ONE PIECE Novel A: il romanzo su Ace in arrivo con Star Comics

Ci sono storie che meriterebbero molti più approfondimenti, sia durante la narrazione del filone principale che tramite opere derivate. ONE PIECE potrebbe tranquillamente rientrare in questa categoria. Nonostante il manga di Eiichiro Oda stia per sforare i 100 volumi e sia uno dei più longevi della storia, è riuscito a creare e gestire un mondo variegato e ricco di personaggi e situazioni. Tuttavia molti di questi anche interessanti sono stati messi da parte per favorire lo sviluppo dell'avventura di Monkey D. Luffy.



Ma almeno, in alcuni spin-off, il capitano col cappello di paglia viene messo da parte. Shueisha, insieme a Oda, ha infatti iniziato ad ampliare e approfondire con alcune light novel diversi personaggi di ONE PIECE. Sfruttando anche la vetrina del ONE PIECE Magazine, per alcuni mesi in Giappone è stata pubblicata la light novel dedicata a Portuguese D. Ace, il fratello adottivo di Luffy e deceduto nella battaglia di Marineford. Dopo un periodo di attesa, ONE PIECE Novel A arriva anche in Italia con Star Comics.



La casa editrice perugina porterà il primo numero di ONE PIECE Novel A, composta complessivamente da due volumi, il 4 novembre. A scrivere la storia Sho Hinata, naturalmente sotto la supervisione di Eiichiro Oda.



La nascita del Pugno di Fuoco

Sixis, Mare Orientale. Isola sperduta ma conosciuta per due cose: la bellezza dei mari circostanti e l'impossibilità di fuga una volta naufragati. Infatti le correnti particolari spingono prepotentemente ogni imbarcazione a riva, facendo colare a picco ogni speranza di allontanarsi. Un uomo è caduto vittima proprio di queste correnti e da giorni sta lottando per salvarsi la vita. Le scarse risorse lo stanno portando al deperimento mentre lui ripensa ai suoi trascorsi, a come sognava un'avventura per mare diversa. Le sue elucubrazioni vengono interrotte dalla comparsa di un'altra persona sull'isola, arrivata lì per la stessa motivazione. Con un uno strano cappello arancione e una collana di perle rosse, il ragazzo si presenta come Ace. Le energie e lo spirito non gli mancano nonostante i tanti pasti saltati, anche se il rapporto tra i due non decollerà subito. Ma dopo alcuni eventi, i due ragazzi salderanno un legame che li porterà alla creazione dei Pirati di Picche.

Inizia l'avventura

Dopo un prologo molto breve che rivela già la morte di Roger e Rogue e la nascita di Ace, veniamo catapultati su un'isola deserta. La nuova storia a tema ONE PIECE non parte però dal punto di vista del pirata di fuoco, bensì dal suo futuro braccio destro. Colui che sarà conosciuto come Masked Deuce è infatti quello che ha l'animo dello scrittore, pertanto è naturale che Sho Hinata decida di farci osservare Ace e la sua avventura sulla Rotta Maggiore dal suo punto di vista.

La storia del primo volume di ONE PIECE Novel A è suddivisa in tre capitoli, più qualche bozza ed extra finale, e ognuno di essi si concentra su un particolare evento. Pian piano Hinata ci presenta i protagonisti della sua opera partendo naturalmente dai due più rappresentativi. Di Masked Deuce seguiamo tutti i pensieri, positivi o negativi, sulla situazione e ciò ci aiuta a comprenderlo meglio come personaggio fin dall'inizio. Non serve fare la stessa cosa per Ace invece perché, così come il fratello Rufy, è una persona semplice. Le poche cose che lo impensieriscono vengono presto o tardi dette e per questo è un buon espediente quello di affidare la narrazione al punto di vista di Deuce. Testa calda e spensierato, molto ingenuo ma anche diretto, Ace mantiene un carattere meno maturo rispetto a quello che gli abbiamo visto tenere durante quelle poche apparizioni fatte nella serie principale. Ovviamente ciò è da imputare alle minori esperienze fatte e ai due anni di differenza rispetto agli eventi narrati nel manga.



Il terzo personaggio ad aver attirato l'attenzione più degli altri è la guardiamarina Isuka, ufficiale che si pone l'obiettivo di catturare Ace. Testarda e sincera, costruisce un rapporto che si evolve in modo particolare con Ace e la sua ciurma.

Le tappe del viaggio

Come specificato prima, ONE PIECE Novel A si suddivide in tre capitoli, ognuno dei quali descrive tre momenti della vita di Ace durante la Rotta Maggiore. Il primo si concentra sull'incontro tra Ace e Deuce, ovvero quel momento in cui furono formati i Pirati di Picche. È contemporaneamente il capitolo più debole del volume a causa della sua lunghezza, appesantita dai tantissimi monologhi di Deuce e una descrizione degli eventi un po' troppo forzati.



Il ritmo di ONE PIECE Novel A migliora prepotentemente col secondo e col terzo capitolo. Passiamo, dopo la fuga da Sixis, alla battaglia di una ciurma ben formata: i Pirati di Picche da due sono diventati diciannove, vengono ormai presi di mira da tanti cacciatori di taglie a causa di un Ace diventato famoso. Il secondo capitolo si concentra su una battaglia in mare e su un arrembaggio, elementi che non sono stati praticamente mai visti in ONE PIECE e per questo rappresentano una bella ventata d'aria fresca.

Il capitolo 2 scorre bene quasi quanto il 3 che, al netto di un'incertezza iniziale, fa emergere un rapporto molto più profondo della rivalità tra Ace e Isuka ma anche la netta differenza tra i vari tipi di giustizia che animano i membri della Marina. In gran parte li abbiamo già affrontati durante ONE PIECE con la distinzione netta tra Akainu, Kizaru e Aokiji, ma ONE PIECE Novel A ci fornisce un altro interessante spaccato di questa visione che differisce da persona a persona.



A chiudere il volume ci sono vari extra, in parte tratti dai volumi della storia di Eiichiro Oda e in parti aggiunte inedite, come le bozze della ciurma di Ace, Isuka e alcune piccole note che riassumono il racconto. Una conclusione davvero interessante e che alimenta l'attenzione verso il prossimo volume, il secondo e ultimo di questo filone. Inevitabilmente passeremo attraverso altri timeskip tra capitolo e capitolo e che ci illustreranno ancora una volta i passaggi salienti della vita di Ace.