Orizzonti Pokémon: un nuovo viaggio senza Ash

Ora che Ash ha finalmente vinto la Lega Pokémon, diventando il miglior allenatore del mondo, l'anime dei mostriciattoli tascabili si trova ad un punto di svolta. Anziché continuare con il protagonista della serie per l'ultimo ventennio (o poco più), la saga pubblicata in Giappone da TV Tokyo ha preso la coraggiosa decisione di stravolgere la sua formula di base, a partire dal cambiamento del personaggio principale. L'anime ora si chiama Orizzonti Pokémon, mentre l'(eterno) giovane Ketchum viene sostituito da due co-protagonisti.



La prima è Liko, una timida ragazzina originaria di Paldea che si trasferisce a Kanto per frequentare l'Accademia Blu, dove fa amicizia con uno Sprigatito ribelle, che diventa il suo primo comprimario a quattro zampe. Il secondo è invece Roy, giovane abitante di un'isola sperduta al largo di Kanto che, nel corso dei primi episodi della serie, stringe un profondo legame con Fuecoco, un altro degli starter paldeani. In occasione del debutto su Boing di Orizzonti Pokémon, abbiamo visto in anteprima i primi quattro episodi della serie, tradotti e doppiati in italiano: ecco le nostre prime impressioni!

Due nuovi protagonisti e una trama finalmente "adulta"

Il primo cambiamento tra la saga animata Pokémon di Ash e Orizzonti Pokémon sta sicuramente nei suoi protagonisti. Non c'è più un personaggio "monolitico" come l'allenatore di Pallet Town con il suo Pikachu: a questo giro, infatti, i protagonisti sono due - i già citati Liko e Roy - e vengono accompagnati da un cast di supporto molto, molto vasto fin dai primissimi episodi.

Addirittura, il personaggio di Roy viene introdotto solo dalla quarta puntata della serie, permettendo alle tre precedenti di focalizzarsi su una descrizione dello sfaccettato carattere di Liko, approfondendo in particolare la sua timidezza e le sue ansie sociali, che si riflettono in un rapporto con Sprigatito che per certi versi mima l'amore-odio tra Ash e Pikachu nei primissimi episodi dell'anime originale. Ciò non deve però farvi pensare che Roy sia meno interessante della co-protagonista femminile: al contrario, entrambi i giovani allenatori nascondono un segreto, che in un caso sembra essere legato al Pokémon leggendario Terapagos e nell'altro resta ancora completamente avvolto nel mistero di una antica Poké Ball che non ne vuole proprio sapere di aprirsi. Il mostriciattolo che si trova all'interno di quest'ultima, dunque, potrebbe essere qualcosa di mai visto prima anche nei videogiochi di nuova generazione, oppure potrebbe trattarsi di una creatura mitica proveniente dal passato della serie - magari proprio dalla regione di Kanto, di cui Roy è originario. Per la verità, chi ha seguito la messa in onda giapponese dell'anime già conosce l'identità della creatura, ma vi consigliamo di dare un'occhiata alla serie su Boing per godervela appieno, in italiano e senza spoiler.



Ma torniamo ai primi quattro episodi. Oltre a Liko e Roy, colpisce anche il cast di supporto di Orizzonti Pokémon, che è molto più ampio di quello che abbiamo visto nelle 22 stagioni precedenti del'anime. Non appena arrivata all'Accademia Blu, la protagonista femminile fa la conoscenza di un'altra studentessa, Ann, che riceve un Oshawott come suo primo Pokémon e che siamo certi godrà di uno sviluppo molto approfondito man mano che la serie andrà avanti, dopo essere stata solo fugacemente presentata nei primi due episodi dell'anime.

Poi ci sono i Locomonauti, guidati dall'allenatore Friede con i suoi Charizard e Pikachu - un team che ricorda sia quello di Ash che quello di Dandel, il Campione di Galar sconfitto proprio dal giovane Ketchum. Il gruppo è composto anche dal meccanico Oria, dal medico Mollie, dal cuoco Murdock e dall'anziano pescatore Landon. Un team vario ed eterogeneo, molto più di quanto non lo siano mai stati i party di Ash in passato. In questo insieme, spicca chiaramente Capitan Pikachu, che, pur senza sapersi esprimere nel linguaggio umano, sembra collocarsi adorabilmente a metà tra Pokémon e persona "vera", come dimostra la sua presentazione al pubblico davanti al timone dell'aeronave dei Locomonauti. Meno intriganti sono invece i villain, ovvero Amethio e i suoi Esploratori: il terzetto, composto anche da Zirc e Onia, ricorda infatti una versione più "seria" del Team Rocket delle origini, peraltro con una chiara inversione dei ruoli comici tra i due sessi. Amethio rappresenta invece un personaggio nuovo e minaccioso, grazie anche al suo Pokémon di riferimento, un pericoloso Ceruledge. Esattamente come per il Team Rocket, anche la presentazione degli Esploratori durante i primi episodi dell'anime ci lascia pensare che dietro ai tentativi di rubare il misterioso pendente di Liko vi siano dei motivi legati al dominio globale, sulla falsariga dell'organizzazione criminale capeggiata da Giovanni.



