Netflix: gli anime e le esclusive da vedere a dicembre 2019

In questi giorni è già possibile respirare l'atmosfera Natalizia: le strade sono illuminate dalle festose luci appese alle vetrine dei negozi; i commercianti hanno messo in vendita i primi prodotti a tema Natale, tra dolci, vestiti, e quanto altro; le temperature si stanno abbassando ed il freddo diventa sempre più pungente. In questo periodo, quasi si desiste a voler uscire di casa: l'ideale sarebbe riscaldarsi davanti ad un caldo caminetto.



Tuttavia, vi è un altro modo per resistere al freddo: seguire i nuovi arrivi su Netflix. Dopo aver dato uno sguardo a cosa hanno da offrire il Catalogo Serie TV di dicembre 2019 e il Catalogo Film di dicembre 2019, è l'ora di addentrarsi nel mondo dell'animazione giapponese. Tra inaspettate aggiunte, serie in esclusiva e graditi ritorni, c'è solo l'imbarazzo della scelta su cosa guardare per trascorrere il Natale.



Sonic X (1 dicembre)

È blu, è un porcospino, ed è il più veloce del mondo: il suo nome è Sonic. Creato negli anni ‘90 da SEGA, ha subito conquistato il cuore di milioni di videogiocatori. Dopo aver potuto apprezzare il nuovo trailer del live action di Sonic (con un design rinnovato), grazie a Netflix siamo pronti a rivivere l'anime del 2003 realizzato dallo studio TMS Entertainment, Sonic X.

Durante l'ennesimo scontro con il suo acerrimo nemico Dr Eggman per salvare i suoi amici e per evitare che possa impossessarsi del potere dei sette Smeraldi del Caos, Sonic per sbaglio attiva la macchina del Controllo del Caos: questo causa uno sbalzo dimensionale, che teletrasporta tutti i presenti in una dimensione parallela, la Terra. Sonic, dopo una fase iniziale di spaesamento, viene trovato e soccorso dal piccolo Chris Thorndyke.



In breve tempo i due diventano amici ed insieme cercano di rintracciare Tails, Knuckles, ed Amy, gli storici compagni di avventure dell'istrice blu, arrivati anche loro sul pianeta. Purtroppo non sono soli: anche Dr. Eggman si trova lì. Sonic ed i suoi amici dovranno impedire che il folle scienziato porti a termine i suoi piani di conquista della Terra, riunendo gli Smeraldi del Caos, e allo stesso tempo dovranno cercare un modo per fare ritorno a casa.



Karakai jozu no Takagi-san - Stagione 2 (6 dicembre)

Nishikata è uno studente delle medie che viene costantemente preso in giro e deriso dalla sua compagna di banco Takagi, la quale sa i giusti tasti da premere per provocare lo sfortunato protagonista, che è costretto a subire ogni umiliazione.

Nishikata è stanco di essere costantemente perseguitato dalla compagna, e per questo decide di ripagarla con la stessa moneta, sperando di riuscire a vendicarsi; ma l'impresa è più difficile di quanto sembri, perché Takagi sembra essere sempre un passo avanti. Eppure, non è da escludere che continuando a tormentarsi a vicenda tra i due possa nascere qualcosa di ben più di una semplice amicizia-rivalità.



Queste sono le premesse di Karakai jozu no Takagi-san, noto anche con il titolo Teasing Master Takagi-san, manga di Shoichiro Yamamoto, attualmente inedito in Italia, uno slice of life ambientato tra le mura di una scuola. Lo studio d'animazione Shin-Ei, che tra gli altri titoli ha curato anche l'adattamento di Doraemon, ha realizzato un anime di due stagioni, la seconda delle quali ha debuttato in Giappone lo scorso luglio. Attualmente in Italia la prima stagione è disponibile solo su Crunchyroll, in lingua originale e con i sottotitoli; la seconda arriverà in esclusiva su Netflix, con doppiaggio italiano.



