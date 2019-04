One Punch Man: Saitama nella nuova Cover del mese di Davide Tinto

Nel bene e nel male, la seconda stagione di One-Punch Man è indubbiamente il prodotto d'animazione che ha catalizzato le principali attenzioni del pubblico durante il mese di aprile. Certo, gli ultimi giorni di aprile hanno visto anche il ritorno de L'Attacco dei Giganti, ma le nuove avventure di Saitama erano attese dai fan da svariati anni, senza contare che ci tengono compagnia da diverse settimane. Insomma, la Cover del Mese per la sezione Anime non poteva che essere dedicata all'anime tratto dal manga di ONE e Yusuke Murata.



A firmarla è Davide Tinto, illustratore e fumettista napoletano in attività dal 2007. Davide ha firmato collaborazioni che vanno dall'editoria fumettistica ad altri settori anche molto diversi: ha realizzato, ad esempio, design per giochi di carte di Giochi Uniti e ha lavorato assiduamente per Interweb Comics e svariate realtà editoriali americane e inglesi. Di prossima uscita è la sua opera più importante: Realizes Finder & Keeper, edito Rebellion, un fumetto per il quale Tinto è disegnatore. Il Saitama di Davide richiama uno stile da superhero comic puro ed è stato colorato da Francesca Carotenuto, artista che collabora con le varie Disney, Sergio Bonelli Editore e Panini Comics.



Ringraziamo come sempre la Cup of Pino, che ci aiuta nel portare avanti queste collaborazioni.



Ecco Saitama di One-Punch Man secondo Davide Tinto e Francesca Carotenuto