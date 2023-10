My Hero Academia è diventato il miglior shonen in circolazione

My Hero Academia non ha bisogno di presentazioni, questo è ovvio. È un fenomeno in Giappone da quasi 10 anni, lo è (forse) ancora di più oltreoceano, soprattutto negli USA. È facile immaginare il perché: è l'opera giapponese che si avvicina di più in assoluto ai fumetti supereroistici americani. Ed è ovvio, perché parla di supereroi adolescenti. Insomma, tutto questo per dirvi che chi scrive non ha certo scoperto l'opera di Kohei Horikoshi l'altro ieri: anzi, personalmente seguo MHA quasi sin dai suoi esordi e lo apprezzo da sempre.



Certo, non ho amato ogni arco narrativo, complice un ritmo troppo altalenante. Ma devo ammettere che, sin dall'inizio della saga di My Villain Academia, proseguendo per l'inizio della guerra tra cattivi e Heroes fino alla battaglia finale attualmente in corso, l'opera di Kohei Horikoshi ha messo su un climax davvero niente male. E ad oggi, per ritmo, gestione dei personaggi e soprattutto per i disegni, non temo di dire che My Hero Academia è uno dei migliori shonen in circolazione. Prima di proseguire, vi avverto che in questo articolo troverete spoiler "senza pietà" sugli ultimi capitoli usciti.



Un arco finale in crescendo

Partiamo col dire che neppure questo arco narrativo finale è perfetto. Ora, sappiamo che Horikoshi aveva intenzione di terminare l'opera entro la trentina di volumi. Ad oggi, invece, ci avviciniamo ai 40. E infatti la sensazione è che, dopo tanti capitoli e volumi di transizione, necessari per porre le basi in vista di un conflitto risolutivo su larga scala, l'autore abbia avuto "fretta" di inscenare il prima possibile l'agguerritissimo confronto finale tra Deku, Allmight, All For One e Shigaraki Tomura.

La parentesi da vigilante di Midorya, che aveva aperto il sipario su una parte di storia molto oscura e drammatica, è forse durata troppo poco. Una manciata di capitoli, coronati comunque da una riconciliazione tra Izuku e i suoi compagni sinceramente bellissima, che hanno riportato il tutto allo status quo originario, o quasi. Per fortuna, da quel momento in avanti, My Hero Academia ha continuato quella discesa inesorabile verso toni più dark e decadenti, come dimostra la brevissima incursione sulle scene di Star and Stripe, l'heroine americana che ha raccolto l'eredità di Allmight in territorio statunitense. Un personaggio tanto potente quanto affascinante durato, purtroppo, una manciata di capitoli, prima di uscire di scena in grande stile.



L'inizio della guerra vera e propria ha portato con sé un paio di colpi di scena niente male, come quello relativo alla vera natura di Aoyama, rivelatosi il fantomatico traditore e spia dello Yuei. E poi abbiamo assistito a diverse battaglie su ogni fronte. Indubbiamente il confronto tra i Todoroki ha attirato gran parte delle attenzioni dei lettori (e a proposito, la parabola di redenzione di Endeavor è da applausi!), per quanto abbia trovato molto sorprendente la centralità di quasi tutti gli studenti della 1-A, molti dei quali hanno addirittura affrontato a viso aperto i due boss principali.

L'aspetto più interessante di questa saga finale è quindi la coralità del conflitto: uno schema che, inutile girarci intorno, sa comunque di già visto in ambito shonen. In attesa che l'eroe principale, Deku, giunga sul campo per il round finale con l'antagonista, i comprimari si battono come leoni e - nei limiti delle loro possibilità - cercano di tenere impegnato il villain. E ciò comporta anche sacrifici importanti.



Ma è comunque bello che Horikoshi sia riuscito a dare, finora, ampio spazio a tutti i compagni di Midoriya, riuscendo persino ad imbastire un ritorno di Toshinori sul terreno di scontro. Nel momento in cui scrivo siamo arrivati al capitolo 402, e quest'ultimo è terminato con una svolta potenzialmente drammatica: rivestito di un'armatura tecnologica che gli permette di impiegare gran parte dei poteri dei suoi studenti, il fu Allmight ha ingaggiato una lotta furiosa contro un All For One prossimo a scomparire, poiché il potere del riavvolgimento lo fa ringiovanire progressivamente.

