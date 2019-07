Jojo Vento Aureo: Giorno Giovanna nell'illustrazione di Flavia de Vita

La nuova serie anime tratta da Le Bizzarre Avventure di Jojo, l'opera magna di Hirohiko Araki, è giunta al termine: dopo 39 episodi, infatti, le avventure di Giorno Giovanna e della sua gang in Vento Aureo si sono infine concluse con lo spettacolare duello tra il protagonista e il boss dell'organizzazione malavitosa che aveva fatto scivolare l'Italia in una spirale di corruzione e criminalità. Il nostro verdetto definitivo sulla più recente fatica di David Production lo trovate nella Recensione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, mentre in questa sede abbiamo voluto omaggiare il suo eclettico protagonista con un'illustrazione degna delle migliori tavole di Araki.



Le contaminazioni culturali e la commistione tra generi differenti rappresentano uno dei principali topos stilistici di Jojo's Bizarre Adventure ed è per questo motivo che, per la cover dedicata a Golden Wind, abbiamo creduto in un esperimento particolare. La firma della splendida illustrazione, che potete ammirare in calce, è quella di Flavia de Vita, giovane e talentuosa fumettista napoletana, diplomata alla Scuola Italiana di Comix e attualmente impegnata in progetti per conto di Astromica e Shui Entertainment. Flavia (qui i suoi profili Facebook e Instagram) ha scelto di fornire una sua versione di Giorno Giovanna attraverso un sofisticato omaggio pittorico: la reference è la Venus Verticordia di Dante Gabriel Rossetti, pittore simbolista, poeta e intellettuale dell'Ottocento. Rossetti è ricordato soprattutto per i suoi soggetti femminili, attorniati da sontuose chiome floreali. I lineamenti delicati e femminei di Giorno, d'altronde, rendono il portatore di Stand una "musa" a dir poco perfetta.



Ecco il Giorno Giovanna di Flavia de Vita