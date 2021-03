My Hero Academia: dove eravamo rimasti, in attesa della stagione 5

Il 27 marzo 2021 si torna finalmente alla Yuei High. La quinta stagione di My Hero Academia è pronta al suo esordio, e a trasporre in versione animata quello che è a tutti gli effetti uno degli archi narrativi più importanti di tutta l'epopea di Kohei Horikoshi. Con il tempo, la trama del Battle Shonen ha preso una direzione sempre più dark, non dimenticando comunque i momenti scanzonati che caratterizzano la vita quotidiana di Izuku "Deku" Midoriya e di tutti i suoi compagni di classe. Il quinto ciclo di episodi dell'anime andrà ancora di più a donare sfaccettature e toni cupi alla storia, che progressivamente sta accogliendo non solo la prospettiva degli heroes, ma anche quella dei villain, in una narrazione ormai totalmente speculare.



Ma come arriva il mondo di My Hero Academia alla sua quinta stagione? Nell'articolo odierno rivedremo insieme i momenti più importanti che hanno caratterizzato i primi quattro cicli di episodi, che hanno mostrato agli spettatori svariati archi narrativi ideati dalla matita di Horikoshi. Senza ulteriori indugi, spingiamoci quindi oltre al limite, Plus Ultra!



Midoriya Izuku: le origini

In una società nella quale l'80% della popolazione mondiale dispone di un'unicità, o Quirk, e la società ha riconosciuto ufficialmente la professione di supereroe, inizia la storia di Midoriya Izuku, uno dei pochi esseri umani rimasti al mondo senza Quirk. Il giovane Midoriya da sempre coltiva il sogno di diventare un eroe, per salvare la gente con il sorriso sul volto come il suo idolo All Might, per cui nutre una profonda venerazione. Tuttavia, senza disporre di poteri, per il povero Izuku non ci sarebbero speranze in un mondo colmo di unicità sempre più potenti e pericolose. La vita del ragazzo è resa ancora più difficile dal bullo della scuola media che frequenta, che un tempo era il suo migliore amico, ovvero Bakugo Katsuki. Kacchan, così viene chiamato da Izuku, è un alunno brillante, e possiede un potere incredibile, per cui aspira di entrare alla Yuei High, la scuola per heroes più prestigiosa del Giappone. Anche il sogno di Midoriya sarebbe quello di essere ammesso allo stesso istituto, e ciò non fa che provocare le ire di Bakugo, che non ritiene nessuno alla sua altezza, ancor meno un "senza Quirk" come Izuku.



Un giorno, tuttavia, un evento cambia le vite di Midoriya, Bakugo, e dell'eroe numero uno del paese, All Might. Di ritorno da scuola, Izuku viene attaccato da un villain intenzionato a impossessarsi del suo corpo come copertura, ma viene salvato da All Might, che tempestivamente riesce a far fuggire il cattivo. I due hanno una conversazione, nella quale il giovane ragazzo confessa al suo hero preferito il desiderio di diventare come lui, anche se privo di Quirk.

Il discorso di Midoriya colpisce profondamente Yagi Toshinori, vero nome di All Might, che accidentalmente si vede costretto a rivelare al suo fan numero uno un terribile segreto: il potere di cui dispone l'eroe ha ormai un utilizzo limitato a causa di una profonda ferita subita in battaglia, che gli ha compromesso irrimediabilmente le doti fisiche. Lo stesso giorno, anche Bakugo viene attaccato dal cattivo che in precedenza aveva aggredito il protagonista, e Izuku, che stava rincasando dopo la sua disavventura, senza pensarci due volte prova a intervenire - sebbene privo di possibilità - lanciandosi in aiuto del suo vecchio amico. La situazione viene nuovamente salvata da All Might, che però comprende la forza d'animo e la determinazione di Midoriya. Una volta sistemata la situazione, l'hero fa una proposta al gracile studente delle medie: il Quirk di All Might, l'One For All, non è un potere innato, ma viene ereditato; Toshinori potrebbe passare a Izuku la sua unicità, a patto che il ragazzo si alleni e impegni per poterlo gestire.



