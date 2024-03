Perché Akira Toriyama ha reso Dragon Ball un capolavoro intramontabile

Dimentichiamo per un attimo i fenomeni culturali generati da Dragon Ball sull'industria fumettistica nipponica o l'attitudine con cui il manga di Akira Toriyama ha configurato un paradigma (estetico, narrativo, linguistico) per tutti gli shonen battle che ne sarebbero immediatamente derivati, e proviamo per un istante ad analizzare il significato dietro le miriadi di commemorazioni che il mangaka di Dr. Slump ha ricevuto nei giorni successivi alla sua dipartita, in modo da comprendere qual è stato il vero impatto dell'opera del maestro sui suoi colleghi (e per estensione sull'intera cornice della nona arte giapponese).



Se dovessimo indicare una costante negli innumerevoli omaggi di cui è stato oggetto il progenitore artistico dei saiyan, la ritroveremmo, guarda caso, in una frase tanto simbolica quanto autentica, che recita più o meno così: "se non avessi letto Dragon Ball durante l'infanzia, non avrei mai intrapreso la carriera del mangaka".



Ecco, si potrebbe partire proprio da un assunto così deliberatamente superficiale - nel senso che ragiona di superficie - e privo di sovrastrutture o riflessioni circostanziali, per delineare le grammatiche grazie alle quali Toriyama è arrivato a configurare Dragon Ball non come un "grande manga", ma nelle vesti di "epopea immortale", che fonda il suo spessore - e quindi l'eredità che ne deriva - su strutture archetipiche che gli permettono di evitare la caducità tipica di molte produzioni culturali anche ben costruite, fino a rispondere alle esigenze di pubblici anagraficamente e socialmente variegati. Donando così all'opera un alone di longevità che trascende l'orizzonte produttivo in cui ha visto la luce, al fine di smarcarsi da tutte le incombenze del tempo. E rimanere sempre attuale e moderna, al di là del periodo storico in cui viene osservata/analizzata.

Dal cosmos omerico al sekai dei saiyan

Sovrapporre la narrazione epica di stampo omerico a quella osservabile in Dragon Ball non è un semplice esercizio di fantasia, né tanto meno un tentativo di nobilitare l'espressione artistica del mangaka all'insegna della "cultura alta" per eccellenza. Per nulla. A pensarci bene, ciò che spinge chi scrive ad individuare la natura sempreverde dell'opera-capostipite di Toriyama in una sua analogia con le epopee classiche sta proprio nella naturalezza con cui l'autore giapponese si è servito delle strutture formulari del narrare, anche di quelle più basiche e meno "articolate", per infondere nella sua opera un respiro immortale.

E in continuità con i miti greci o con poemi epici come l'Iliade o l'Odissea - i quali sono nati, appunto, come narrazioni orali - Dragon Ball è stato capace di inglobare, sin dall'inizio della sua serializzazione, quelle funzioni classiche che hanno permesso ad opere non-scritte di attraversare l'onda del tempo, e di generare un'influenza radicale nelle produzioni letterarie successive. Così come Aristotele è partito dall'osservazione di questi testi per codificare le regole classiche della narrazione, allo stesso modo Toriyama ha proposto con il manga sui saiyan un modello potente e facilmente replicabile - come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui Dragon Ball non è stato incluso nei Big Three - tale da proporre quel paradigma su cui artisti come Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto o Tite Kubo avrebbero poi fondato i linguaggi delle loro storie.

E l'elemento con cui il maestro giapponese ha attivato questa connessione grammaticale con le narrazioni mitiche, e che gli ha consentito di stregare le menti di intere generazioni di lettori/spettatori, è da individuare prima di tutto nelle logiche con cui ha costruito il mondo di Dragon Ball: un universo vasto, osservato - come vedremo - attraverso un binocolo.



Ad uno sguardo approfondito, la realtà in cui si muovono i Guerrieri Z appare sì ampia ed estesa, ma anche parzialmente limitata: come se Toriyama alludesse ad ambientazioni infinite e senza confini, illustrandoci solo qualche "accenno" delle terre sconfinate di cui ci propone una traccia nel corso delle varie saghe.

Se ci pensiamo, di Namek o dei (molti) segmenti in cui è suddiviso il pianeta dei terrestri, noi non sappiamo più di tanto, al di là di quello che Toriyama ci mostra. Eppure, nonostante il mangaka abbia reso conto al lettore di un numero circoscritto di spazi, rimaniamo al tempo stesso convinti della vastità di un mondo che potrebbe dipanarsi all'infinito. Perché? Il motivo è da ritrovare proprio in questa capacità dell'autore di passare dal macro al micro, di far transitare ciò che è universale in ogni soluzione scenografica: come se la presenza di un singolo spazio (o elemento) alludesse già di per sé all'intera cornice ambientale (quindi anche il pianeta) a cui fa riferimento. È da qui, infatti, che Toriyama attiva i processi immaginifici del lettore, catapultandolo a piedi uniti in una realtà di cui non conosce la reale estensione, ma alla cui integrità crede ciecamente.

