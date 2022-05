ONE PIECE, dal Gear Second al Fifth: la storia delle trasformazioni di Rufy

Le rivelazioni negli ultimi capitoli del manga di ONE PIECE riguardanti il frutto Homo Homo modello Nika, hanno sconvolto i fan e gettato nuova luce sulle potenzialità del nostro protagonista, che tra l'altro sta mettendo in atto il suo piano più folle negli ultimi capitolo di ONE PIECE. Occorre quindi fare un ripasso sulle tecniche peculiari che il pirata dal Cappello di Paglia ha sviluppato nel corso degli anni, i Gear, per comprendere meglio la forza e le future potenzialità di Rufy.

Cos'è il Gear e quanti tipi ne esistono?

Sconfitto dall'ammiraglio Aokiji, Rufy capisce che non potrà sconfiggere gli avversari del Nuovo Mondo semplicemente utilizzando tecniche basate su calci e pugni, come fatto fino a quel momento. Esplora quindi le proprie capacità e mette a punto i primi due Gear, utilizzando il suo stesso fattore gommoso come fosse doping.

In totale esistono quattro tipi di Gear. Il primo power up basato sulle caratteristiche della gomma, il Gear Second, viene utilizzato durante la saga di Enies Lobby. Poco dopo farà la sua apparizione anche il Gear Third. Entrambe queste prime versioni dei potenziamenti hanno degli effetti collaterali che saranno completamente eliminati soltanto durante l'allenamento con Rayleigh nei due anni di time skip.



Lo stesso allenamento porterà Rufy a perfezionare i tre tipi di Ambizione, basando il Gear Fourth proprio sull'uso combinato fra i Gear precedenti e l'Ambizione dell'Armatura. Infine, durante lo scontro contro Kaido, Cappello di Paglia ottiene il Risveglio del Frutto, sviluppando immediatamente il Gear Fifth.

Il Gear Second, boost alla velocità!

Nato dall'esigenza di aumentare la propria velocità in modo esponenziale, Rufy usa le sue gambe come una pompa per accelerare la circolazione del sangue in tutto il corpo, ottenendo di conseguenza un aumento della temperatura corporea e quindi una maggiore flessibilità della gomma.

Di contro, all'aumento di temperatura consegue un aumento della sudorazione, causando vapore che fuoriesce dal corpo; inoltre viene incrementato anche il metabolismo e quindi il bisogno di mangiare; infine, l'utilizzo prolungato del Gear Second accorcia la vita. Dopo il time skip, Rufy perfeziona la tecnica riuscendo ad accelerare la circolazione sanguigna di una singola parte del corpo senza dover ricorrere alle gambe come pompa, rendendo il Gear Second praticamente istantaneo. Inoltre può combinare l'Ambizione dell'Armatura con la parte del corpo in Gear, tecnica con la quale ha distrutto un Pacifista.

Il Gear Third e il bisogno di potenza!

A differenza del precedente, questo boost punta tutto sull'aumento vertiginoso di forza fisica. Rufy si morde il pollice e soffia aria nelle sue ossa: il pugno si gonfia diventando enorme e le ossa si induriscono al punto di distruggere anche i proiettili.

Cappello di Paglia può anche cambiare la zona indurita spostando l'aria prima nel busto, per poi ridirigerla in altro punto del corpo. Anche in questo caso risaltano alcuni inconvenienti: la velocità diminuisce e Rufy resta inerte durante le operazioni di "passaggio dell'aria" rendendolo scoperto a qualsiasi colpo; inoltre il corpo si restringe fino alle dimensioni di un bambino per un tempo pari all'uso del Third.Dopo il time skip, Rufy riesce ad annullare completamente il restringimento del suo corpo.

Tutti i vari tipi di Gear Fourth!

Questo tipo di Gear è nettamente un passo in avanti rispetto ai precedenti. Innanzitutto Rufy utilizza l'Ambizione dell'Armatura su una precisa parte del corpo, dopo di che si morde il braccio soffiando aria nei muscoli interessati, fondendo sia le caratteristiche dell'Ambizione che quelle della gomma. Il risultato che ne consegue è un boost completo della forza e della resistenza di Rufy, mantenendo comunque elasticità nel resto del corpo.

Purtroppo il Gear Fourth ha altri problemi: il limite di tempo durante il quale può essere utilizzato, per un massimo di dieci minuti, che corrisponde anche al tempo in cui Rufy resta inerte. C'è poi il fabbisogno calorico necessario per attivarlo, infatti in due occasioni il mugiwara ha dovuto mangiare un numero notevole di biscotti e mochi per poter combattere.



Il Gear Fourth è nato dal bisogno di combattere gli animali dell'isola Cennessuno sulla quale si è allenato durante il time skip. Ogni forma del Gear stesso è basata sull'animale affrontato, quindi per il momento ne conosciamo tre forme precise.

Il Boundman prevede il potenziamento di spalle e braccia e l'utilizzo dell'Ambizione in parte minore sulle gambe. Ciò permette a Rufy di rimbalzare (il nome boundman deriva da bounce) e quindi di rimanere a mezz'aria "volando". Il Gear rende inoltre il torace di Rufy molto espanso permettendogli quindi di far rimbalzare i colpi subìti.Il Tankman prevede il potenziamento dell'addome dopo aver mangiato in modo esagerato. Rufy non riesce a muoversi ma non può essere colpito da spade e oggetti taglienti; il mugiwara attende il colpo del suo avversario per inglobarlo nell'addome stesso e lanciarlo a grande distanza come se fosse una palla di cannone (tank significa, appunto, carro armato). Lo Snakeman prevede il potenziamento degli avambracci e delle gambe, lasciando il corpo completamente libero. Rufy colpisce l'avversario con un pugno che cambia direzione a scatti (come il serpente del videogioco Snake, dal quale prende il nome la tecnica) in base all'angolazione dell'avambraccio e ad una velocità impressionante.

Il risveglio del frutto: il Gear Fifth!

Una delle caratteristiche speciali dei Frutti del Diavolo è quella chiamata risveglio, un potenziamento definitivo degli effetti del frutto stesso. In generale ciò comporta un aumento della potenza dell'utilizzatore e la capacità di influire sull'ambiente circostante.

Rufy chiama il risveglio del suo frutto semplicemente Gear Fifth. La flessibilità del suo corpo aumenta in maniera esponenziale, rendendolo capace di subire qualsiasi colpo senza danni e di allungarsi al punto di superare le dimensioni di Kaido trasformato in drago e dell'isola di Onigashima. Condensando in se l'Ambizione dell'Armatura e quella del Re Conquistatore, sia Rufy che i suoi vestiti diventano di colore bianco; il Gear Fifth consuma rapidamente l'energia vitale del mugiwara ma accelerando il battito del proprio cuore, che è paragonato al rullo di tamburi, Rufy può recuperare le forze in pochissimo tempo.



Inoltre il Gear Fifth influisce sull'ambiente circostante, rendendolo di gomma e piegandolo al proprio volere, come succede al terreno di Onigashima quando Rufy lo usa per far rimbalzare i colpi di Kaido. Infine, anche gli esseri viventi vicini a Cappello di Paglia subiscono dei cambiamenti momentanei diventando gomma, come succede agli occhi di Kaido durante il combattimento.

Siamo quindi giunti alla fine di questo riassuntone sui vari Gear del nostro Rufy. Non ci resta che sbirciare la data di uscita e le teorie del capitolo 1048 di ONE PIECE per goderci gli ulteriori sviluppi di One Piece!