ONE PIECE FILM: RED e la continuity: la pellicola è canonica oppure no?

Da Bleach a Naruto Shippuden, passando naturalmente per Dragon Ball Z, Saint Seiya e ONE PIECE, tutti i manga più famosi e popolari hanno ispirato numerosi lungometraggi d'animazione, introducendo di volta in volta dei personaggi inediti e raccontando storie generalmente autoconclusive. Tuttavia, mentre i più recenti film di Dragon Ball Super sono stati concepiti per incastrarsi - più o meno - perfettamente nella timeline dell'immaginario di Akira Toriyama (a proposito, avete già letto la nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero?), lo stesso non si può dire per la maggior parte delle pellicole tratte dalle altre opere, come ad esempio i lungometraggi di ONE PIECE.



Avendo il sensei Oda partecipato attivamente alla realizzazione di STRONG WORLD, Z, GOLD, STAMPEDE e RED, la serie cinematografica "ONE PIECE FILM" ha puntualmente introdotto nuovi elementi nel canone del fumetto, ciononostante nessuno dei suddetti è finora riuscito a incastrarsi alla perfezione nella continuity dell'epopea piratesca. Giacché il capitolo 1055 di ONE PIECE sembrerebbe aver confermato indirettamente la canonicità di Uta, abbiamo analizzato tutti gli elementi in nostro possesso per cercare di capire dove si collochi esattamente l'esplosivo ONE PIECE FILM: RED, che grazie a Plaion Pictures e Anime Factory esordirà in versione doppiata nelle sale cinematografiche di tutta Italia il prossimo primo dicembre.



Prima di proseguire nella lettura vi avvisiamo che potrebbero esserci spoiler



In bilico tra il canonico e il non canonico

Trasmesso in Giappone durante l'estate 2022, ONE PIECE FILM: RED è approdato nei cinema nipponici solo qualche mese dopo la conclusione dell'epico scontro che, nel manga, ha visto protagonisti Monkey D. Luffy, capitano dei pirati di Cappello di Paglia, e il possente Kaido, al tempo Imperatore del Nuovo Mondo e capitano dei pirati delle Cento Bestie, spingendoci a credere che il film potesse essere ambientato subito dopo i fatti di Wa.

Durante la visione della pellicola, però, abbiamo individuato almeno cinque elementi in grado di far luce sulla corretta collocazione temporale di ONE PIECE FILM: RED, che come i suoi predecessori va considerato a metà strada tra il canonico e il canonico. Se la presenza di Jinbe - che ricordiamo essersi unito ufficialmente alla ciurma appena in tempo per partecipare all'attacco di Onigashima da parte dell'alleanza ninja-pirati-visoni-samurai - può infatti suggerire che gli eventi raccontati dal lungometraggio siano immediatamente successivi alla sconfitta di Kaido e Big Mom, la scena che segue l'incontro tra Uta e il pirata di gomma lascia intendere l'esatto contrario: quando Luffy piomba sul palco per riabbracciare l'amica di infanzia che non vedeva da circa dieci anni, i fan di Uta giunti sull'isola di Elegia per assistere al suo primissimo concerto live lo riconoscono soltanto come il "Quinto Imperatore", ossia il titolo assegnato a Cappello di Paglia dopo la fuga da Tottoland (l'arcipelago del Nuovo Mondo sotto il controllo dell'ex-Imperatrice Big Mom).



Come di certo sapranno i lettori di ONE PIECE più aggiornati, poco prima di lasciare il Paese di Wa il nostro Luffy è stato invece riconosciuto come uno dei Quattro Imperatori ed essendo la notizia giunta in ogni angolo del globo, assieme alla sua taglia aggiornata, l'utilizzo del suo precedente titolo va obbligatoriamente inteso come la volontà di Eiichiro Oda e Toei Animation di ambientare il film prima del raid di Onigashima.

A dimostrazione di ciò, durante lo scontro finale con Tot Musica - lo spaventoso demone che i pirati di Cappello di Paglia e del Rosso sono chiamati ad affrontare nelle battute conclusive di ONE PIECE FILM: RED - il ragazzo di gomma utilizza per un istante il Gear 6, ovvero il power-up acquisito durante il duello decisivo con Kaido. Tuttavia, dal momento che Luffy e gli altri sembrano non accorgersi della sua fugace trasformazione corporea, è assai probabile che questa vada interpretata come un utilizzo involontario e quindi antecedente il risveglio vero e proprio del frutto mitologico Homo Homo modello Nika, similmente alle svariate occasioni in cui il nostro eroe - nella prima metà del manga - aveva impiegato l'Ambizione del Re Conquistatore senza sapere di possederla.



ONE PIECE FILM: RED si colloca perciò prima del Paese di Wa? Assolutamente no. Non solo nella pellicola il già menzionato Jinbe ricopre ufficialmente il ruolo di timoniere dei pirati di Cappello di Paglia, ma Zoro ha già rimpiazzato la Shushui con la portentosa Enma, una spada appartenuta a Kozuki Oden e che il cacciatore di pirati ha ricevuto dall'affascinante Hiyori alcuni giorni prima dell'attacco a Onigashima.

