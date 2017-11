Netflix: 5 serie anime che dovete assolutamente guardare

Pur non essendo nutrita come il comparto di serie TV e film live action e occidentali, la sezione Anime di Netflix Italia propone alcuni titoli di assoluto valore, che potrebbero suscitare l'interesse sia per i neofiti del genere sia per chi potrebbe dedicare una seconda, appassionata visione ad alcune delle serie più acclamate degli ultimi anni: tra produzioni originali e terze parti, il catalogo - tenendo anche conto di alcune offerte USA che potrebbero arrivare in futuro - è in continua espansione e già adesso offre diverse proposte che vale la pena segnalarvi. Passiamo dunque in rassegna gli anime più interessanti che tutti i fan abbonati alla piattaforma di streaming digitale non dovrebbero lasciarsi sfuggire per nessun motivo.



One-Punch Man

È impossibile non consigliare l'opera anime tratta dal manga best seller che ha venduto 10 milioni di copie in Giappone , candidandosi anche agli Eisner Awards 2015. Destinato inizialmente a una pubblicazione via web, One-Punch Man nasce nel 2009 da ONE, che successivamente stringe un accordo con il disegnatore Yusuke Murata per la realizzazione di una versione cartacea e si afferma, negli anni successivi, come una delle opere più acclamate nel panorama moderno nipponico: la prima stagione della serie TV animata tratta dal manga è stata un grandissimo successo e potreste recuperarla su Netflix in vista della seconda - la quale, tuttavia, ha ricevuto un brusco cambio di produzione.



The Seven Deadly Sins

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'opera tratta da un celebre manga: lo shonen di Nabaka Suzuki ha visto la luce nel 2012 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, mentre gli adattamenti anime sono stati trasmessi in terra nipponica tra il 2014 e il 2015. The Seven Deadly Sins, opera di cui è disponibile la nostra recensione, narra la storia dell'omonimo gruppo di Cavalieri, dei quali ognuno corrisponde a uno dei sette peccati capitali, e del loro tentativo di aiutare la principessa Elizabeth a riconquistare il Regno di Lionesse, rimasto vittima di un colpo di Stato ordito dall'ordine dei Cavalieri Sacri. Uno shonen fantasy tutto da godere, acclamato come uno dei più interessanti dell'attuale panorama di settore.



Toradora!

Chi ha detto che magia, combattimenti e superpoteri - insomma, tutto quel che concerne il genere shonen per quanto riguarda manga e anime - debbano dominare il mercato e l'interesse degli appassionati? Toradora! è un'ottima serie animata di genere shojo, quindi indirizzato prevalentemente a un target femminile, ma una visione a qualunque appassionato di animazione giapponese è comunque consigliata a prescindere dal sesso.

L'opera è tratta, peraltro, da una serie di light novel giapponesi, dalle quali è stato poi trasposta anche una versione manga. Toradora! parla dell'amicizia che si crea tra Ryuji, un ragazzo dalle apparenze dure e crudeli ma che in realtà nasconde un buon cuore, e Taiga, una ragazzina dal carattere estremamente pungente.



L'Attacco dei Giganti

Acclamatissima opera dark fantasy, il cui adattamento anime si rifà al manga originale di Hajime Isayama: L'Attacco dei Giganti ha riscosso un successo mondiale, ma al tempo stesso fa penare i suoi appassionati a causa della lentezza di pubblicazione della serie. La prima stagione, infatti, è stata rilasciata nel 2013, mentre la seconda è arrivata soltanto negli ultimi mesi del 2017. La terza, attesissima season era attesa intorno alla primavera del 2018: recentemente è arrivata l'ufficialità della messa in onda nipponica nel mese di luglio 2018, mentre a gennaio debutterà un nuovo film d'animazione. La trama ruota attorno alla lotta dell'umanità contro i Giganti, mostruose ed enormi creature antropomorfe che divorano gli esseri umani senza un reale, apparente motivo.



Castlevania

Che siate o no dei fan della celebre, omonima saga videoludica cui questo anime originale Netflix si ispira, non potete non guardare lo splendido Castlevania. L'adattamento animato è stato realizzato da Warren Ellis ed è ispirato al terzo capitolo della serie di videogiochi targati Konami - ovvero Castlevania III: Dacula's Curse - e racconta della battaglia di Trevor Belmont per difendere la Wallachia dall'avvento di Dracula e dei suoi seguaci. Si tratta di una delle produzioni originali Netflix, per quanto riguarda il catalogo Anime, senza dubbio più acclamate e interessanti: la prima stagione conta, purtroppo, soltanto 4 episodi, mentre la seconda - che arriverà nel corso del 2018 - ne avrà in totale 8.