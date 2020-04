Netflix: le uscite anime previste a maggio 2020

Aprile ha segnato l'arrivo nella libreria Netflix dell'ultima tornata dei film dello Studio Ghibli, così da completare (o quasi) la filmografia; ma ha visto anche il debutto di nuovi titoli in esclusiva come Sol Levante e l'atteso Ghost in the Shell: SAC_2045, purtroppo disponibile (almeno per ora) solo in lingua originale.

Maggio forse sarà un mese scarno per quanto riguarda gli anime in esclusiva in arrivo, però non sarà meno interessante: nel corso del mese, infatti, debutterà finalmente in Italia la tanto attesa serie Dorohedoro. Dopo aver dato uno sguardo alle novità del Catalogo Film Netflix di maggio 2020 e al Catalogo Serie TV Netflix di maggio 2020, scopriamo quali sono le produzioni animate giapponesi che arriveranno a maggio, seppure poche.



Monthly Girl's Nozaki-kun (1 maggio)

Chiyo Sakura è una liceale solare che è innamorata del compagno di classe Umetarou Nozaki. Quando gli confessa il suo amore, si ritrova coinvolta in una situazione insolita: Umetarou pensa che sia una delle tante fan, e le firma un autografo. In realtà, il ragazzo è un mangaka di shojo, noto tra i lettori con lo pseudonimo di Sakiko Yumeno. A seguito di una serie di equivoci ed incomprensioni, Chiyo riesce ad avvicinarsi al suo amato, ma non come lei vorrebbe: il fumettista, infatti, pensa che potrebbe aiutarlo con il suo nuovo fumetto.

Nel corso della sua esperienza, la protagonista farà la conoscenza di altri studenti-assistenti come Mikoto Mikoshiba e Yuu Kashima, entrambi scelti come modelli per la nuova opera. Chiyo cercherà di cogliere questa singolare occasione per riuscire ad attirare le attenzioni del suo amato Umetarou.

Monthly Girl's Nozaki-kun è tratto dall'omonimo manga del 2011 e tutt'ora in corso di Izumi Tsubaki, inedito in Italia. Grazie a Netflix l'anime del 2014 arriva per la prima volta in Italia.



Scissor Seven - stagione 2 (7 maggio)

Seven è un ragazzo che ha perso la memoria, ma è in grado di controllare un paio di forbici con la telecinesi. Suo fedele amico è il pollo blu Dai Bo, il quale, notando la sua abilità, lo sprona a seguire una strada diversa da quella di gestore di un chiosco di alimentari: vuole che il giovane diventi un sicario, per guadagnare denaro e raggiungere il regno di Stan, dove può trovare un modo per recuperare la sua memoria.

Seven accetta l'impresa e per nascondere i suoi misfatti si cela dietro l'identità di un parrucchiere, ma ben presto si rende conto di non essere portato per gli omicidi su commissione, e spesso la paga è sin troppo esigua. Durante le sue peripezie, Seven affronta altri agguerriti killer utilizzando un paio di forbici da parrucchiere, spesso con il supporto di Dai Bo e di Xiao Fei.



Scissor Seven, noto anche come Killer Seven, è un anime cinese, la cui prima stagione ha debuttato in Italia lo scorso gennaio sulla piattaforma streaming, disponibile unicamente in lingua originale e con i sottotitoli in italiano.



Dorohedoro (28 maggio)

Dorohedoro si è fatto attendere, e non poco, ma finalmente da maggio sarà disponibile su Netflix. La serie è tratta dall'omonimo manga di Q Hayashida (pubblicato in Italia da Planet Manga), ed è realizzata dallo studio MAPPA, interamente in 3D CG, e con la regia di Yuuichirou Hayashi, noto al pubblico per aver diretto Kakegurui.



Nella tetra città di Hole vive Caiman, un uomo maledetto da uno stregone: la sua testa è stata trasformata in quella di un caimano, ed è stato privato della memoria. Immune alla magia, Caiman sta dando la caccia agli stregoni che incontra sul suo cammino, con la speranza di riuscire a trovare il responsabile della sua maledizione, per poter tornare alla normalità.

Ad aiutarlo nella sua missione c'è la sua migliore amica Nikaido, proprietaria di un piccolo ristorante di Hole ed abile combattente. La scia di sangue che i due si portano dietro, però, attira le attenzioni del mago En, il quale ha assoldato Shin e Noi, due sicari, per eliminare Caiman e Nikaido. Mano a mano che le indagini portano a galla nuove informazioni sul suo passato, il protagonista si addentra sempre di più nel bizzarro mondo dei maghi.



Forse i titoli che arricchiscono la già vasta libreria Netflix sono pochi, però potrebbero sorprenderci con storie d'amore bizzarre, assassini su commissione armati di forbici da parrucchiere, e mondi magici. Al momento questi sono i titoli in arrivo a maggio, ma in caso di eventuali aggiunte vi terremo aggiornati. Voi quale serie attendete maggiormente?