il 1971 definì lo stile Marvel per come oggi lo conosciamo, distanziandolo da quello più gotico-fantastico della DC e, soprattutto, fornendo agli eroi della Casa delle Idee ciò che ai personaggi della concorrenza mancava, ovvero un background credibile.

Che non si traduceva solo in una storia strappalacrime di origini, ma anche in una precisa posizione politica, sociale e sentimentale, in relazioni amorose e di amicizia che potevano farsi e disfarsi con il tempo e che, incredibilmente, sono piano piano diventate la cifra stilistica della compagnia di Stan Lee. L'introduzione di Mary Jane, l'arco narrativo di Harry e Norman Osborne e la morte di Gwen Stacy non riguardano Spider-Man, ma Peter Parker; non sono una battaglia contro un colosso in calzamaglia da rinoceronte o un boss della malavita di New York. Sono eventi che tutti, soprattutto tra i giovani lettori della Marvel, alle prese con i primi amori, il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro e la fine di amicizie storiche, possono immedesimarsi. Si tratta di storie meno supereroistiche e più umane. Storie che, certo, Romita non ha scritto di proprio pugno, ma che ha dipinto per una vita intera, facendoci entrare nel mondo degli eroi della Casa delle Idee.