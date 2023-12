Orso Bartholomew, il vero personaggio rivelazione di ONE PIECE

Come tutte le grandi epopee del passato, One Piece si è sempre configurato come il terreno di rielaborazione delle strutture più classiche del narrare, come arena prediletta in cui arrivano a coesistere tutte quelle forme, simboli e topoi narrativi che costituiscono le fondamenta stesse delle narrazioni mitiche. In questo senso, proprio perché Eiichiro Oda costruisce gli universi del suo manga a partire da formule consuete, familiari, ampiamente (ab)usate, è lecito affermare che l'autore non inventi niente.



Non è Aristotele, ma come tutti gli storyteller che ne hanno raccolto l'eredità si serve delle strutture aristoteliche per creare sogni, per infondere vita e tridimensionalità a personaggi e intrecci destinati a persistere nella bidimensionalità della carta stampata. Ecco allora che una strategia narrativa come il flashback diventa nelle mani del mangaka uno strumento di rivelazione, attraverso cui è possibile scardinare le verità nascoste sotto le superfici (o sotto la maschera, come vedremo per il caso di Dragon) fino a folgorare l'animo dei lettori.



Passati che si ripetono

Ed è proprio a questa logica che va qui legata l'analisi delle digressioni sul passato di Kuma. Perché Oda, a pensarci bene, potrebbe anche non inventare nulla, ma è abilissimo nel re-inventare sé stesso e le formule con cui costruisce i suoi intrecci. Ecco allora che nella figura di Orso, e nel pianto di gioia in cui si profonde nel momento in cui scopre di poter curare la figlia Bonney, ritroviamo le stesse emozioni, logiche ed idee con cui Oda aveva delineato, ad esempio, i precedenti flashback su Chopper a Drum Island o su Corazón nella saga di Dressrosa.

E questa continuità è affermata proprio perché tale strumento narrativo si trasforma in One Piece in un terreno simbolico di rivalsa: ovvero nell'unica cornice in cui è possibile raggiungere la catarsi o nella quale i personaggi (quelli su cui è incentrata di volta in volta la digressione) riescono a definire i propri obiettivi di vita. Con la differenza però che questo flashback su Kuma, rispetto a quelli a cui abbiamo assistito fino ad ora, riguarda perlopiù una storia di padri. E di figli/e che cercano di rompere con le costrizioni del passato, librandosi verso una fantasia di libertà/liberazione chiamata pirateria.



Modelli paterni, destini filiali

C'è un'immagine del capitolo 1101 di One Piece che potrebbe sintetizzare tutti i discorsi che Oda ha voluto proporre in questo flashback: la vignetta in cui Dragon, assorto nel dolore, ascolta restio Kuma mentre gli parla del figlio. Parole taglienti come un lama, queste pronunciate dal rivoluzionario, che da un lato rivelano i reali motivi per cui Dragon ha abbandonato Rufy in One Piece, gettando luce sulle afflizioni quotidiane che l'uomo ha dovuto esperire nel perseguimento della sua missione; e dall'altro illustrano un modello paterno (quello di Kuma) completamente opposto a quello del comandante, più encomiabile e positivo.

Orso infatti lo osserva quasi sconcertato, proprio perché ai suoi occhi il volto di Bonney non può che riportarlo a ricordi felici, riconducendolo così a quello stato di compiutezza a cui poteva giungere solo in compagnia della figlia. Tanto che alla frase con cui Oda ci rivela la condizione emotiva del Dragon-padre, cioè "un figlio è il punto debole dei suoi genitori", lui non può che opporre un silenzio di diniego. Per Kuma Bonney è la luce della sua esistenza, il faro che guida ogni sua decisione e che gli ridesta il cuore. Mai la ragazza potrebbe rappresentare per l'uomo una costrizione, un motivo di debolezza o il principio di un tentennamento. Al punto che arriva a rinunciare alla sua stessa coscienza, e a sottoporsi ai piani diabolici di Saturn, pur di assicurare una parvenza di futuro per la figlia. Anche se in quel futuro, lui probabilmente non avrà alcun ruolo, destinato com'è a diventare un automa privo di cognizione o giudizio.



Ma a tutti gli effetti il gesto sacrificale in cui si profonde permette ad Orso di continuare a vivere, attraverso il ricordo, nella Bonney-pirata. Quasi come se il passato (quindi la materia naturale del flashback) confluisse senza soluzione di continuità nel futuro (cioè il tempo "presente" della narrazione).

