Kagurabachi: fenomeno passeggero o nuovo manga di punta per Shūeisha?

Nel momento in cui scriviamo il nuovo manga di Shueisha ha da poco superato le 750mila visite scalzando prima Boruto: Two Blue Vortex (qui vi parliamo del secondo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex) e poi Chainsaw Man dalle loro salde posizioni al terzo e al quarto posto nella Top 5 su Mangaplus. Nella sua prima settimana di vita le visite hanno raggiunto numeri straordinari, piazzando Kagurabachi davanti a manga del calibro di My Hero Academia, Black Clover e Spy x Family.



Basterebbero i titoli delle opere appena citate per comprendere la portata del successo del nuovo shonen pubblicato su Weekly Shonen Jump, ma tocca aggiungere che il clamoroso exploit della new entry è il risultato della diffusione di un unico (sì, uno solo) capitolo, prodotto, per arricchire la rosa degli elementi paradossali, di un autore, Takeru Hokazono, alla sua prima esperienza nella serialità fumettistica nipponica (le sue opere precedenti sono one-shot). Com'è possibile che, in barba alla limitata popolarità del mangaka e a un primissimo assaggio che non ammette giudizio che non sia acerbo, sia scoppiata una sorta di Kagurabachi-mania? Come può uno shonen al suo debutto assoluto, contro ogni pronostico (neanche i più rosei e ottimisti), raggiungere numeri che fanno impallidire hit più navigate e amate?



Una revenge-story tra katane e stregoneria

Il nuovo manga di Shueisha ha innanzitutto il merito e la lungimiranza di inserirsi in un panorama shonen che presto rimarrà orfano di Jujutsu Kaisen e My Hero Academia (i due manga potrebbero concludersi il prossimo anno), che ha già salutato le katane e gli spadaccini di Demon Slayer, che è, insomma, desideroso (come lo sono i lettori) di trovare un nuovo prodotto di punta.

Kagurabachi possiede, poi, un'indubbia qualità artistica e delle premesse narrative di cui è facile intuire il potenziale, che potrebbero soddisfare le speranze riposte dagli appassionati e giustificare (a posteriori) la vasta risonanza verificatasi. Siamo in un Giappone fittizio di cui è difficile stabilire l'epoca (gli edifici e le automobili dicono anni 50', i vestiti odierni e occidentali ci parlano di contemporaneità), il giovane Chihiro Rokushira vive a stretto contatto con le katane del padre Kunishige, forgiatore più famoso del Paese, vera e propria leggenda vivente per chi ha combattuto la Guerra del Seitei. Il ragazzo si porta addosso il peso della aspettative che lo vogliono erede dell'impareggiabile talento del padre, ma vuole seguire le sue orme, vuole assimilarne gli ideali, carpirne la maestria. Chihiro dipinge la figura di un padre premuroso e saggio, un uomo degno e dalla forte volontà, sicuro della nobiltà della sua arte ma consapevole di "essere complice delle morti che causa".



Notiamo che in una quotidianità tanto idilliaca qualcosa è già fuori posto, un disallineamento, un'irregolarità. In fondo Kunishige dà già consigli che sanno di ultimi insegnamenti, avvertimenti da fornire il prima possibile. Hokazono non ha bisogno di mostrarcelo subito, dopo un breve time-skip e uno sguardo veloce ad un Chihiro in versione spadaccino letale lo sappiamo già: il genitore è stato assassinato.



È un mondo popolato da stregoni dagli intenti malvagi e da yakuza che si servono delle katane per perpetrare violenza, per saccheggiare, confiscare, infestare le strade e annichilire gli oppositori spargendo morti. I primi sono i responsabili dell'uccisione del padre, gli altri, che con alcuni stregoni hanno un accordo, se la vedranno con l'implacabile collera vendicativa di Chihiro. Il ragazzo impugna una delle sette spade incantate (la settima) forgiate dal Kunishige, le altre sono state trafugate nel momento dell'agguato al genitore. Per Chihiro è giunto il momento di trovare i responsabili e dare continuità alla volontà del padre, e non si farà scrupoli circa i metodi da utilizzare.

