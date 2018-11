I migliori manga presenti a Lucca Comics Games 2018

Disponibile per Wii U Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Lucca Comics & Games, una delle fiere del fumetto più apprezzate dal pubblico per l'enorme quantità di novità che ogni anno vengono presentate, è anche un punto di ritrovo per tutti gli amanti della cultura orientale. In questa nuova edizione non sono infatti mancate le novità in campo manga, con varie anteprime dei volumi delle serie più amate e qualche gradita sorpresa. Andiamo quindi a vedere insieme le novità di spicco della manifestazione tra i prodotti da tenere maggiormente d'occhio, presenti tra gli stand della kermesse lucchese e portati sotto le varie etichette principali, in particolar modo Edizioni Star Comics, J-POP Manga e Planet Manga.



ONE PIECE, My Hero Academia e Dragon Ball

Star Comics presenta a Lucca varie novità, a cominciare da Dr. Stone, manga a cura di Riichiro Inagaki (testi) e Boichi (disegni). La storia ci porta in un mondo in cui tutti gli esseri umani sono stati tramutati in pietra e dove un ragazzo, Taiju, cercherà di far ripartire la civiltà. Il volume, oltre alla versione normale, conterà anche due versioni addizionali, cioè quella con la variant cover realizzata da Matteo De Longis e la Limited che vanterà una speciale copertina trasparente in grado di richiamare un particolare "effetto pietra". Numerose poi le serie classiche tanto amate dai fan, che a Lucca torneranno, ad esempio, con il nuovo numero di ONE PIECE (che vedrà Rufy intento a combattere contro Katakuri, uno dei generali al servizio di Big Mom) oppure con le nuove uscite dedicate a Ranma ½, Sailor Moon, e Jojo, manga entrati di diritto nel cuore di moltissimi appassionati di ieri e di oggi.

Sempre per quanto riguarda Star Comics, da segnalare il volume My Hero Academia Ultra Archive, una vera e propria guida ufficiale in cui ogni fan potrà scoprire numerosi particolari sulla storia di tutti i protagonisti dell'opera; oltre a questo, il volume presenterà anche numerosi extra tra cui storie, una gallery di illustrazioni a colori e tante altre sorprese che riusciranno probabilmente a soddisfare tutti gli appassionati del manga creato da Kohei Horikoshi, ambientato in un mondo dove le persone con poteri speciali sono all'ordine del giorno. Gli amanti di Akira Toriyama troveranno poi un doppio, imperdibile appuntamento: il quinto volume di Dragon Ball Super, la versione manga del popolare anime midquel di Dragon Ball Z realizzata da Toyotaro, sarà disponibile anche in una fiammante edizione variant dedicata al prode Mirai Trunks. C'è poi il nuovo albo della Dragon Ball Full Color, che ci porta a conoscere il secondo volume della Saga del Gran Mago Piccolo.



Boruto, Go Nagai, Osamu Tezuka

Per quanto riguarda le anteprime targate J-POP, da segnalare numerosi volumi tra cui Il poema del vento e degli alberi di Keiko Takemiya, Il libro delle maledizioni di Soichi di Junji Ito e varie opere del maestro Osamu Tezuka tra cui Barbara, MW1 e il secondo volume de I Tre Adolf.

Da tenere d'occhio sicuramente anche Sword Art Online Alicization Running, light novel a cura di Reki Kawahara incentrata ancora una volta sulle avventure di Kirito e compagni, e Gogasha di Go Nagai, una raccolta di racconti brevi del pluripremiato autore del capolavoro Devilman. Presente in fiera anche Planet Manga con varie anteprime degne di nota tra cui il quinto numero di Boruto Next Generation (serie che, molti molti ormai sanno, funge da seguito diretto del manga campione d'incassi Naruto), Citrus #1 e il volume Yusuke Murata: La cena di un mangaka, un divertente esperimento che vede l'autore di One Punch Man alle prese con una storia autoconclusiva in cui racconta ai lettori, oltre alla sua passione per il disegno, anche quella per la cucina. Sotto i riflettori anche il volume Junji Ito's Cat Diary: Yon & Mu e la guida ufficiale di Berserk, in grado di ripercorrere i primi 38 volumi della saga che ha fatto conoscere a tutto il mondo le peripezie dell'antieroe dannato Gatsu, il personaggio più celebre e iconico di Kentaro Miura.