Ed è qui che va individuata, come vedremo a breve, la sintesi dei linguaggi adottati da Oda - se non addirittura il segreto del successo alla base di questa incursione nel passato di Kuma.



Dalla Guerra del passato, ai conflitti del presente

Il motivo per cui il flashback su Kuma ci appare a tratti così folgorante, sta nella coerenza con cui proietta in avanti le sue logiche. Le traiettorie che lo contraddistinguono, dal percorso verso la disumanizzazione di Orso al viaggio catartico di Bonney fino alle azioni machiavelliche di Saturn, non sono fini a sé stesse. O meglio, non riguardano solamente quella progressione umanistica - e quindi l'aumento della complicità emotiva dei lettori - che ogni flashback che si rispetti dovrebbe attivare nei confronti del personaggio di cui si sta raccontando il passato.

Ciò che in realtà rende incisivo il flashback, in termini sia narrativi che di investimento emozionale generato, è la tendenza con cui gli intrecci che lo attraversano determinano delle conseguenze non solo sul passato (quello è scontato) ma sugli eventi correnti della narrazione.

Se ci pensiamo bene, la complicità che si è venuta a formare tra Kizaru e Vegapunk sulla Egghead del passato, l'addio irrisolto tra Kuma e Bonney o il mancato incontro tra il Rufy adolescente e Dragon lasciano intendere delle questioni sospese, la cui conclusione è rimandata necessariamente al futuro (quindi agli eventi correnti della narrazione) proprio perché tali scenari non hanno ancora trovato un loro epilogo nel flashback: il primo potrebbe portare in One Piece al tradimento di Kizaru nei confronti di Saturn; il secondo "dovrebbe" trovare una culminazione nel ricongiungimento di Kuma con i Mugiwara sulla Egghead del presente; il terzo poi sfocerà con tutta probabilità in un incontro padre-figlio che cambierà per sempre le sorti della Rivoluzione.



E anche God Valley, di cui si è qui accennato solo l'incipit, potrebbe tornare a breve a rappresentare un collegamento nevralgico con gli sviluppi narrativi del presente, magari relativi alle più ampie macchinazioni nel Nuovo Mondo da parte di Saturn e Im, con tutto quel che ne seguirà in merito al significato della "D.", agli eventi pre e post-Cento anni di buio o, chi sa, alla rivelazione di qualche dettaglio che possa condurre i Mugiwara (insieme al nuovo membro Bonney?) ad individuare la rotta verso Laugh Tale.



I rischi dell'accelerazione ritmica: una scelta legittima?

Se la gestione dei registri emotivi del flashback risulta il punto forte di questa digressione, lo stesso (forse) non lo si può dire per quel che riguarda i ritmi della narrazione. Sappiamo che l'arco di Egghead - e per estensione il segmento dedicato a Kuma - ha in qualche modo inaugurato una nuova era per One Piece, con il manga che ha dovuto inseguire tempistiche meno sincopate per poter rispondere alle logiche da "atto finale" verso cui si sta necessariamente dirigendo il racconto, una volta entrato nella sua frazione conclusiva.

In questo senso alcune situazioni potevano sicuramente beneficiare di un respiro maggiore, e ci riferiamo in particolare all'indagine dei rapporti tra Kuma e Ginny o all'analisi delle ragioni socio-politiche dietro le azioni dei rivoluzionari: scenari, questi, gestiti talvolta con un certo grado di approssimazione. Qui infatti si è deciso di accelerare, senza però che tale accelerazione fosse seguita da un ragionamento sistematico su cosa davvero comportasse questa intensificazione improvvisa dei ritmi. Una strategia narrativa/produttiva che ha generato probabilmente delle conseguenze indesiderate, anche sulla qualità grafica di alcune tavole, ma che nonostante tutto ci appare legittima. Perché quando si guarda alle attuali logiche di One Piece, bisogna comunque considerare il momento storico che sta attraversando il manga, con tutto quel che ne deriva in termini di aspettative da soddisfare, nodi tematici da sciogliere e, soprattutto, di carichi di lavoro sempre più proibitivi e pressanti per un mangaka dell'età di Oda.

Del resto, davanti all'ennesima digressione folgorante, non si può che ammirare la propensione alla mitopoiesi dell'autore giapponese, cioè la capacità di far passare la creazione dei miti dell'universo di One Piece attraverso la storia personale di un solo uomo. Il tutto servendosi di una struttura così (ab)usata come il flashback, senza mai che il racconto risultasse una sola volta ridondante o che scadesse nelle ampollose trappole della ripetizione.