Da quel momento, l'aspirante eroe inizia un addestramento intenso e mirato per portarlo a ottenere il massimo della forma fisica entro il giorno degli esami di ammissione alla Yuei High (della quale All Might è appena diventato professore). Finalmente, la mattina dell'esame, Midoriya è in grado di ereditare l'One For All. Sulla strada verso la scuola, Izuku incontra Katsuki, (che da tempo ha smesso di comportarsi come un bullo nei suoi confronti, mostrando piuttosto molta rabbia repressa con lui) e Ochako Uraraka, una ragazza solare e gentile. Proprio Uraraka si rivela fondamentale agli esami per Izuku: se la parte teorica per il ragazzo non sono un grande problema, durante la pratica Midoriya sa di non essere preparato a dovere per utilizzare l'enorme potenza del Quirk che gli è stato donato.



Nelle fasi cruciali della prova, Uraraka si trova in difficoltà, rischiando di venir colpita da un robot usato dalla scuola per le esercitazioni; Izuku libera la mente, fa gridare il suo cuore, e sprigiona per la prima volta l'One For All, con un Detroit Smash che distrugge il potentissimo robot, per salvare Ochako. L'essersi sbarazzato dell'enorme minaccia, tuttavia, non vale alcun punto. Pur avendo totalizzato zero nello sconfiggere i nemici, Izuku ottiene un punteggio altissimo nel salvataggio (categoria che non era stata volutamente illustrata), e i voti singoli dei professori valgono al ragazzo la tanto agognata ammissione alla scuola.



Finalmente inizia una nuova vita per l'aspirante hero, che si ritrova in classe proprio con Bakugo e Uraraka, la quale è anche "autrice" del suo nome da eroe, ovvero Deku, che veniva utilizzato da Kacchan come nomignolo dispregiativo ai tempi delle medie. Non è però di certo il momento per adagiarsi sugli allori, in quanto il liceo Yuei non permette distrazioni, e i ragazzi della 1-A del corso per eroi, che impariamo a conoscere nel corso delle puntate, vengono sottoposti a prove estenuanti e difficili per permettere loro di diventare sempre più forti.



Durante la conclusione della stagione iniziale di My Hero Academia, gli studenti della 1-A devono fare anche i conti per la prima volta con il "mondo degli adulti". Mentre i ragazzi si trovano allo USJ per un'esercitazione, l'Unione dei Villain - un gruppo di cattivi eterogeneo e non ben organizzato, comandato da Tomura Shigaraki - fa irruzione al campo, e semina il panico tra i ragazzi. La classe non si tira indietro, dimostrando di essere composta da elementi straordinari, che riescono a tenere testa ai nemici pur essendo praticamente privi di preparazione.



Deku, collaborando con Asui Tsuyu e Mineta Minoru, si sbarazza di una serie di villain grazie al Delaware Smash. Tuttavia, l'arma segreta dell'Unione è un Nomu, soldato-zombi geneticamente modificato per diventare straordinariamente potente. All Might, costretto a intervenire nonostante i problemi fisici, viene messo alle strette dalla creatura, e solo l'assist di Midoriya, aiutato da Todoroki Shoto e Bakugo, gli permette di utilizzare tutta la potenza che possiede per battere il Nomu. La pace è garantita, ma qualcosa è cambiato irrimediabilmente.