Un elemento, questo, che potrebbe anche apparire come un "difetto", soprattutto se comparato agli approfondimenti socio-culturali che gli odierni autori di shonen propongono dei loro universi creativi; ma che denota in realtà una capacità intrinseca di Dragon Ball nel catalizzare immediatamente l'attenzione di chi legge, proprio perché comunica senza mediazioni né sovrastrutture con la platea dei lettori: attivando con essi una relazione intima, emotivamente inossidabile, nata su una convenzionale, e mai banale, idea di semplicità.

Lo spirito dell'Estremo Oriente incontra la frontiera del West

Per quanto il manga di Toriyama sia stato attraversato nel corso della sua serializzazione da innumerevoli evoluzioni linguistiche - che come abbiamo visto nella panoramica delle serie di Dragon Ball, hanno permesso all'opera di rinnovarsi continuamente senza perdere la propria personalità - c'è un elemento che neanche la propensione al cambiamento tipica di Toriyama ha potuto mutare, e sul quale l'autore ha basato tutta l'impalcatura grammaticale del manga: vale a dire il mix di generi.

In continuità con la commistione di ipercinetismi-action e registri ironici del Drunken Master (1978) di Jackie Chan e Yuen Woo-Ping - che a sua volta ha ispirato il "Rock Lee ubriaco" di Naruto - il mangaka ha proposto in Dragon Ball una tale miscela di istanze, di toni e di soluzioni estetiche eterogenee, da configurare l'opera come un vero e proprio calderone linguistico. E, come i migliori alchimisti del passato, Toriyama non ha semplicemente innervato la narrazione di grammatiche apparentemente contrarie, ma le ha poste tutte sullo stesso piano: come se non esistessero barriere o confini che separano la slapstick comedy dalla fantascienza, le arti marziali dal respiro occidentalizzante del western, tutti uniti sotto il segno di un'unica e mirabolante immagine di democratizzazione tonale.



In ogni spazio, intreccio o scontro fisico si avverte la necessità dell'autore di neutralizzare il divario tra istanze e linguaggi di derivazione culturale differente, arrivando così a codificare una formula che appare semplice e immediata, proprio perché alla sua base risiede una capacità innata da parte del fumettista di restituire uniformità a quel che è per sua stessa natura disomogeneo, variegato, non trasmutabile.

Eppure gli elementi di cui si compone Dragon Ball non cozzano mai uno con l'altro: anzi, sembrano quasi nati per aprirsi alla contaminazione reciproca a cui li sottopone, ripetutamente, il mangaka. Rendendo così fruibile la materia narrata per qualsiasi tipologia di lettore/spettatore: estasiato dalla naturalezza con cui il racconto gli si presenta allo sguardo.

Racconto di un futuro già passato

A dimostrare l'intramontabilità di Dragon Ball, la capacità dell'opera di oltrepassare confini e periodi storici senza perdere di incisività e spessore culturale, interviene un fattore non sempre considerato dagli analisti del manga, ma su cui appare importante ragionare: ovvero l'approdo "postero" dell'anime sugli schermi mondiali.

Se in Giappone il fumetto di Toriyama, così come le sue traduzioni animate, sono entrate nello Zeitgeist nazionale sin dal momento in cui hanno visto la luce, lo stesso non lo si può affermare per quanto riguarda la nobilitazione globale dell'opera. Nel resto del mondo, soprattutto nei paesi extra-asiatici, le avventure di Goku e compagni hanno catturato l'attenzione pubblica solamente a storia terminata. Prendendo come riferimento l'Italia, il racconto dei Guerrieri Z è stato oggetto di pratiche distributive abbastanza arbitrarie e sfilacciate, e prima di approdare a cavallo tra i due Millenni in tutte le fumetterie nazionali o sulle reti Mediaset (che gli avrebbero permesso di incontrare il pubblico di massa) la serie era stata trasmessa in maniera abbastanza spuria su diverse emittenti locali.



Ma è nel momento in cui l'opera di Toriyama conclude il suo percorso di serializzazione, sia cartaceo che animato, che inizia piano piano a catalizzare su di sé i discorsi globali sulle produzioni pop nipponiche, fino ad entrare definitivamente nell'immaginario collettivo internazionale (e italiano) ben oltre il suo termine editoriale.

Ciò di cui tutti noi abbiamo goduto, era un lavoro non strettamente presente, ma appartenente al recente passato. E nonostante questo, ogni lettore o spettatore extra-asiatico - e forse anche extra-nipponico - che si è interfacciato con il racconto del mangaka, lo ha inteso come specchio della modernità, quale opera attraverso cui filtrare gli scenari della contemporaneità, oltre a quelli futuri.

E forse, sta proprio in questa sua natura di testo-passato ma sempre-presente la matrice dell'immortalità di Dragon Ball: come se l'opera capostipite di Toriyama non potesse mai invecchiare o conoscere l'oblio in cui buona parte delle produzioni pop rischiano di cadere una volta consumate dalla massa. Un fenomeno, questo appena delineato, che trascende i "limiti" narrativi del manga, proprio perché la storia (diegetica) del racconto e (extradiegetica) del fumetto non conosce, in realtà, veri confini. Al punto che la sua magia potrà estendersi all'infinito. E continuare a stregare i cuori di chiunque desidererà abbandonarsi al suo richiamo elegiaco.