One Piece: i 10 misteri più grandi di tutto il manga

Ormai lo sappiamo che Eiichiro Oda adora riempire il suo manga di misteri. Volume dopo volume sono più quelli aggiunti che quelli spiegati, e chissà quanto ci vorrà ancora per avere delle risposte. La lore di One Piece è uno dei punti di forza del manga, in grado di rendere l'esperienza di lettura più coinvolgente possibile.



Ma visto che siamo ormai giunti all'arco finale dell'opera: quali sono i 10 misteri che One Piece non ha ancora spiegato? Quelli più profondi e capaci di riempire di teorie tutto l'internet. Pronti a scoprirli con noi? Vi avvertiamo ovviamente del rischio spoiler, nel caso in cui non foste in pari con il manga. E se volete avevamo anche fatto un video sui 10 personaggi più misteriosi di One Piece.



I 100 anni di vuoto

Partiamo dal passato, e cioè dai 100 anni di vuoto. Un periodo di cui il mondo non sa nulla e che ha cambiato profondamente la storia di One Piece.



Sicuramente uno dei misteri che i lettori vogliono vedere svelato. Anche perché molto probabilmente influirà sulla conclusione del manga, visto che il Governo Mondiale è nato proprio al termine di quei 100 anni. La verità sulla faccenda potrebbe dare inizio a una ribellione su larghissima scala, con a capo l'esercito rivoluzionario.



Gorosei

Poi, a capo di tutto, c'è il Gorosei, cioè gli Astri di Saggezza. Grandi misteri attorno a loro, innanzi tutto sul livello di potenza che hanno.



Anzi, addirittura se ne hanno uno, perché non li abbiamo mai visti in azione. Uno di essi ha però una katana, mentre per un altro si vede una cicatrice spuntargli dal petto. Perciò è plausibile che possano combattere in futuro, o almeno svelare chi sono e in nome di cosa agiscono.



Im

Passiamo allora a colui (o colei) che sta al di sopra degli Astri di Saggezza: Im. Una figura talmente misteriosa da non aver neanche visto il suo volto. E quasi la sua fisionomia.



Ne vediamo la silhouette mentre il Gorosei si inchina, dando l'idea della profonda importanza del personaggio. Talmente profonda da non sapere nulla, a cui Oda ha aggiunto dubbi con il cappello gigante. Im infatti si reca in questo posto, che appare con temperature glaciali, dove c'è un cappello di paglia gigante. Decisamente simile a quello di Rufy. Lo stesso Im porta con sé la sua taglia e altre, come se stesse controllando tutto da dietro le quinte. Un mistero enorme che One Piece dovrà assolutamente spiegare.



Armi ancestrali

Così come la questione delle Armi ancestrali. Manufatti talmente potenti da cambiare gli equilibri del mondo intero, e infatti il Governo mondiale impedisce di studiarne la storia.



Ora sappiamo che nel Wanokuni c'è Pluton, ma non abbiamo idea di come sia fatta o che potere abbia. Oda a un certo punto dovrà svelarle e farle usare a qualcuno, data la loro importanza sia dal punto di vista storico che di potenza bellica. E soprattutto come si connettono ai Cento anni di vuoto.



Vegapunk

Un altro grande mistero è relativo a una sola persona: Vegapunk. Un dottore e ingegnere capace di creare armi incredibili e che sembra avere connessioni con tutti gli ambienti più alti del mondo di One Piece.



Oda ormai lo ha fatto annusare ai fan in talmente tante maniere che tutti stanno aspettando delle rivelazioni giganti sul suo conto. Sia per quanto riguarda la sua fisionomia, sia per il suo ruolo all'interno degli eventi del manga. Ruolo che sembra debba essere molto centrale nella conclusione dell'opera.



Joy Boy e Nika

Parlando di persone ed esseri leggendari, c'è poi la questione di Joy Boy e Nika, il dio del sole. Joy Boy ha a che fare con i Cento anni di vuoto, e sembra si reincarni in Rufy, stando a quanto dice Zunisha dopo la sua sconfitta con Kaido.

E Nika? Risvegliando il suo frutto, Rufy diventa praticamente una versione di questo Dio del sole, ma Nika e Joy Boy possono essere la stessa entità? Ci sono altre divinità da cui i possessori del frutto del diavolo possono attingere?



La voce di tutte le cose

Perché a quel punto potrebbe essere collegato a un altro mistero: la voce di tutte le cose, o la voce del mondo.

Quella che poteva sentire Roger, Oden, ma anche Momonosuke e Rufy. Un potere in grado di sentire, letteralmente, la voce di animali e oggetti.

Di solito applicata a creature o manufatti leggendari. Come nasce? E soprattutto sarà parte integrante del finale? Rufy potrà sentire la voce dello One Piece?



Volontà della D.

Altro elemento un po' esoterico ancora non spiegato è l'ormai famosa Volontà della D. Ogni tanto spunta un personaggio che ha la D nel nome, e fin da subito si capisce che sarà molto importante.



Soprattutto perché i possessori stessi di questa lettera nel nome non sanno cosa significa o cosa comporta. Corazon aveva detto che i possessori della D sono nemici giurati dei Draghi Celesti. Quindi si uniranno per ribaltare il Governo mondiale? Per questo il Governo li teme? Sono collegati direttamente allo One Piece.



Laugh Tale

Avvicinandoci a quella che dovrebbe essere la fine del viaggio troviamo Raftel. O, come Oda ha poi rivelato, Laugh Tale, l'ultima isola.

Roger ci è arrivato e lì ha trovato lo One Piece, ma ci sono ancora tantissimi misteri che aleggiano sull'isola.

Dove si trova esattamente, come raggiungerla, anche come è fatta. Anche perché Roger ha riso, citando Joy Boy e il fatto che avrebbe voluto vivere nel suo stesso periodo. Manca comunque ancora un Road Poignee Griffe da scovare prima di poter localizzare l'isola.



One Piece

E infine chiudiamo con il vero grande mistero del manga, quello che dà il titolo all'opera: One Piece.

Il grande tesoro ha ormai raggiunto proporzioni colossali nelle teorie dei fan, una leggenda che tutti vogliono vedere svelata. Si dice sia di valore inestimabile, e grazie alla sua esistenza centinaia di pirati sono partiti per trovarlo. E milioni di lettori hanno fatto la stessa cosa, continuando a sfogliare le pagine del manga per tutti questi anni.