Carole & Tuesday - Seconda Parte (24 dicembre)

Il giorno della vigilia di Natale potremmo lasciarci trasportare dalle note dell'attesa seconda parte di Carole & Tuesday, la nuova serie realizzata dallo studio d'animazione Bones (My Hero Academia) e scritta da Shinichiro Watanabe, il padre di uno degli anime più importanti di tutti i tempi, Cowboy Bebop.

In un futuro in cui il genere umano ha colonizzato Marte, le IA sono in grado di realizzare delle vere opere d'arte, basandosi su semplici algoritmi, accantonando la passione che contraddistingue l'uomo. Gli eventi si svolgono ad Alba City, e seguono le vicende di due ragazze apparentemente diverse, ma che condividono lo stesso amore per la musica: Carole e Tuesday. La prima vive in città e cerca di sopravvivere lavorando part-time di giorno; la sera, invece, suona la tastiera.



Tuesday è nata e cresciuta a Hershell City in una famiglia benestante, ma stanca di quell'ambiente ha deciso di scappare per raggiungere la metropoli, con la speranza di poter seguire il suo sogno di suonare la chitarra. Un giorno le due s'incontrano e decidono di unire le loro forze e di "contrastare" la musica creata dalle macchine.

Con la loro forma d'arte più semplice e genuina, Carole e Tuesday attirano l'attenzione di Gus Goldman, un manager caduto in disgrazia a causa dell'evoluzione tecnologica, che ha visto in loro un grande talento. Carole e Tuesday potrebbero essere le uniche a ribaltare nuovamente il mondo, facendo riprovare l'ebbrezza di ascoltare la musica nata dal cuore.



The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened (30 dicembre)

Nel corso del 2018 abbiamo potuto assistere per la prima volta alle folli avventure di Saiki Kusuo, grazie a Netflix che ha distribuito le prime stagioni di The Disastrous Life of Saiki K. La serie del 2016 è tratta dal manga Saiki Kusuo no Psi-nan di Shuichi Aso, che in Giappone ha conquistato il pubblico; purtroppo, attualmente in Italia il fumetto è inedito.

Nel corso dell'ultimo anno, il colosso americano ha annunciato che avrebbe realizzato un anime originale su Saiki K.; negli ultimi mesi è stato annunciato il ritorno del ragazzo psichico con un trailer riassuntivo. L'attesa è finita: il 30 dicembre debutterà The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened, ma al momento non abbiamo ancora informazioni su cosa potremmo aspettarci.

Saiki Kusuo è nato con vari poteri psichici, che spaziano dalla vista a raggi X, alla telepatia, al volo, alla telecinesi, e a molto altro ancora.



Questi doni potrebbero rendere la vita più facile a chiunque, ma non a Saiki, il quale vorrebbe vivere in tranquillità.

Quando ha ottenuto i poteri, in più occasioni ha rischiato di distruggere il pianeta, per questo ha creato dei particolari occhiali e delle antenne che fuoriescono dalla testa, per tenere sotto controllo le sue abilità. Inizialmente la sua vita era molto tranquilla, anche perché le capacità lo hanno portato ad essere cupo e distaccato, ma la situazione è destinata a cambiare quando inizia a frequentare il turbolento liceo.



Il protagonista dovrà mantenere il segreto ed evitare di attirare troppe attenzioni su di sé, ma sarà più difficile di quanto sembri, a causa di compagni di scuola che lo metteranno a dura prova come Riki Nendou e Shun Kaidou. Le disavventure che Saiki è costretto a vivere sono alla base di folli situazioni comiche.



Tra un anime tratto da un celebre videogioco e ben tre titoli in esclusiva il periodo natalizio ci terrà impegnati per lungo tempo. Per ora queste sono le serie previste a dicembre, ma In caso di eventuali aggiunte vi terremo aggiornati. Voi quale titolo attendete maggiormente?