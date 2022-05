Pokémon Esplorazioni: le sorti di Ash ne Torneo Mondiale

Nell'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni abbiamo visto il protagonista di sempre, Ash Ketchum, lottare contro Laburno per entrare nei G-Man, gli otto allenatori più forti del mondo, e partecipare al Master Tournament, la fase finale del Torneo Mondiale per l'Incoronazione. Ma di che tipo di torneo si tratta? E qual è stato il percorso di Ash? Alla vigilia del gran finale di questa stagione, e prima del classico restart che precede il lancio di una nuova generazione, facciamo una breve analisi dell'evento più importante per un allenatore pokémon!

Lo stravolgimento della serie animata!

Nel corso degli anni non abbiamo visto mai visto cambiamenti drastici nel classico percorso che, fra una generazione e l'altra, vedeva Ash destreggiarsi fra avventure e palestre per poi convergere nel solito grande torneo finale.

Dopo la proclamazione del nostro protagonista come Campione di Alola la voglia di stravolgere tutto ha preso il sopravvento, e gli storyboarder hanno potuto sperimentare attraverso numerose novità. Per la prima volta la serie animata si discosta dall'esplorazione dell'attuale regione videoludica ed i protagonisti viaggiano in tutto il mondo pokémon; le storiche palestre vengono accantonate e addirittura il leggendario non appare a serie in conclusione; infine, viene introdotto un vero e proprio mondiale per allenatori, chiamato appunto Torneo Mondiale per l'Incoronazione, il cui vincitore è l'allenatore di pokémon più forte: il Monarca.

La scalata al ranking mondiale!

Il torneo prevede un sistema di ranghi ispirato direttamente allo Stadio Lotta di pokémon Spada e Scudo. Le iscrizioni avvengono online e tutti i partecipanti al primo torneo vengono inseriti automaticamente nell'ultimo rango previsto. Le classi previste prendono nome e simbolo dalla relativa pokéball e sono: classe base, mega, ultra e master. Il sistema di punteggio e di arbitraggio viene gestito da un drone posseduto da un esemplare di Rotom.



La Classe Base è composta da tutti gli allenatori al di sotto della posizione 1000 del ranking, soprattutto esordienti. Gli allenatori devono cercare autonomamente i propri sfidanti e combattere a scelta in lotte 1vs1 o 2vs2 ma non possono sfidare allenatori di classi superiori. La Classe Mega è composta dagli allenatori che si trovano fra la posizione 100 e la 999 del ranking. Anche per questa classe valgono le stesse regole della Base. Per semplificare la ricerca di avversari, vengono organizzati i Festival delle Sfide Pokémon, grandi raduni di allenatori pronti a combattere fra loro.

La Classe Ultra è composta dagli allenatori che si trovano fra la posizione 9 e la 99 del ranking. In questo caso le sfide sono già decise dall'organizzazione del torneo e vengono trasmesse in mondovisione. Alle regole precedenti si aggiunge la possibilità di lotte 3vs3 e l'utilizzo di una mossa speciale a match fra Megaevoluzione, Dynamax o Mosse Z. L'allenatore al vertice della Ultra, il nono nel ranking, viene convocato al Match Promozionale che gli permette di sfidare l'ultimo dei G-Man per entrare nella Classe Master. La Classe Master è composta dagli otto allenatori di pokémon più forti del mondo secondo la Commissione Lotte Pokémon. Questi allenatori, chiamati Pokémon G-Man, si affrontano in un torneo al termine di ogni stagione per decretare il Monarca; fino all'inizio del Master Tournament, l'ottavo G-Man è l'unico che può rischiare la retrocessione. Al di fuori del torneo, ogni G-Man può richiedere una sfida diretta contro il Monarca durante tutta la stagione successiva.

Il percorso di Ash!

Il percorso del nostro protagonista è stato lungo e parecchio difficile come in ogni shonen manga che si rispetti. In pochissimo tempo Ash è passato dalla Classe Base a quella Mega battendo sia Vania, Capopalestra temporanea di Kanto sostituta di Lt. Surge, che Ornella, Capopalestra lotta di Kalos. In Classe Mega, però, viene fermato da Fabia, Capopalestra lotta di Galar, e scenderà di ranking fino alla Base.



Dopo aver ricominciato tutto da capo, il protagonista otterrà un pareggio ancora contro Fabia ma vincerà un memorabile scontro con la sua ex compagna di viaggio, ed ora Campionessa di Unima, Iris, entrando finalmente in Classe Ultra.

Nel suo primo scontro, vinto contro il Capopalestra di Sinnoh Corrado, Ash capirà di doversi allenare duramente per progredire in classifica. Torna quindi da Ornella per padroneggiare la megaevoluzione, e si allena nel Gigamax con Onion, Capopalestra di Galar; tutto ciò gli permetterà di battere finalmente Fabia e poi, di seguito, la rivale Mary e la Superquattro di Kalos Lilia, arrivando in fine sulla vetta della Classe Ultra. Nell'ultima puntata Ash ha combattuto l'ultimo Match Promozionale della stagione contro Laburno, Capopalestra di Galar e migliore amico del Monarca Dandel. Dopo uno scontro pazzesco Ash riesce a battere il rivale grazie a Lucario che padroneggia una tecnica simile alla Genkidama, diventando ufficialmente l'ultimo G-Man della stagione e qualificandosi al Master Tournament! La classifica finale vede il Monarca Dandel sempre primo seguito dalla campionessa di Sinnoh Camilla al secondo posto; Rocco Petri, campione di Hoen, è al terzo posto mentre il buon vecchio Lance, campione di Kanto e di Johto, al quarto. Il quinto ed il sesto posto del ranking sono occupati dalla precedente campionessa di Kalos, Diantha, e dal suo successore Alan. Settimo posto, a precedere Ash, ritroviamo la sua amica Iris.



Chi vincerà il Torneo Mondiale per l'Incoronazione? Riusciremo a vedere Ash, finalmente, sulla vetta del mondo? Per il momento godiamoci le reaction dei fan che celebrano l'ingresso di Ash nella Master Class!