Perché Attack on Titan ha cambiato tutto

L'anime di Attack on Titan ha cercato di trasporre su piccolo schermo una storia estremamente complessa e dalle mille sfumature, un racconto che ha saputo bilanciare le sue possibilità, restituendo ai lettori di tutto il mondo un contesto capace di ibridare molte forme diverse, voci e generi, mantenendo comunque una visione particolare e coerente della natura umana. Se l'incipit spaventoso che tutti conoscono potrebbe potenzialmente frenare l'immaginazione dei nuovi appassionati (sia spettatori che non), tutto cambia con lo sviluppo degli eventi, dimostrando una lungimiranza tematica difficilmente categorizzabile e uno studio approfondito che parte dalla creatività dell'autore su carta, per poi invadere i colori di una storia animata sicuramente fuori dall'ordinario.



Non è affatto semplice parlare di L'Attacco dei Giganti, così come non è facile spiegare le ragioni del suo successo mondiale e dei numerosi premi ed elogi che ha ricevuto lungo il suo percorso. Fatto sta che l'adattamento animato, curato anche dallo stesso Hajime Isayama, è rapidamente diventato un'opera fondamentale non solo dal punto di vista del marketing e della fama mondiale, ma ha guadagnato una sua importanza culturale e il merito di aver reso accessibile un prodotto non facile (specialmente con i suoi primi volumi), generando un interesse mondiale per una storia che ancora oggi offre molto su cui riflettere agli esperti di tutto il mondo. Quindi, mentre aspettiamo con impazienza la sua conclusione animata, e a tal proposito leggete la recensione finale di Attack on Titan 4, abbiamo deciso di approfondire l'importanza di questo anime, accennando alla sua storia su carta, con uno sguardo attento alle tematiche e ad alcuni potenziali ed importanti riferimenti alla storia stessa dell'umanità.



Ignoranza e osservazione della società

L'incipit di L'Attacco dei Giganti è ormai ben noto, ed è proprio partendo dal momento preciso in cui entriamo in contatto con il mondo dei protagonisti e con la brutale violenza dei giganti che ci rendiamo conto che qualcosa non va, che in gioco non c'è solo la sofferenza dei personaggi che vedono le loro vite andare in frantumi in poco tempo, ma anche una serie di elementi spiegati solo in parte, che non rendono chiara la situazione fino in fondo, preferendo fin da subito una narrazione parziale.

Eren, Mikasa e Armin sono bambini nel primo episodio e sembrano avere a cuore, soprattutto i due maschietti, solo la scoperta di cosa si trovi al di là delle gigantesche mura che circondano la loro città natale. Il mondo de L'Attacco dei Giganti si presenta nel modo più semplice possibile: gli ultimi esseri umani rimasti sulla Terra si sono rifugiati in una serie di territori e città circondate da mura protettive alte circa 50 metri, perché anni prima la presenza dei giganti li aveva decimati letteralmente. Non avendo modo di contrastare la forza di questi esseri, l'unica strada percorribile è stata la separazione dal resto. Tuttavia, molte domande sono rimaste senza risposta: chi sono i giganti? Da dove vengono? Perché attaccano gli umani? Chi ha costruito per primo le mura e come? La violenta natura del mondo esterno ha zittito ogni curiosità in questo senso, dato che la pace e la convivenza tranquilla sono diventate per anni le uniche ragioni di vita di un'umanità disinteressata a scoprire la verità.



Tuttavia, la curiosità dei protagonisti è più evidente che mai, poiché Eren stesso si sente come un animale in gabbia, soffocato da una città che sembra voler ignorare la realtà di un mondo che per il momento non ha alcun senso logico di essere così. Fin dall'inizio, l'autore del manga introduce una tematica che ritroviamo anche nell'anime: quella dell'isolamento. Le mura, infatti, possono essere lette come una metafora della solitudine individuale tipica della società giapponese. Una scelta narrativa del genere, però, ha un impatto non solo sulla storia, ma anche sulla sua valenza culturale, poiché l'ignoranza regna sovrana lungo le strade frequentate dai giovani protagonisti de L'Attacco dei Giganti.

