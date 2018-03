Le migliori uscite Manga e Comics da leggere a Marzo 2018

È iniziat il mese di Marzo 2018 e, come sempre, il mondo dei manga e dei comics riserva tante sorprese e uscite succulente per ogni appassionato. C'è davvero da soddisfare ogni palato quando si parla di fumetti, soprattutto in relazione all'offerta che ogni editore riserva al proprio pubblico di riferimento. E dunque, bando agli indugi e vediamo quali sono i migliori fumetti da leggere in uscita durante i prossimi 30 giorni.



Star Comics

Partiamo da Edizioni Star Comics, che detiene i diritti per la distribuzione italiana di alcuni dei maggiori franchise nipponici, tra i quali Dragon Ball e ONE PIECE. E proprio le due fortunate creature di Akira Toriyama ed Eiichiro Oda non mancheranno di certo dal catalogo dell'editore, con l'arrivo del terzo volume della versione Full Color di Dragon Ball - un formato a dir poco eccelso, che vi permetterà di collezionare quella che potremmo definire l'edizione definitiva del manga di Toriyama - prevista per il 21 marzo, nonché del volume 76 della New Edition di ONE PIECE in uscita il 14 del mese. Ma facciamo un salto indietro e andiamo ai primissimi giorni di marzo: esordisce il 1 del mese MY LOVE STORY!!, un simpatico e coraggioso shojo firmato da Kazune Kawahara e Akuno che narra la storia di Takeo, un energumeno incapace di trovare l'amore ma a cui il destino, tramite l'incontro di una ragazza speciale, potrebbe riservare più di qualche sorpresa. Sempre il 1 marzo gli appassionati di shonen fantasy non potranno lasciarsi scappare neanche il 22° volume di The Seven Deadly Sins, fortunata serie di Nakaba Suzuki la cui trasposizione animata è disponibile su Netflix, oppure il quinto appuntamento con la corposa e ben confezionata New Edition di Ranma ½. Nella seconda metà del mese, tra gli arrivi più succulenti segnaliamo Devilman G: Grimoire: si tratta di una serie spin-off di Devilman, capolavoro del visionario Go Nagai. Grimoire racconta la genesi dell'antieroe demoniaco vista dagli occhi di Miki e sarà disponibile il prossimo 14 marzo. Infine, il giorno 21, avremo due importanti esordi: Uzumaki: Spirale e Cells at Work! Lavori in Corpo, entrambi disponibili con il primo volume.



Panini e Planet Manga

L'editore Panini, che sotto di sé ingloba anche Planet Manga, Marvel e Disney, si prepara a regalare un mese emozionante soprattutto sotto il profilo dei comics della Casa delle Idee.

Vedremo la conclusione di Secret Empire, la mini-serie globale a cura di Nick Spencer e dedicata al culmine del filone narrativo che vede Capitan America nei panni di villain, elevatosi a leader supremo dell'Hydra dopo che i poteri del cubo cosmico - su volere del Teschio Rosso - hanno modificato il suo passato e i suoi ricordi.

Ma Marvel Italia ci proietterà anche sul post-Secret Empire con i primi capitoli di Marvel Generations, una serie di storie singole in cui i nuovi eroi incontrato i loro corrispettivi del passato e che faranno da ponte verso il rilancio editoriale intitolato Legacy. Con Generations si inizia il 1 marzo, giorno di uscita (insieme a tanti altri albi) di "Hulk & il Fichissimo Hulk", per poi proseguire l'8 marzo con "La Fenice - Jean Grey e Fenice", il 22 marzo con "Il Tuono - La Potente Thor & Thor" e il 29 marzo con "Arcieri - Occhio di Falco & Occhio di Falco". Spostandoci su Planet Manga, l'editore ci proporrà il 1 marzo l'esordio di Birth of Rivaille, spin-off de L'Attacco dei Giganti dedicato alle origini dell'omonimo personaggio dell'opera cartacea di Hajime Isayama. Il 15 marzo, invece, spazio al terzo numero di Platinum End: si tratta della nuova, interessante e visionaria serie di Tsukumi Ohba e Takeshi Obata, gli stessi autori del capolavoro chiamato Death Note; sempre il 15 marzo arriva Io Sono Lupin III, una raccolta cartonata delle prime avventure del ladro gentiluomo, creato nel 1967 dalla mente geniale di Monkey Punch come rivisitazione parodica del celebre Arsenio Lupin di Maurice Leblanc. Il 22 marzo segnaliamo l'uscita di Assassination Classroom Official Illustration Fan Book, un volume celebrativo dedicato all'opera di Yusei Matsui, mentre il 29 marzo arriva il terzo volume di Origin.