Sono proprio i "non detto" delle prime puntate dell'anime a portarci all'altro grande elemento innovativo di Orizzonti Pokémon: il formato essenzialmente standalone e autoconculsivo degli episodi della serie animata viene messo da parte in favore di una macro-trama più lunga (e più complessa, almeno a giudicare dalle premesse) che potrebbe svilupparsi per un'intera stagione o anche più. Una virata ambiziosa, che manifesta l'esigenza di confezionare un prodotto adatto sia ai più piccoli che a chi con i mostriciattoli tascabili ci è cresciuto. Al contempo, questa scelta risponde alla necessità di ammodernare una formula diventata scricchiolante nel corso del tempo, agendo sia sulla caratterizzazione dei personaggi che sull'evoluzione della narrativa.

Dai primi quattro episodi della serie animata ci è impossibile dare un giudizio sulla bontà della scrittura, ma le questioni messe sul tavolo nel giro di circa due ore sono state tante, e sicuramente necessiteranno di risposte lunghe e complesse. In più, a questo giro sembra che vedremo una vera e propria crescita dei personaggi, pressoché assente in Ash e nei suoi comprimari e invece già abbozzata per Liko e Roy. Ad essa si affiancherà un filone narrativo più votato all'esplorazione che alla semplice conquista delle medaglie delle palestre di ogni regione, che potrebbe aprire ad un impianto di trama più ardito in termini di eventi messi a schermo e di scelte morali proposte ai protagonisti, favorendo la longevità della saga anche tra il pubblico adulto.

I Pokémon rubano ancora la scena

Ciò che invece non cambia è il ruolo di primo piano assegnato ai Pokémon nella serie. L'idea del trasferimento di Liko da Paldea a Kanto, oltre a essere una riuscita citazione alle origini della serie animata, permette un connubio molto interessante tra mostriciattoli moderni e classici, che si esprime anche nelle (poche e fugaci) lotte che abbiamo potuto ammirare.

Tra un epico scontro tra Charizard e Ceruledge, una battaglia di quest'ultimo contro Pikachu e gli allenamenti di Oshawott e Sprigatito, insomma, sembra proprio che il Pokédex dell'anime si riempirà piano piano secondo delle linee che non rispetteranno necessariamente quelle dei dex regionali, costituendo un elemento di novità sia rispetto alle stagioni precedenti che a confronto con i videogiochi. Aggiungiamo anche che la rappresentazione delle interazioni tra i Pokémon pare, a questo giro, molto più approfondita rispetto al passato, come ci mostra il rapporto che si sviluppa tra Charizard e Fuecoco nel corso del quarto episodio della serie. Per giunta, proprio nell'animazione dei mostriciattoli e delle loro mosse in lotta troviamo le vette qualitative e tecniche di Orizzonti Pokémon, che invece lascia leggermente a desiderare nelle scene in cui la presenza degli esseri umani è preponderante. In generale, la qualità della realizzazione e dei disegni è in linea con quelle delle ultime stagioni dell'anime con Ash Ketchum per protagonista. Infine, vale la pena sottolineare che gli animatori stanno sperimentando con la CGI: la Computer Grafica, in particolare, viene utilizzata per rappresentare l'Impavida Olivina, l'aeronave dei Locomonauti. Non sappiamo, però, se tali soluzioni verranno riprese e utilizzate più approfonditamente in futuro.



Purtroppo, dalle ventidue stagioni dell'anime dedicate ad Ash Ketchum viene ripreso un altro difetto "genetico" della serie, ovvero un ritmo della narrazione decisamente compassato, forse persino troppo. Non che si rischi mai la noia - almeno non nei primi episodi - ma un incedere più sincopato della storia potrebbe sicuramente garantire un maggior successo di pubblico e di critica, anche a fronte di un numero minore di episodi. Il problema della lentezza generale è che essa porta l'anime a ritardare o nascondere tantissime informazioni allo spettatore.

Al di là di ciò che verrà rivelato con il tempo (i motivi dietro alle azioni di Amethio e degli Esploratori, i segreti del pendente di Liko e della Poké Ball di Roy), vi sono altri elementi che invece sono stati "lanciati" al pubblico in modo sbrigativo promettendo forzatamente un loro approfondimento in seguito, che però nel corso dei primi episodi non è arrivato. Cosa c'entra la nonna di Liko con i Locomonauti? Chi è Gibeon, il leader degli Esploratori? A queste domande, poi, si aggiunge il mistero sulle backstory dei membri dei Locomonauti, la cui caratterizzazione, per ora, lascia ancora un po' a desiderare. Tutti problemi connaturati alla struttura dell'anime e che potrebbero essere risolti solo con una sua evoluzione secondo linee ancora più ambiziose di quelle attuali: le basi ci sono tutte e sembrano solide, ma resta da capire quanto The Pokémon Company deciderà di osare nei prossimi mesi (e nei prossimi anni).