ONE PIECE, una ciurma di 11 membri: chi sarà l'ultimo Mugiwara?

La storia di ONE PIECE ruotaquasi interamente intorno al capitano Monkey D. Luffy e ai suoi sogni. Il giovane col cappello di paglia sa però di doversi appoggiare anche a compagni forti e capaci di solcare i mari del Nuovo Mondo. Tra battaglie con piccoli gruppi di cacciatori di taglie e con ciurme di pirati, Luffy non può resistere da solo.



Per questo, sin dall'inizio, ha cercato di trovare compagni forti, che rispondessero ad alcune esigenze per il viaggio verso Laugh Tale. Dapprima c'è stato Zoro, seguito da Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Nico Robin, Franky, Brook e infine il recente acquisto Jinbe. Con 10 componenti, la ciurma dei Mugiwara è sicuramente tra le più esigue, ma per il momento il capitano sopperisce grazie all'aiuto delle ciurme alleate.



Tuttavia come ha confermato Eiichiro Oda in un'ultima intervista su ONE PIECE Magazine 10, Luffy è alla ricerca dell'undicesimo e ultimo membro della sua ciurma. La precisazione ha ovviamente scatenato varie reazioni e discussioni su chi sarà a salpare sulla Thousand Sunny come membro ufficiale. Considerato che il mangaka sta per avviare la fase finale di ONE PIECE, in arrivo subito dopo la conclusione della saga di Wano, è estremamente probabile che questo fantomatico membro sarà ufficializzato entro la fine della battaglia di Onigashima. Ci sono vari contendenti, con un due personaggi in particolare che si giocano questo posto. Andiamo ad approfondirli e vediamo chi ha più probabilità di entrare in ciurma.



Chi è Carrot

Portata a termine la missione su Dressrosa, Luffy e coloro che erano rimasti ad affrontare Doflamingo si dirigono verso Zou, l'isola che in realtà è un elefante condannato a camminare in eterno. Qui fanno la conoscenza di una nuova razza, i Visoni, di cui Inuarashi e Nekomamushi sono gli esponenti più conosciuti e forti. Una volta deciso di dirigersi verso Whole Cake Island per salvare Sanji dalle grinfie di Big Mom, Luffy e gli altri si ritrovano con un'intrusa sulla nave: Carrot. La ragazza dalle fattezze di un coniglio è una dei moschettieri di Inuarashi e sa combattere grazie ai suoi guanti dotati di artigli, donatigli da Sicilian. Poco prima di conoscere Luffy e gli altri membri della ciurma, è uno dei visoni che prende parte alla battaglia con Jack e i suoi uomini, uscendone però sconfitta. All'inizio della saga di Whole Cake Island, sale a bordo della Thousand Sunny e durante l'avventura nel dolce territorio dell'imperatrice Big Mom dà più volte il suo contributo. In particolare sarà essenziale quando metterà KO Brûlé e quando attiverà la sua forma Sulong per facilitare la fuga della nave nella fase finale della saga. A Wanokuni è apparsa poco ma si è fatta rivedere negli ultimi capitoli, al fianco proprio dei Mugiwara.



Chi è Yamato

A Onigashima, Luffy è stato costretto a separarsi dagli altri. Facendosi strada tra un pirata e l'altro, ha poi trovato di fronte due pezzi da novanta come Page One e Ulti. I due dinosauri rischiavano di far esaurire velocemente le energie al pirata dal cappello di paglia quando un intervento insperato salva il ragazzo. Il colpo che atterrò Ulti era di Yamato, un personaggio mascherato e che portava sulle spalle la stessa mazza di Kaido.Yamato è la figlia dell'imperatore delle cento bestie, una figura ribelle che già più volte aveva tentato di scappare da Wano. Tuttavia non ci è mai riuscita e ha dovuto subire l'onta di essere ammanettata dallo stesso padre: se avesse messo piede fuori dall'isola, le manette sarebbero esplose lasciandola gravemente ferita. A questo punto la ragazza non ha potuto fare altro che rimanere prigioniera in silenzio pur ribellandosi di tanto in tanto, finché non viene a contatto con Oden Kozuki.



Rimasta colpita dalla sua esecuzione e una volta trovato il diario, decide di imitarlo al punto da annunciare di essere un maschio e di chiamarsi proprio Oden. Luffy rappresenta la sua ancora di salvezza, dato che Yamato vuole scappare da Wano e salire proprio sulla Thousand Sunny, oltre ad aprire i confini del paese dei samurai realizzando il sogno del suo idolo.

Gli altri papabili Mugiwara

Per ottenere una ciurma abbastanza forte da affrontare la Marina di Akainu e la ciurma dell'imperatore Barbanera c'è bisogno di un'ulteriore aggiunta di livello; per questo non ci sono molti altri papabili Mugiwara a disposizione. Difficilmente uno dei Nove Foderi Rossi rimanenti, o Izo, si uniranno alla ciurma di Luffy: si concentreranno invece nel proteggere il proprio shogun e il regno ristabilitosi dopo un trentennio di minacce e povertà.



Chi ha invece qualche possibilità di unirsi alla ciurma sono Marco la Fenice e Caribou. Il primo è tornato in gioco dopo un bel po' di tempo di sparizione. Pur essendosi dedicato per lungo tempo alla protezione dell'isola natale di Barbabianca, non può certo rimanere indifferente di fronte alla situazione che sta prendendo piede a Onigashima. Il secondo invece è una vecchia conoscenza post timeskip, un folle assassino che però durante la permanenza nella prigione di Udon è riuscito a strappare una sorta di promessa a Luffy.

Yamato VS Carrot

C'è ben poco da ragionarci su, la new entry sarà quasi certamente una tra Yamato e Carrot. Pur essendo un personaggio molto forte, Marco dovrebbe trasformarsi più in un alleato che in un vero Mugiwara, e Caribou è troppo controverso per riuscire a essere un vero membro della ciurma. Le due donne che abbiamo conosciuto di recente invece sembrano avere tutte le carte in regola per riuscire a salire sulla Thousand Sunny da membri effettivi.

Partiamo da Carrot: la visona si è già messa in mostra con varie tecniche e una capacità di combattimento superiore alla media. Inoltre nei viaggi a cui ha partecipato ha ricoperto molto spesso il ruolo di vedetta, una figura che sembrava mancare nella ciurma. Grazie alla sua forma Sulong, anche se temporanea, può raggiungere livelli di potenza davvero elevati, inoltre caratterialmente sembra molto affine a Luffy e soci. Il suo sogno è tra l'altro quello di esplorare il mondo e chi meglio del nostro Cappello di Paglia per realizzarlo?



Per quanto riguarda Yamato, invece, viene naturale un parallelo tra Luffy e Gol D. Roger. Il re dei pirati si diresse a Laugh Tale in compagnia di Oden Kozuki, un esponente del mondo samurai e una delle poche persone capace di leggere i Poignee Griffe. La ragazza si è già ben imposta caratterialmente e sembra essere capace di creare una bella alchimia nella ciurma. Tuttavia il suo ruolo non sarebbe poi così chiaro quanto quello di Carrot.

Tirando le somme, le probabilità che la componente femminile tra i Mugiwara aumenti sono altissime. Carrot e Yamato sono praticamente le uniche due candidate e sarà un peccato non vederle entrambe a bordo della Thousand Sunny insieme ai componenti che già conosciamo. Tuttavia per il momento Carrot è in leggerissimo vantaggio sulla figlia di Kaido. Non resta che attendere la fine della battaglia di Onigashima per sapere davvero chi diverrà una protagonista.