Edizioni BD e J-POP Manga

Passiamo al duo composto da Edizioni BD e J-POP Manga. Tra le offerte per il mese di marzo del primo annoveriamo, su tutti, il primo volume de Il Corvo, nuova mini-serie ispirata all'omonimo capolavoro cult di James O'Barr che sarà disponibile in anteprima durante il Cartoomics, la fiera del fumetto in scena a Milano Rho dal 9 all'11 marzo: Il Corvo: Memento Mori sarà firmato da importanti autori del panorama fumettistico italiano, tra i quali Roberto Recchioni, Werther dell'Edera, Davide Furnò, Matteo Scalera, Micol Beltramini, Tito Faraci, Angelo Mennillo e Alberto Ponticelli.

Andiamo avanti e passiamo all'offerta relativa alle opere fumettistiche di matrice giapponese. Archiviato lo splendido primo numero di The Promised Neverland, per J-POP Manga il 14 marzo l'uscita di punta è Made in Abyss, che a sua volta sarà disponibile in anteprima al Cartoomics presso lo stand dell'editore: Made in Abyss è il manga di Akihito Tsukushi, che J-POP porterà in Italia dopo il grande successo della versione anime, che ha ottenuto il premio come miglior serie animata e miglior colonna sonora ai Crunchyroll's Anime Awards 2017. Il volume sarà accompagnato anche da una speciale iniziativa editoriale per tutti i rivenditori che sceglieranno di aderirvi, che consiste nell'affiancare alle prime tirature del manga una esclusiva Mappa dell'Abisso.



Saldapress

Chiudiamo questa nostra prima rassegna con le uscite targate Saldapress, tra le quali ci sono un paio di titoli che portano la firma del maestro Bob Kirkman da tenere assolutamente d'occhio. Su tutti spicca Oblivion Song, il nuovo e acclamato lavoro firmato dal creatore di The Walking Dead - che ne cura la storia - e illustrato da due autori nostrani: Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni. "In The Walking Dead non ci sono mostri, non ci sono elementi fantastici: ci sono zombi che camminano per la strada, ma a parte questo è una serie realistica. Quello di Oblivion Song, invece, è un mondo molto più vasto, che ha un ecosistema diverso dal nostro e più dimensioni": così il celebre fumettista descrive la sua nuova e visionaria creatura. Oblivion Song è ambientato, infatti, in un mondo in cui, dieci anni fa, 300.000 abitanti di Philadelphia sono scomparsi in una misteriosa dimensione chiamata, appunto, Oblivion. Se il governo si è arreso a questo scenario drammatico e post-apocalittico, Nathan Cole lavora ogni giorno per riportare a casa tutti i superstiti scomparsi in Oblivion. In contemporanea con l'arrivo sul mercato USA, Oblivion Song sbarcherà sui nostri scaffali il prossimo 9 marzo.

A questo importante titolo aggiungiamo, ovviamente, le svariate uscite regolari targate Saldapress: venerdì 2 marzo sarà disponibile il 12° volume di The Walking Dead HC e il numero conclusivo di Green Valley, affascinante serie fantasy medievale i cui disegni portano la firma del nostro Giuseppe "Cammo" Camuncoli. Rispettivamente il 16 e il 23 marzo, invece, proseguono le release di Outcast (serie horror firmata sempre dal maestro Kirkman, di cui è in corso anche la trasposizione televisiva) con il numero 16 e l'epopea di Invincible, arrivato al numero 51.

Abbiamo selezionato per voi, dunque, i migliori fumetti e manga in uscita a marzo. Quali sono quelli che attendete maggiormente?