Takeru Hokazono tratteggia un protagonista dai contorni ben definiti, quadrato ed estremo come si conviene in un battle shonen che abbraccia la revenge-story. Chihiro è irragionevole; l'odio, di cui è pieno, lo rende smodato. Lacera, infilza, mozza senza pietà i corpi dei malvagi, lascia dietro di sé scie di sangue, compie carneficine. È estremamente (ancora) serio, lo era persino prima della morte del padre, che è ora pietra tombale sul suo senso dell'umorismo. A bilanciare e ad alleggerire c'è Shiba, amico del genitore, spalla del protagonista, vera quota comica di questo incipit e deputato a smorzare i toni piuttosto severi.



Hokazono è abile nel dare avvio ad una storia tanto semplice quanto efficace, tanto depurata da inutili orpelli quanto coinvolgente fin dalle sue prime battute. C'è tanta violenza, c'è splatter a volontà tra corpi smembrati e arti volanti, c'è l'elemento magico che non grida originalità ma si integra perfettamente con una storia di vendetta e criminalità, ci sono katane incantate che si preannunciano oggetti del desiderio di estrema rilevanza (ed è sempre una buona idea per un shonen introdurre armi ben caratterizzate e dai poteri speciali).

C'è, poi, la grande presenza scenica di un protagonista che è la personificazione, la rappresentazione visiva dell'odio che cova, il correlativo oggettivo della vendetta: occhi rosso sangue, capelli e cappotto neri, come la silhouette che ne deriva, che si staglia manifesta e imperiosa su sfondi, ambienti, personaggi per cui Hokazono, invece, predilige l'uso del bianco. Prospettive spinte e cinematografiche che rendono tridimensionali la scena e l'ambiente, che dinamizzano composizioni ragionate e memorabili (tra le prime vignette del primo capitolo ce n'è già un assaggio), un character design sobrio e funzionale e un tratto mai appesantito completano un ventaglio di componenti che fanno di Kagurabachi un'opera dal potenziale indiscutibile.



Il fenomeno Kagurabachi

Inutile dire che quanto elencato, per quanto concorra ad una prima impressione positiva seppur poco strutturata, non può esaurire la ricerca delle ragioni che hanno portato alla creazione di quell'aura da shonen rivelazione che il manga si porta dietro. Il fenomeno Kagurabachi è il frutto della massiccia campagna di marketing che ha preceduto la pubblicazione del primo capitolo (già la prima immagine dell'opera era rimbalzata su web e social), ma è, soprattutto, un altro degli esiti imprevedibili di un passaparola mediale che sfocia nella viralità, che prescinde dalla qualità dell'opera e diventa incontrollabile e impronosticabile.

Una circolazione infinita di meme, articoli, news, prime impressioni che alimenta un tamtam che ha sì origine dalle campagne pubblicitarie (che fungono da imput) ma che, nell'epoca dei social, finisce per vivere di vita propria, diventa spontanea e a briglie sciolte, si espande a macchia d'olio senza dare coordinate sui suoi limiti. Insomma, quanto avvenuto con Kagurabachi non è dissimile da quanto sperimentato con il fenomeno Barbenheimer (con le dovute proporzioni e spostandoci verso un altro medium), caso più recente di un concetto inglobato ed esasperato dalle regole e dalle dinamiche dei social media, in questo caso persino più clamoroso considerando la totale assenza di figure riconosciute o celebri dietro l'opera (nonostante la garanzia Shueisha).



È, dunque, da rintracciare nello scriteriato e imponderabile subbuglio comunicativo, in questioni extra e paratestuali il vero impulso alla crescita clamorosa di Kagurabachi. Decretare se il manga su Weekly Shonen Jump sia valido ha davvero importanza? In uno scenario simile, dominato da leggi esterne, estranee rispetto a quanto effettivamente scritto e disegnato da Takeru Hokazono, un giudizio sul prodotto conta davvero poco e che le aspettative vengano appagate o disattese, al nuovo manga di Shueisha non si può negare di aver costituito un unicum, un caso senza precedenti e, nel ben e nel male, di aver già fatto la storia con un solo capitolo all'attivo.