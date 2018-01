ONE PIECE: analisi dell'episodio 822, i tremendi dubbi di Sanji

è undi professione, nonché accumulatore seriale di videogiochi di produzione rigorosamente giapponese. Pare si sia autoesiliato in una dimensione alternativa in cui le personificazioni disono sue compagne d’arme nella sanguinosa lotta contro l'odiato dio degli FPS e gli infedeli al suo seguito. Per qualche strana ragione, ha un’evidente ossessione per le spade e sogna di governare. Purché non sia completamente infognato con qualche JRPG, potete contattarlo viao scrivergli una

Mentre Dragon Ball Super si avvicina all'inesorabile conclusione attualmente fissata per la fine del prossimo marzo, l'anime di ONE PIECE ha invece superato da qualche mese l'episodio 800°. Nelle ultime settimane, la Saga di Whole Cake Island è infine entrata nel vivo, e proprio la puntata trasmessa domenica scorsa ha segnato un momento molto importante per la ciurma di Cappello di Paglia ed il cuoco Sanji, recentemente costretto dalla propria famiglia ad accettare un matrimonio di convenienza con Pudding, una delle più giovani (e affascinanti) figlie della piratessa Big Bom. Alla luce delle recenti rivelazioni, cosa deciderà di fare il cuoco gentiluomo più famoso dell'universo anime & manga?

Il terribile piano di Big Mom

Intitolato "Deciso a dire addio - Sanji e il pranzo di Cappello di Paglia", l'episodio 822 di ONE PIECE si è aperto proprio col protagonista Monkey D. Luffy, che la scorsa settimana ha saputo da Reiju Vinsmoke che Sanji è già al corrente della vera natura della sua futura sposa e del diabolico piano orchestrato dalla ciurma di Big Mom. Deciso a raggiungere il prima possibile il luogo in cui aveva promesso di aspettare il proprio cuoco di bordo, il ragazzo si è subito lanciato da una finestra, precipitando fra le strade di una città ben sorvegliata. Stremato e affamato più che mai, il giovane ed irruento pirata ha dunque dovuto aprirsi la strada fra una serie di assalitori abbastanza anonimi, che per tutta la durata dell'episodio sono riusciti ad intralciarne il cammino solo a causa della fame che lo attanaglia ormai da diverse ore. Nel frattempo, Chopper e Carrot, dopo aver salvato Pedro da morte certa, hanno portato nel Mondo degli Specchi di Brulee anche Nami e Jinbe. Proprio l'uomo-pesce, con la sua sola presenza, provoca un furente reazione nell'ottava figlia di Big Mom, la quale lo accusa di essere un traditore e di essersi vigliaccamente sottratto alla roulette dell'imperatrice. Senza perdere la propria compostezza, il cosiddetto "Cavaliere del Mare" le spiega dunque di aver voluto evitare la roulette solo perché sentiva provenire da essa il fetore della morte e dell'inganno, un'accusa comprovata pochi istanti dopo dallo stesso Pedro, che in quell'occasione ha raccontato ai presenti un episodio accaduto nel suo passato. Cinque anni prima, un compagno del Visone venne infatti sottoposto alla mortale roulette di Big Mom e vi perse la vita, poiché lo strumento è stato creato in modo che nessuno possa mai farla franca. Abbandonandosi ad un irritante risata isterica, Brulee non solo avvalora le supposizioni di Pedro, ma ribadisce quanto Big Mom non sia incline a lasciare andare né degli eventuali intrusi, né coloro che un tempo furono dei suoi fedeli sottoposti.

I sentimenti tormentati di Sanji

Fuori dal Mondo degli Specchi, intanto, Big Mom in persona ha trasformatoin una sorta di bambolina molto simile al, ossia una bambola tradizionale del folklore giapponese che veniva appesa fuori dalla finestra delle abitazioni per scacciare la pioggia e richiamare il bel tempo. Soddisfatta del suo nuovo giocattolo, che a quanto pare è riuscito a ferire anche piuttosto seriamente l'homey solare chiamato, la gigantesca Charlotte LinLin si professa decisa a tenere sempre con sé il povero scheletro, ancora all'oscuro della sceneggiata imbastita dadurante il loro precedente incontro. Proprio la ragazza, nel mezzo della lunga conversazione che ha evidenziato la bizzarra vena teatrale della madre, spiega di aver potuto testare la propria pistola su Reiju e di essere ormai certa che questa funzioni anche sui corpi modificati geneticamente dei Germa; di conseguenza, durante l'imminente cerimonia, mentre lei sparerà al povero Sanji in piena testa, la sua immensa famiglia potrà fare altrettanto col resto dei Vinsmoke, permettendo all'ambiziosa imperatrice di posare le proprie manacce sulla rinomata forza militare delAffinché il suddetto piano proceda senza intoppi, la difesa dell'intero castello e della città circostante è stata opportunamente rafforzata, mentre la stanza del futuro sposo, ad esempio, è costantemente sorvegliata da un manipolo di soldati, i quali hanno ricevuto l'ordine di non lasciarlo uscire fino al momento della cerimonia. I figli più in vista di Big Mom, incaricati appunto della sicurezza e della buona riuscita del piano, fanno intanto il punto della situazione e interroganosulla presunta fuga di Luffy e Nami dalle celle.

Questi, temendo che la madre possa prosciugare la durata della sua vita, mente spudoratamente ai fratelli presenti, raccontando di aver torturato i due giovani pirati fino a scioglierne le carni, senza però ottenere alcuna informazione sulla sorella Lola, da anni ricercata con l'accusa di tradimento. Dando ai presenti l'impressione di avere tutto sotto controllo, l'astuto Charlotte Mont-d'Or invita allora i consanguinei ad attenersi alle direttive ricevute e ordina loro di tornare ai propri posti, per poi incaricare i soldati del castello di estendere la ronda fino al mattino. Non convinto dalle parole del fratello Opera, lo scaltro Ministro del Formaggio di Totto Land è infatti deciso a fermare con ogni mezzo qualunque ostacolo possa cercare di fermare le nozze. In mezzo a tanta confusione, lo sposo, creduto nel proprio letto, è invece seduto in un luogo ben nascosto ed isolato del castello, intento a riflettere sulle scoperte recenti e sulle scelte che l'hanno portato in quella drammatica situazione apparentemente senza uscita.

Demoralizzato e con le mani legate, il cuoco gentiluomo assiste poi all'arrivo del bizzarro Bobbin, il quale fruga immediatamente nel cestino del pranzo preparato dal pirata. È solo in quel fugace momento che l'uomo realizzata di aver inconsciamente preparato tutti gli spuntini preferiti da Nami e gli altri compagni di ciurma, rammentando all'improvviso le parole pronunciate dallo stesso Luffy durante il loro ultimo incontro. Messo fuori combattimento lo sfortunato Bobbin e recuperato il cibo trafugato, anche il cuoco si incammina allora verso il luogo dell'appuntamento, sempre più confuso e combattuto sul da farsi.