Quello tra i due arcinemici è dunque un duello all'ultimo sangue che ha i minuti contati per entrambe le parti: la vita di All For One è agli sgoccioli e necessita di ricongiungersi col suo contenitore prescelto, Shigaraki, mentre Allmight sta portando il suo fisico ormai gracile oltre ogni limite umano. E infine, in un ultimo disperato ed eroico gesto, Toshinori decide di farsi esplodere davanti agli occhi scioccati di Deku, così da disintegrare il suo avversario e bloccare la sua potenziale rinascita. La morte del maestro è un altro topos ricorrente, ma Horikoshi se l'è giocata (finora) piuttosto bene. Nessuno si aspettava che Allmight tornasse a combattere, e molti credevano che alla fine - dopo l'incidente di Kamino - la sua vita fosse fondamentalmente salva. L'essersi rimesso in gioco per dare il suo contributo durante la battaglia finale, invece, dà ulteriore spessore al personaggio, che non è ancora da dare per spacciato. Anzi, sarebbe molto bello se infine Toshinori sopravvivesse - anche se menomato o paralizzato - per poter guardare con i propri occhi l'ascesa del suo allievo ed essergli vicino anche negli anni a venire. Ma questo lo vedremo solo col tempo.



Disegni sempre più Plus Ultra

Ad un certo punto, proseguendo nella lettura del manga attraverso i mesi, nella mia mente si è fatta strada una consapevolezza piuttosto perentoria: ma di fronte a certi disegni, chi se ne frega della trama?

Non fraintendetemi: una buona scrittura è un ingrediente necessario perché un prodotto funzioni. Eppure, preso atto che quella di My Hero Academia sia tutto sommato una bella storia di formazione adolescenziale in salsa supereroistica, si prende coscienza che l'elemento artistico è ciò che fa davvero la differenza nell'opera di Kohei Horikoshi. Sin dall'inizio, in realtà. Il manga si è sempre contraddistinto per un character design molto originale, supportato da un tratto estremamente gradevole fatto di linee molto spesse e un uso massiccio (ma consapevole) dei chiaroscuri. Nella fase centrale dell'opera, alle volte, Horikoshi non ha sempre saputo gestire perfettamente l'azione e il caos su tavola, rendendo la leggibilità degli scontri un po' confusionaria quando c'erano in gioco Quirk molto roboanti come esplosioni e distruzioni.



Negli ultimi volumi - diciamo a partire dal 23-24, in concomitanza con l'inizio di "My Villain Academia" - qualcosa ha iniziato a cambiare. Il sensei è diventato più consapevole dei propri mezzi e ha inscenato battaglie sempre caotiche, ma più coerenti e belle a vedersi. Il segreto è che, forse, Horikoshi è migliorato nella rappresentazione degli scenari, rendendoli parte attiva della sua regia fino a confezionare una messinscena poderosa: la claustrofobia dettata dalle macerie di una città rasa al suolo, o piuttosto l'ampiezza di un cielo azzurro in alta quota, diventano protagonisti di scontri memorabili soprattutto da un punto di vista visivo.

Non bisogna anche dimenticare che il merito di Kohei Horikoshi passa anche per il suo staff di assistenti, figure che non vengono mai esaltate abbastanza (ma per fortuna, molto spesso, ci pensano gli stessi autori a dargli visibilità e riconoscimento, pubblicando all'interno dei vari tankobon illustrazioni e ringraziamenti dedicati al team. Lo staff di Horikoshi comprende volti che lo seguono sin dagli inizi, come Yoco Akiyama, e una serie di altre validissime matite che contribuiscono a realizzare il manga di settimana in settimana.



Non di meno, la figura dell'editor è a dir poco cruciale nella filiera produttiva: è colui o colei che guida costantemente il mangaka nel processo editoriale e produttivo, facendo anche da intermediario tra l'autore e la casa editrice nell'intercettare richieste e adeguamenti al target. Dal volume 19 in poi a seguire Horikoshi è l'editor Yoritomi, giunto in una fase che coincide anche con l'innalzamento dell'asticella da un punto di vista narrativo e tematico. Non sarà un caso...

Un senso di pienezza estetica che, dai fondali, si sposta su personaggi sempre più definiti da un punto di vista grafico. Rispetto agli esordi, il tratto di Horikoshi non è cambiato troppo lato design, ma si è evoluta la perizia della sua matita: quelle linee così marcate adesso impattano ulteriormente sui primi piani ed esplodono con forza inaudita nelle sempre più ricorrenti splash page. Nelle quali, peraltro, l'autore riversa anche un po' di sana epica supereroistica degna delle migliori epopee Marvel o DC con personaggi ritratti in pose decisamente appariscenti, avvalorate però dal buon occhio registico del sensei.