Cercare di capire quale sia il proprio ruolo nel mondo significa anche mettere in discussione le verità altrui in modo intelligente. Tutto finisce in tragedia a causa dell'attacco dei giganti, che distrugge sia le sicurezze accumulate nel corso degli anni dagli esseri umani, che le bugie raccontatesi per dimenticare la presenza dei giganti. La reazione generale è ovviamente spaventosa, con una serie di immagini che richiamano l'attenzione su un evento che cambierà per sempre ogni cosa.



Nel caos del primo episodio, emergono immediatamente due elementi molto importanti: l'estetica cittadina e il peso della morte. La città iniziale de L'Attacco dei Giganti presenta forti richiami all'architettura del XVIII secolo, accompagnata da elementi socio-economici medievali. La società appare rigidamente divisa in caste o feudi distinti in base alla loro vicinanza al centro.



Le cinte murarie interne, poi, non servono solo a proteggere i cittadini dai giganti, ma anche a distinguere le loro condizioni sociali, evidenziando un approccio feudale che mette in luce l'egoismo di tutti, a discapito della ferocia imprevedibile dei giganti stessi.

Questo si manifesta chiaramente nel primo attacco, con i soldati incapaci di difendere il proprio avamposto e costretti a scegliere se sacrificare le porte successive o salvare il maggior numero possibile di persone. Classismo e darwinismo sociale sono solo la punta dell'iceberg di una società che diventerà sempre più complessa e oscura con lo sviluppo della trama. Hajime Isayama, creatore del manga, è estremamente dettagliato nel raccontare la morte come l'impossibilità di reagire a qualcosa che non si conosce fino in fondo. Non solo l'umanità deve sacrificare la propria libertà in cambio della pace, ma si trova anche a confrontarsi con una precarietà biologica senza eguali e senza scrupoli. Il sangue è sempre presente ne L'Attacco dei Giganti, così come la stessa fallibilità della vita che può essere spezzata con una facilità disarmante in un mondo del genere.



La perdita diventa una costante nella ciclicità di un racconto che non si risparmia mai, mettendo a nudo la sofferenza senza mezzi termini o filtri di sorta e spingendo a riflettere sul suo peso e sul significato che può assumere da prospettive diverse. La tragicità della storia viene costantemente alimentata dalle morti dei protagonisti principali, a cui diventa quasi impossibile non affezionarsi. Questo processo narrativo, oltre ad aumentare la tensione, contribuisce a spogliare le battaglie de L'Attacco dei Giganti di tutta la loro epicità, riducendo l'intero atto dello scontro a una costante paura della fine, condivisa direttamente con lo spettatore.



A differenza di molti anime simili, in questo caso la diretta brutalità delle scene non suscita l'ammirazione degli eventi, ma rifiuto diretto e terrore. Combattere i giganti, specialmente nelle prime fasi della trama, non è una vera e propria scelta, ma un obbligo legato alla sopravvivenza della razza umana. Non c'è fascino epico o eroico in questo, ma una presa di coscienza e responsabilità che si serve dei più coraggiosi senza alcuna preoccupazione nel sacrificarli.

Inoltre, lo sviluppo degli eventi evidenzia alcuni richiami che sembrano far eco agli eventi storici e più in particolare all'Olocausto. Quando entriamo per la prima volta in contatto con la città di Marley e i Marleani, il distacco emotivo e sociale che hanno costruito nei confronti del popolo di Ymir potrebbe ricordare le pesanti e indelebili persecuzioni perpetrate dalla Germania nazista nei confronti degli ebrei.



Gli appartenenti alla razza degli Eldiani in questa città vengono costantemente ghettizzati, sia in modo tangibile, con zone chiuse in cui sono costretti a vivere, sia concettualmente, poiché chiunque li riconosce si sente libero di insultarli e trattarli con odio e violenza, come se fossero animali.



La storia che coinvolge il padre di Eren e la sorella è estremamente esplicativa in questo senso, con una morte che innesca praticamente tutti gli eventi principali e più , perpetrata da una popolazione senza scrupoli sul corpo indifeso di una bambina innocente. A tutto ciò si aggiunge il simbolo utilizzato dai Marleani per distinguere gli Eldiani dagli altri, una sorta di stella cucita su una fascia che non devono mai togliere (presente anche negli indumenti militari). Un occhio attento potrebbe riconoscere in questo richiami estetici alla Stella di David indossata dagli ebrei nella Germania nazista, così come gli stessi significati identitari attribuiti a un simbolo del genere.