Il festival sportivo e l'incontro con Stain

L'Unione dei Villain, grazie alla sconfitta, comprende che deve organizzarsi meglio per poter imporsi seriamente all'interno della società, e inizia a ricercare membri più potenti da reclutare. L'incontro tra Shigaraki e Akaguro Chizome, meglio conosciuto come Stain, lo Stermina-eroi, sancisce una tappa fondamentale nell'intera opera, andando a cambiarne definitivamente il concetto di cattivo. Nel frattempo, alla Yuei è il momento del festival sportivo, la rappresentazione più importante di tutto l'anno, seguita in Giappone più delle Olimpiadi. La 1-A e la 1-B, i due corsi per eroi novizi, devono affrontare in una serie di prove fisiche le sezioni di supporto e quella ordinaria, di cui fa parte Shinso Hitoshi. Si passa da una prima prova individuale (un percorso a ostacoli), a un confronto a squadre sotto gli occhi dell'arbitro, l'eroina Midnight, nel quale i ragazzi devono partecipare a una "Lotta sulle spalle". I qualificati agli ottavi di finale si scontrano in match singoli eliminatori, per decretare il vincitore. Deku si trova di fronte il temibile Shinso nel primo round; lo studente della sezione ordinaria possiede un Quirk davvero particolare e potente, essendo in grado di controllare la mente di chi gli rivolge la parola. Izuku, che cade nella trappola di Hitoshi, riesce a liberarsene grazie alla sua unicità, non senza avere prima una visione molto confusa di alcune figure in ombra, i precedenti utilizzatori dell'One For All, che lo aiutano a risvegliarsi.



Dopo aver passato il turno, per Midoriya è il momento di scontrarsi con Shoto, lo studente migliore della 1-A. La battaglia vede Todoroki prevalere solo dopo aver liberato il massimo della sua forza, sottoforma della parte "infuocata" del suo Quirk (Mezzo ghiaccio-Mezzo fuoco), ma il confronto con il protagonista innesca in lui un profondo cambiamento legato al tragico passato della sua famiglia. La finale vede affrontarsi Shoto e Katsuki, dove a prevalere è Bakugo, in quanto Shoto viene tormentato da visioni di suo padre, l'eroe Numero 2 Endeavor.

Fuori dall'ambiente scolastico, la macchia di Stain si estende per le città, e a farne le spese è l'eroe Ingenium - il fratello di Ten'ya Iida, uno dei migliori amici di Izuku e studente della 1-A - il quale viene ferito quasi mortalmente dallo Stermina-eroi. Per alcuni studenti della Yuei è arrivato il momento di partecipare a dei tirocini presso le agenzie che li hanno selezionati. Midoriya viene chiamato da Gran Torino, un eroe che gode di grande rispetto da parte di All Might. Tramite gli insegnamenti di Gran Torino, Izuku diventa in grado di controllare senza problemi il 5% dell'One For All (da questo momento chiamato da Deku con il nome di Full Cowl), senza infortunarsi dopo il suo utilizzo. Iida, che ha deciso di svolgere il suo tirocinio a Hosu per mettersi sulle tracce di Stain, incontra finalmente il villain affrontandolo, ma viene sconfitto facilmente. Solo l'intervento di Deku e Shoto riesce a salvare Ten'ya da un terribile destino. Stain è un cattivo dalla personalità molto complessa, il quale ha come unico desiderio quello di riformare la società di eroi, diventata avida e accecata da fama e soldi. Stain riconosce in Midoriya e Todoroki gli ideali dei veri eroi, e salva Izuku dall'attacco di un Nomu scatenato da Shigaraki, in disaccordo con le azioni dello Stermina-eroi. Con la cattura di Stain, l'Unione dei Villain subisce un altro cambiamento, e ha l'occasione di diventare più forte.



Un campus movimentato

Le azioni di Chizome hanno ispirato una nuova generazione di cattivi, più idealisti e motivati rispetto ai villain reclutati inizialmente da Tomura. L'Unione può finalmente vantare ingressi di figure potenti e pericolose, come Toga Himiko, Dabi, Bubaigawara Jin (meglio conosciuto come Twice) e Mr. Compress, che condividono con Stain la voglia di agire per un rinnovamento della società.

Alla Yuei, intanto, gli studenti si riuniscono, appena in tempo per partecipare al campus estivo organizzato dalla scuola. Gli alunni delle classi 1-A e 1-B vengono quindi portati in un ritiro nei boschi, dove fanno la conoscenza dei Wild, Wild Pussycats. Il gruppo di eroi si è offerto di aiutare Aizawa Shota e Kan Sekijiro (Vlad King), coordinatori delle due sezioni heroes, nell'addestramento dei ragazzi. Per l'Unione dei Villain, questa è un'occasione d'oro. Durante il campus, i cattivi organizzano un assalto coordinato, con l'intento di rapire Bakugo. Fortunatamente, la 1-A, anche grazie all'aiuto dei due migliori studenti della 1-B - Kendo Itsuka e Tetsutetsu Tetsutetsu - resiste agli attacchi dei nemici. Izuku può mostrate tutto il suo potenziale contro il cattivo Muscular, salvando il piccolo Izumi Kota e utilizzando l'One For All ben oltre i limiti del suo corpo, ma con delle gravi conseguenze fisiche.



