Netflix: i nuovi anime e le esclusive in arrivo a giugno 2020

Nel corso di maggio, su Netflix abbiamo potuto vedere nuove serie prodotte e distribuite come originali, come la seconda stagione di Scissor Seven, Drifting Dragons, e il fantasy Dorohedoro. I titoli di giugno forse sono esigui, ma potrebbero riservare qualche interessante sorpresa, come A Whisker Away, il nuovo lungometraggio scritto da Mari Okada. Dopo aver dato un'occhiata a quali sono le novità nel Catalogo Film Netflix di giugno 2020 e nel Catalogo Serie TV Netflix di giugno 2020, scopriamo gli anime in arrivo nel primo mese estivo.



Baki - Stagione 2 (4 giugno)



Il battle shonen più violento e "tosto" degli ultimi tempi sta tornando con una seconda stagione:. La nuova tornata di episodi adatterà gli eventi delle saghe dele diDopo essere stato avvelenato con una tossina che colpisce gli organi interni,: per questo viene trasportato con urgenza in Cina, dove può essere curato. Nel frattempo,chiede al suo mentore,, di iscrivere il giovane lottatore al: una sanguinaria competizione che si tiene una volta ogni cento anni in Cina.

Nonostante abbia perso massa muscolare e parte della sua forza, Baki partecipa ad un incontro organizzato da Ryu per dimostrare di essere ancora in grado di combattere; l'anziano maestro, affascinato dalla determinazione e dalla grinta del giovane, accetta di iscriverlo alla competizione. Tra i vari partecipanti al Torneo Raitai vi sono il pugile Muhammad Ali Jr, il quale è innamorato della fidanzata di Baki e farà di tutto per conquistare il suo cuore, e Yujiro Hanma, padre del protagonista, il combattente più forte e pericoloso al mondo.



Questa è l'occasione ideale per Baki per sconfiggere l'odiato padre e dimostrare in questo modo di essere il lottatore più forte al mondo. Nel frattempo, i condannati a morte che hanno affrontato il Nostro nella prima stagione sono nuovamente evasi.



A Whisker Away (18 giugno)



, detta, è un'eccentrica studentessa delle scuole medie, la quale è innamorata del compagno di classe. Ogni giorno Miyo segue Kento, sperando di poter attirare le sue attenzioni, ma lui non ricambia i suoi sentimenti. Un giorno la studentessa trova una misteriosa maschera che la trasforma in un gatto: con sembianze feline, riesce finalmente a stare vicino al suo amato. Tuttavia, una volta indossata la maschera incantata, per Miyo diventa sempre più difficile tornare alla forma umana.

A Whisker Away è realizzato da Studio Colorido (Penguin Highway), diretto da Junichi Sato, regista della serie Aria - The Animation, e scritto da Mari Okada, nota autrice che ha lavorato ad opere come Ano Hana, Dragon Pilot e Black Butler. Nel 2018, Mari Okada ha debuttato come regista con Maquia, arrivato in Italia grazie a Koch Media e Anime Factory.



In origine, A Whisker Away avrebbe dovuto debuttare nei cinema giapponesi il 5 giugno, ma a causa dell'attuale emergenza sanitaria la release è stata posticipata. Per questo motivo, Netflix è giunto in aiuto dello Studio Colorido, annunciando la distribuzione a livello globale.



BNA: Brand New Animal (30 giugno)

Lo studio d'animazione Trigger negli ultimi anni s'è fatto conoscere al pubblico grazie a serie del calibro di Kill la Kill!, Darling in the Franxx, e al recente Promare, prima pellicola dello studio. Recentemente la Trigger ha realizzato la nuova serie BNA: Brand New Animal, affidando la regia a You Yoshinari, che ha già collaborato con lo staff creativo per Little Witch Academia. BNA: Brand New Animal ha debuttato sulle emittenti televisive giapponesi lo scorso aprile.



La nuova produzione Trigger è ambientata in un futuro in cui il genere umano ha scoperto una nuova specie di esseri viventi: i Beastman, animali antropomorfi. A causa dei continui contrasti con gli umani, i nuovi esseri viventi sono costretti a vivere nascosti nella città di Anima, un paradiso apparentemente idilliaco per le creature antropomorfe.

La protagonista è Michiru Kagemori, una ragazza umana che un giorno si è svegliata con le sembianze di un tanuki umano. Spaventata per ciò che le sta accadendo, fugge ad Anima; durante la celebrazione del decimo anniversario della fondazione assiste ad un'esplosione nella piazza centrale. La strada di Michiru si incrocia con quella dell'uomo-lupo Shirou Ogami, il quale sta indagando sull'incidente. Nel corso dell'indagine, i due devono scoprire anche come ha fatto la ragazza a trasformarsi in un animale antropomorfo. Michiru potrebbe essere l'anello mancante della catena evolutiva del genere umano?



Tra tornei all'ultimo sangue, love story singolari, e un mistero da risolvere queste sono le novità al momento previste per il mese di giugno, ma in caso di nuove aggiunte vi terremo aggiornati. Voi quale titolo attendete maggiormente?