Sebbene nel lungometraggio Big Mom e i suoi numerosissimi figli si trovino ancora nel castello di Whole Cake Island, l'unica spiegazione plausibile è che le vicende di ONE PIECE FILM: RED abbiano luogo dopo la liberazione di Luffy dalla prigione di Udon e prima del raid che ha visto l'alleanza ninja-pirati-visoni-samurai liberare il Paese di Wa dalla prolungata oppressione di Kaido e Orochi.



Il passato di Uta e il legame con Luffy e Shanks

Nel corso di un'intervista il produttore Shinji Shimizu ha comunque spiegato che, benché quella della pellicola sia una storia separata dalla continuity principale di ONE PIECE e i suoi sviluppi non possano essere considerati al 100% canonici, le informazioni rivelate dal film potrebbero invece farne parte. Per quanto paradossale possa sembrare, quantomeno il personaggio di Uta dovrebbe essere canonico, anche perché una sua silhouette è già comparsa nel manga di ONE PIECE, confermandone l'effettiva esistenza.

In attesa di scoprire se e quali piani abbia Oda in serbo per Uta, in ONE PIECE FILM: RED (e negli episodi 1029-1030 della serie televisiva) abbiamo appreso innanzitutto che, in seguito a una razzia, Shanks e i suoi trovarono la bambina di soli due anni all'interno di un forziere. Dal momento che, come scoperto attraverso il recente lungometraggio, anche lo stesso Shanks era stato trovato in maniera analoga da Gol D. Roger e Silvers Rayleigh nei pressi di God Valley (l'isola dove i pirati di Roger e la Marina combatterono contro i pirati di Rocks), il Rosso ipotizzò che l'incontro con Uta fosse voluto dal destino e decise pertanto di crescerla come se fosse figlia sua.



Quando Shanks e i suoi stabilirono la propria base nel Villaggio di Foosha (nell'East Blue), Uta, che aveva già nove anni e nel frattempo era diventata la musicista ufficiale della Ciurma, conobbe quindi un bambino di sette anni chiamato Monkey D. Luffy, segnando l'inizio di una puerile forma di rivalità. Sorvolando sul fatto che proprio Uta potrebbe essere il vero motivo per cui Luffy abbia asserito sin dal secondo capitolo di ONE PIECE di volere un musicista nella propria ciurma, siamo convinti che l'incontro tra i due bambini non fu affatto casuale: del resto, è durante la permanenza a Foosha che Uta maturò il desiderio di viaggiare per il mondo assieme a Shanks per diffondere gioia con le sue canzoni e creare una nuova epoca. Dal canto suo, Luffy dichiarò invece che il suo sogno era quello di prendere il mare per incontrare tanta gente e provare infinite varietà di piatti.

Nonostante il pirata gomma abbia ripetuto centinaia di volte di voler diventare il Re dei Pirati, nel capitolo 1060 di ONE PIECE si è scoperto che trovare il grande tesoro e ottenere la totale libertà conferita da tale titolo sono in realtà soltanto un mezzo per raggiungere il suo obiettivo finale. Sfortunatamente Oda non ha voluto rivelare al pubblico quale sia esattamente il vero sogno di Luffy, ma le reazioni di Shanks, Ace, Sabo e dei pirati di Cappello di Paglia lasciano intendere che si tratti di qualcosa di così stravagante da risultare addirittura esilarante e irrealizzabile.



A tal proposito, ONE PIECE FILM: RED potrebbe averci fornito un grande indizio per capire quali siano le reali intenzioni del nostro eroe: quando Uta domanda infatti all'amico di infanzia il motivo per cui questo desideri continuare ad essere un pirata piuttosto che vivere pacificamente nel nuovo mondo da lei creato attraverso i poteri del frutto Uta Uta, e cosa possa mai esserci di così importante da non poter abbandonare il suo sogno, Luffy dichiara a sua volta di voler dare inizio a una nuova epoca.

Conoscendo il nostro beniamino e tenendo presente la sua storica avversione per la tirannia, non è affatto escluso che il desiderio di Uta abbia contribuito almeno in parte a innescare nel suo animo la volontà di portare un solido e reale cambiamento al mondo di ONE PIECE e alle sue strutture, che a conti fatti potrebbe persino tradursi nell'abolizione del Governo Mondiale.



Un'eventualità che garantirebbe a ogni singolo uomo la libertà tanto ambita dal pirata di gomma, che dopo aver risvegliato il frutto mitologico Homo Homo modello Nika è appunto divenuto in tutto e per tutto il cosiddetto "Guerriero della Liberazione". Canonico o meno, è dunque possibile che ONE PIECE FILM: RED abbia in un certo senso tracciato la rotta da seguire per comprendere le vere ambizioni di Luffy. Non resta che percorrerla e scoprire dove ci condurrà.