Gli sforzi congiunti degli studenti, ormai sulla strada per diventare dei veri eroi, non sono sufficienti per salvare il giovane Bakugo dal rapimento, a causa della preparazione dei villain, guidati da Dabi e dal suo devastante Quirk chiamato Cremazione, il quale riesce nel suo intento tramite l'intervento decisivo di Mr. Compress e di Toga - che nel frattempo ha un vero e proprio colpo di fulmine per Izuku.

Katsuki, trascinato nella sede dei Villain, si ritrova a declinare con forza la proposta dell'Unione di unirsi a loro. L'arrivo degli heroes sembra poter salvare la situazione, ma non avevano fatto i conti con All For One, maestro di Shigaraki, il cattivo più potente e pericoloso della storia.L'arrivo di All For One, al quale assistono Izuku, Iida, Yaoyorozu Momo, Kirishima Eijiro e Shoto - che si erano infiltrati nel nascondiglio dell'Unione per salvare il compagno di classe Bakugo, cambia totalmente le carte in tavola per i cattivi. Solo l'intervento di All Might può pareggiare la situazione, il quale tuttavia ormai si ritrova a dover utilizzare tutte le forze rimaste, per affrontare il suo nemico giurato che possiede il Quirk uguale e contrario a quello di Toshinori. Per sconfiggere All For One, il suo United States of Smash consuma definitivamente l'One For All di cui dispone All Might. L'eroe ha vinto, ma lo scontro con il potente villain è il canto del cigno del Simbolo della Pace.



Dopo gli eventi tragici del raid alla sede dell'Unione, e la conseguente fine della carriera di All Might, il Giappone piomba nel caos, e la Yuei è sotto accusa da parte di media e cittadini. Questo costringe la scuola a prendere la drastica decisione di far alloggiare gli studenti in dormitori preparati appositamente per loro, per evitare ulteriori rischi. Toshinori, intanto, decide di dedicarsi completamente all'addestramento di Izuku, non potendo più aiutare gli altri tramite l'One For All, totalmente perso.

Per i giovani alunni arriva anche un'altra importante tappa: gli esami per la licenza provvisoria da eroi, che permetterebbe loro di poter lavorare, almeno parzialmente, da heroes. Le prove dell'esame sono molto complicate, e coinvolgono tutte le scuole di supereroi del Giappone. Durante il loro esame, i ragazzi della 1-A dello Yuei fanno la conoscenza degli studenti dell'accademia Shiketsu, la grande rivale del prestigioso liceo e unica scuola in grado di competere con lo Yuei.

Nel corso della prima prova dell'esame (di due totali), Izuku è costretto ad affrontare Utsushimi Camie, una misteriosa ragazza dotata di una straordinaria agilità e forza, e che sembra particolarmente attratta da Deku. Dopo lo scontro con la giovane, Midoriya riesce a superare entrambe le fasi, e a ottenere la licenza provvisoria. Di ritorno a scuola, si scopre che tutti gli studenti della 1-B dello Yuei hanno superato le prove d'esame, mentre della 1-A Bakugo e Todoroki hanno fallito il test. Insieme a Camie (a partecipare agli esami non era stata la vera Utsushimi, ma Toga che tramite il suo Quirk aveva preso le sembianze della studentessa della Shiketsu) e Yorashi Inasa, anch'egli della Shiketsu, Katsuki e Shoto devono affrontare dei corsi di recupero per poter prendere la loro licenza.



Salvare Eri-Chan!