Commistione di generi

Come già anticipato, non è semplice etichettare L'Attacco dei Giganti o cercare di definirlo dal punto di vista del genere. Anche perché, pur trattandosi di uno shonen dalle tinte dark, possiamo riscontrare all'interno sia dell'anime che del manga una vera e propria commistione di generi che trasforma continuamente il materiale trattato, ampliando di volta in volta le possibilità narrative offerte dalla storia. Inizialmente veniamo catapultati in un contesto prevalentemente dark fantasy dalle tinte orrorifiche, ma con l'avanzare della trama si aggiungono anche tratti tipici delle spy stories, rimandi ai mecha anime e una serie di intrighi che mettono al centro la guerra , la razza, l'identità e le ragioni dietro al sacrificio degli esseri umani sul campo di battaglia.

La complessità de L'Attacco dei Giganti si palesa proprio in questo continuo evolversi, delineando un cammino che sceglie di maturare seguendo un percorso estremamente complesso e sfaccettato, coinvolgendo anche i protagonisti che vediamo crescere e diventare adulti. Non si tratta solo di una storia fantastica, ma di uno studio che si serve del genere per raccontare un mondo e come influenza, invariabilmente, gli esseri che lo abitano, plasmandone le condizioni mentali e spirituali fino alla fine.



Così, la violenza gore dei giganti viene presto affiancata da una serie di sviluppi che mescolano continuamente le carte in tavola, servendosi dei protagonisti e del loro bagaglio culturale personale. I capovolgimenti sono una costante ne L'Attacco dei Giganti, costruendo gran parte delle riflessioni attraverso flashback che hanno lo scopo di spiegare e giustificare alcuni sviluppi, e di spostare l'attenzione dello spettatore altrove.



Guardare da più angolazioni

Il valore di una storia risiede, molto spesso, negli archetipi che adopera, nei modelli di cui si serve per cercare di far empatizzare le persone con il materiale trattato.

I narratori di tutto il mondo, infatti, tendono a giocare continuamente con alcuni elementi che gli osservatori più attenti notano subito, cercando ogni volta di rendere le varie situazioni sempre più dinamiche. Il protagonista e l'antagonista, il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, gli errori e la redenzione sono elementi ricorrenti in tutte le storie esistenti. L'Attacco dei Giganti, invece, tende a eliminare completamente un approccio del genere, sfruttando lo sguardo e le ragioni di tutti i personaggi coinvolti. In questo anime/manga non esiste nulla di assoluto, ma solo ragioni diverse per scelte diverse. Anche le atrocità più sanguinose assumono significati diversi a seconda delle angolazioni con cui vengono affrontate. Così, Hajime Isayama cerca di riprodurre nella sua storia le stesse dinamiche morali e sociali della vita al di fuori dello schermo e delle pagine stampate, tratteggiando un mondo in cui il concetto di bianco e nero non esiste, sostituito da una vasta gamma di grigi che può assumere significati sempre diversi, senza mai essere chiaramente definita al 100%.



Questo tipo di narrazione vive di ribaltamenti e di un'elasticità che mette costantemente in dubbio le certezze precedenti, introducendo sempre nuovi spunti. Per distruggere i concetti fondamentali che tutti conosciamo, l'autore priva i suoi personaggi di certezze, così come gli spettatori/lettori. Ne L'Attacco dei Giganti non esiste un percorso giusto al 100%, non ci sono personaggi negativi a prescindere e persino il dolore diventa la giustificazione alla base di interpretazioni sempre nuove della realtà.



La verità è un elemento chiave della storia, ma anche uno stimolo a continuare con gli eventi che non si risolve mai in qualcosa di definitivo o assoluto. Il relativismo narrativo risulta essere dominante, cercando di approfondire di volta in volta i protagonisti e le loro scelte, e ampliando le possibili interpretazioni del materiale in gioco.

