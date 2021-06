Non solo manga: 5 manhwa o webtoon da cui partire

I webtoons coreani stanno gradualmente imponendosi nel panorama del fumetto orientale, complice la loro natura prettamente digitale e la facilità della fruizione delle opere. È evidente la stretta correlazione tra l'odierna onnipresenza dello smartphone, l'era dello swipe-up e il successo che questi manga "scorrevoli" stanno riscuotendo (si tratta di letture a scorrimento verticale). Nonostante questo, non si tratta di opere digital-only, e il consenso raggiunto su internet ha spesso determinato la produzione di una trasposizione cartacea.

Tower of God

(il 21 aprile per Star Comics) e in estate toccherà al più noto, webtoon che ha già ricevuto la sua trasposizione animata ( qui la nostra recensione della prima stagione dell'anime disponibile su Chrunchyroll ). Ma vediamo quali sono i manhwa che meritano di essere attenzionati nel caso si voglia iniziare, veri e propri punti di partenza se si è interessati ad addentrarsi tra le pagine virtuali dei webtoons coreani.

Il più famoso della lista è senza dubbio. Si tratta del primo webtoon digitale in assoluto a ricevere una trasposizione animata ad opera di uno studio giapponese ed è dunque vero e proprio rappresentante di spicco del fumetto coreano di questo genere. E non è un caso se i produttori abbiano deciso di "osare" con un manhwa da record da 4,5 miliardi di visualizzazioni sul web ad inizio 2020.

È Bam il protagonista dell'impervia scalata ideata da SIU, nel pericoloso e imprevedibile tentativo di seguire l'amica Rachel nell'ascesa alla vetta della misteriosa Torre di Dio, che pare garantisca la possibilità di esprimere i propri desideri. L'opera di SIU (webtoon che sta per tornare ad essere pubblicata regolarmente dopo una lunga pausa) è uno shonen di stampo fantasy che costruisce la sua storia attorno al topico del dungeon, con un concept che potrebbe ricordare SAO nel continuo leveling-up da gdr e sembra strizzare l'occhio alla saga dell'Arena Celeste di Hunter x Hunter, ma che trae la sua forza proprio dall'apparente semplicità del plot verticale, lineare, della scalata della Torre di Dio, con la più trasparente riproposizione del Viaggio dell'eroe nel costante scongiurare le insidie e superare gli ostacoli che gli si pongono di fronte.



The God of High School



Sulla scia del successo di Tower of God, favorevolmente accolto da critica e pubblico, è toccata a The God of High School la palma di secondo anime tratto da un webtoon coreano. Crunchyroll non ha tardato a ripetersi con il fumetto scritto e disegnato da Yongje Park, animato dallo studio MAPPA e uscito a giugno dell'anno passato. Il liceale Jin Mori partecipa al torneo che decreterà il vincitore del titolo di God of the High School, confrontandosi con i combattenti più temibili della Corea del Sud. Tra scontri senza esclusione di colpi, poteri stravaganti e vistose armi, il manhwa si concentra prevalentemente sulla qualità delle battaglie e la varietà della abilità dei personaggi, rinunciando però volutamente a una loro effettiva caratterizzazione e ad una sceneggiatura davvero originale (lo scopo finale dei protagonisti non è dissimile da quello già proposto da Tower of God). Ma chi è cresciuto con i mitici tornei di combattimento di Dragon Ball e Yu Yu Hakusho e vuole godersi un battle shonen dinamico e all'insegna delle botte, troverà in questo manhwa la sua zona di comfort. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione dell'anime di Crunchyroll.



Solo Leveling

Altro manwha sulla falsariga degli RPG e altresì incentrato sul superamento dei dungeon è Solo Leveling, persino più classico rispetto all'opera di SIU nell'ideazione di un vero e proprio sistema da gioco di ruolo, basato sulla divisione in classi e livelli di difficoltà. Questo webtoon, che ha da poco ricevuto la sua personale versione fisica anche in Italia, è quanto di più canonico si possa trovare in riferimento al genere degli isekai, con un protagonista, Sung Jin-Woo, impegnato nel solitario sforzo di accumulare esperienza e livellare (nel gergo videoludico), come il titolo dell'opera suggerisce. Ed è la particolarità di questo leveling esclusivo a rendere originale un concept reiterato. L'upgrade risulta infatti essere prerogativa del nostro Sung, dato che è in realtà impossibile per tutti gli Hunter (coloro che hanno ottenuto i poteri) aumentare la loro forza innata. Ma al di là della semplicità della trama e dell'incipit stereotipato dell'eroe buono a nulla, la complessa evoluzione di Sung e i disegni accattivanti ed energici rendono il manhwa un valido esponente tra gli isekai sempre più numerosi.



Noblesse

Se amate le storie di vampiri e licantropi e siete disposti a chiudere un occhio su una poco innovativa messa in scena di queste creature,è il manhwa che fa per voi. Il webtoon di, che ha già ricevuto un adattamento anime (anche questo Crunchyroll original) passato un po' in sordina nel corso del 2020, non ha di certo dalla sua l'originalità nella caratterizzazione di questi mostri che qualche anno fa sembravano essere il main theme di una quantità innumerevole di prodotti audiovisivi.

Nonostante il senso di già visto, il manhwa è però tra i più letti, a riprova dell'interesse che il genere continua a suscitare e grazie all'eterogeneità delle atmosfere e il valido carachter design, dal protagonista Raizel alla spalla Frankenstein, passando per gli altri personaggi secondari.



Bastard

Se invece siete interessati ad un thriller seinen pieno di momenti di tensione e che riesca a tenervi attaccati allo schermo fino alla fine, Bastard potrebbe compiere le vostre aspettative. Le grottesche vicissitudini che vedono l'adolescente Jin Seon affrontare difficili prove psicologiche hanno il vantaggio di poter essere lette tutte d'un fiato, visto che si tratta del manhwa più corto di questa lista, con soli 94 capitoli ed è, come Noblesse, già concluso.

Il webtoon di Carnby Kim e Young Chan Hwang è pieno di colpi di scena sorprendenti dall'inizio alla fine ed offre probabilmente la migliore caratterizzazione tra le opere citate, proponendo una a dir poco singolare relazione padre-figlio. Nonostante ad una trama ben congegnata (di cui è meglio non rivelare nulla per poterne godere a pieno) non corrispondano delle tavole di alto livello qualitativo, Bastard fa della suspense e del suo clima orrorifico la chiave per un'opera drammatico-psicologica di pregevole fattura.