Dopo un emozionante scontro tra Bakugo e Deku, nel quale finalmente il primo riesce a esprimere tutto il suo risentimento nei confronti del vecchio amico, il rapporto tra i due sembra forse pronto a evolversi, e Katsuki diventa la terza persona a conoscere il segreto dell'One For All. Successivamente, gli studenti che hanno passato l'esame per la licenza provvisoria possono prendere parte a un secondo tirocinio, anche se in questo caso si tratta di un vero e proprio lavoro a fianco dei supereroi sul campo. Deku, grazie all'aiuto di Togata Mirio - uno dei Big Three della Yuei, insieme alla bella Hado Nejire e ad Amajiki Tamaki - riesce a entrare nell'agenzia di Sir Nighteye, il primo e unico assistente di All Might.



Durante una delle ronde di Mirio e Izuku, i due incontrano la piccola Eri, una dolce e spaventata bambina che sembra scappare da un pericolo. Gli eroi quindi si trovano faccia a faccia con Chisaki Kai, meglio conosciuto come Overhaul, pericoloso membro della Yakuza, e sulle cui tracce Nighteye si trovava da tempo. L'obiettivo di Overhaul è quello di rivoltare l'ordine della società sfruttando il potere di Eri - in grado di riportare indietro il tempo di una persona - per annullare i Quirk di cui dispongono gli esseri umani.

L'intero arco narrativo si trasforma in una caccia disperata a Overhaul, con Deku e Mirio che partecipano alla grande operazione (nella quale sono coinvolte alcune delle maggiori agenzie del Giappone), con l'intento di salvare la piccola Eri dalle grinfie di Overhaul, suo padre. La serie di incredibili e splendidi scontri che portano alla battaglia finale con Overhaul mostrano quanto gli aspiranti eroi ormai siano diventati al pari dei professionisti, e che siano mossi da sentimenti forti e da ideali inamovibili. Grazie al Rewind di Eri, Deku è in grado finalmente di utilizzare l'One For All al suo vero massimo della potenza, sprigionando una forza straordinaria, e sconfiggendo Chisaki. La piccola Eri, tuttavia, ha un potere totalmente incontrollabile, e per questo motivo Aizawa decide che, per il momento, la bambina deve rimanere sotto controllo costante. Mirio, che ha perso il suo Quirk durante lo scontro con Overhaul, si offre di assistere alla piccolina mentre si prende una pausa dall'accademia. Purtroppo, Nighteye non è sopravvissuto allo scontro con Overhaul, riuscendo tuttavia a riappacificarsi con Toshinori poco prima della sua commovente scomparsa.





Gli ultimi due archi del quarto ciclo di episodi, contribuiscono alla (ri)nascita di due figure che potrebbero colmare il vuoto lasciato da All Might: Deku ed Endeavor. Il primo, nel corso del festival scolastico della Yuei, dimostra di essere diventato ormai un hero a tutti gli effetti sconfiggendo, solo tramite le sue forze, Gentle Criminal e la sua assistente La Brava, e salvando la scuola da un destino nefasto a causa della sua reputazione ai minimi storici.

Tuttavia, è Endeavor il grande protagonista del finale della quarta stagione. Grazie al supporto del nuovo hero numero 2 Hawks, è infatti l'attualmente primo nella classifica degli eroi a prendersi la scena in quello che è, senza dubbio, lo scontro migliore di tutto l'anime di My Hero Academia sinora. Dopo essere stato liberato da Dabi, l'High-End Nomu (un Nomu la cui intelligenza è stata modificata per pensare indipendentemente) inizia a seminare il panico, ed Endeavor è chiamato a risolvere la situazione. La battaglia è senza esclusione di colpi, e finalmente Todoroki Enji - l'identità che si cela dietro Endeavor - comprende il significato di essere un eroe. Tramite uno sforzo sovraumano, porta oltre il limite il suo Quirk di utilizzo delle fiamme, pensando alla sua famiglia, per sconfiggere un nemico tanto potente. La minaccia è stata eliminata, ed Enji può diventare un uomo migliore, da ora in poi. Il Simbolo della Pace si è spento, al suo posto ora arde la Fiamma della Speranza. In attesa di un futuro sempre più oscuro, la società dovrà aggrapparsi alla sua luce.