All'inizio ci ritroviamo intrappolati fra le mura di una città soggetta al terrore e alla voracità dei giganti, ma con il passare del tempo e l'apertura del mondo esterno, le ragioni della trama non solo cambiano, ma introducono spiegazioni e cercano di giustificare ciò che abbiamo visto e che dobbiamo ancora vedere e capire. Il punto di vista si sposta altrove, delineando le ragioni dei cosiddetti "nemici" e introducendo il cuore stesso de L'Attacco dei Gigant": la sua ciclicità. Il dolore, la morte, la vendetta, la rabbia e la guerra sono tutti elementi strettamente connessi a una ciclicità che qualcuno vorrebbe spezzare una volta per tutte.



Sembra che gli esseri umani non siano in grado di distaccarsene, di rompere questo Eterno Ritorno nietzschiano che pare appartenere alla loro natura biologica e morale. Così tutto sembra ritornare continuamente in questa storia, riportando al centro della narrazione le stesse identiche ragioni di sempre, sebbene plasmate da personaggi apparentemente diversi. La storia passata ha un ruolo fondamentale in questo anime/manga, contribuendo ad alimentare ciò che vediamo nel presente del racconto, per poi approfondirne le motivazioni attraverso ricordi e flashback che rivestono un ruolo importante per la comprensione generale.



Chi è il protagonista e chi è l'antagonista?

Il continuo gioco dei punti di vista non solo amplia notevolmente le possibilità di una storia dai mille volti, ma ribalta continuamente le certezze degli spettatori in un gioco che tiene conto delle ragioni personali di tutti, regalando spunti di riflessione variegati e funzionali a un racconto più poliedrico che lineare. A differenza di molti altri congeneri, L'Attacco dei Giganti non ha un protagonista puramente positivo o personaggi che agiscono in modo assolutamente giusto. Non ci sono facili estremismi in questo anime, ma piuttosto zone grigie in cui prendere una posizione netta risulta difficile per chi sta guardando.

Anche Eren Jaeger stesso ha una scrittura estremamente complessa e sfaccettata, che elabora un percorso per lui non del tutto chiaro fino alla fine, fino alle ultime mosse di un protagonista guidato dalle sue esperienze di vita, e da una serie di riflessioni intime che sanno come dinamizzare la trama sotto tantissimi aspetti diversi.



In un mondo costantemente in guerra, in cui l'odio e l'ignoranza alimentano le idee socio-culturali dominanti, le persone diventano prodotti distorti e frammentati in tanti piccoli pezzi che raramente trovano una soluzione finita. La morte, la lotta, la vendetta sono il cuore pulsante dei loro percorsi, fatti di fazioni e sangue. Se gli stessi concetti di giusto e sbagliato sono messi costantemente in discussione dall'autore del manga, è ovvio che gli spettatori/lettori siano gradualmente costretti ad abbandonare i ruoli classici tipici di altre storie, a favore di personaggi le cui azioni sono ispirate da ciò che hanno vissuto e continuano a vivere.



Nel mondo de L'Attacco dei Giganti, tutti hanno obiettivi basati su motivazioni plausibili, ed è proprio in questa dinamica che risiede uno dei maggiori valori della trama, offrendo sviluppi che non sono mai semplici da decifrare in termini di morale e giustizia assoluta.

Il protagonista dell'anime non è semplicemente un personaggio positivo, così come gli altri che lo circondano. Questo approccio influisce anche sul concetto di antagonista e di nemico. Una volta comprese le ragioni alla base di un'azione (anche brutale), è ancora facile distinguere il cattivo dal buono? Se tutto sembra plausibile, chi sono i veri nemici? Chi è l'antagonista della storia? Non esiste un villain assoluto. L'Attacco dei Giganti impiega tutte le sue forze per smontare ogni etichetta assoluta fin dall'inizio, presentando costrutti narrativi che si concentrano sulla complessità umana.



In tutto questo troviamo alcuni rimandi alla storia vera, fatta di ingiustizie e morte, di verità assolute mai rivelate, di cronache parziali e fittizie, di aneddoti raccontati da chi ha vissuto gli eventi o solo sentiti, di guerre sanguinose e spietate, di innocenti uccisi o sacrificati per un bene più alto, di strategie che coinvolgono civili, di esseri umani strumentalizzati politicamente e di una serie di scelte che l'umanità ha fatto e continuerà a fare.