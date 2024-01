Il Ragazzo e l'Airone, com'è il doppiaggio italiano senza Cannarsi?

Il ragazzo e l'airone è un film in pieno stile Studio Ghibli, recuperando tanti (tantissimi) tratti dello stile che hanno caratterizzato le opere di Hayao Miyazaki e Isao Takahata dell'ultimo mezzo secolo. Dal mondo fantasy ispirato alla mitologia e al folklore giapponesi alla storia di crescita e di risposta al lutto, passando per lo stile animato caratteristico e impeccabile, per certi versi Il ragazzo e l'airone è la summa del cinema dello Studio Ghibli: se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Il ragazzo e l'airone.



Tuttavia, per il pubblico italiano l'ultimo film di Hayao Miyazaki è anche un'opera di rottura rispetto alla "tradizione" Ghibli. Il motivo è semplice: la direzione del doppiaggio è cambiata, e con essa anche il suo stile. Detto in parole povere, non c'è più Gualtiero Cannarsi, che negli ultimi vent'anni o poco meno si è occupato di dirigere i lavori sulle trasposizioni in lingua italiana dei film di Hayao Miyazaki e colleghi. Ma come se la cava il doppiaggio dell'ultima opera del Maestro giapponese a confronto con quello degli altri film del medesimo studio?

La "tradizione" di Gualtiero Cannarsi e il nuovo corso

Non possiamo fingere di non vedere l'elefante nella stanza: la sostituzione di Gualtiero Cannarsi nel ruolo di dialoghista per l'ultimo film dello Studio Ghibli è molto più legata a ragioni di mercato che alla qualità dei suoi adattamenti. Su quest'ultima torneremo nel corso dell'articolo, ma prima occorre fare un ragionamento a parte.

Se l'enorme scandalo sul doppiaggio di Cannarsi dell'adattamento di Neon Genesis Evangelion pubblicato nel 2019 da Netflix non ci fosse stato, probabilmente il direttore del doppiaggio che ha curato Ponyo Sulla Scogliera, Il Castello Errante di Howl, Si Alza il Vento e Totoro sarebbe tranquillamente tornato anche per Il ragazzo e l'airone. Per chi non sapesse di cosa parliamo, nel 2019 Netflix ha pubblicato il film e le serie animate di Evangelion sulla propria piattaforma streaming, con un doppiaggio curato proprio da Gualtiero Cannarsi: quest'ultimo ha generato il malcontento dei fan e, nel giro di una settimana o poco più, ogni contenuto legato a Evangelion è stato rimosso da Netflix, per poi essere ripubblicato qualche tempo dopo in versione "corretta". Anche noi di Everyeye vi abbiamo parlato del nuovo doppiaggio di Evangelion su Netflix con uno speciale dedicato. Da quel momento in poi, il nome di Cannarsi è praticamente scomparso nel mondo dell'animazione giapponese e delle sue traduzioni, considerato forse una pubblicità negativa per qualsiasi pellicola o serie a cui veniva accostato, specie dopo la vera e propria furia scatenata dai fan di Evangelion contro il controverso direttore del doppiaggio (le cui traduzioni, per la verità, non hanno mai raccolto un consenso unanime nemmeno negli anni precedenti, anzi).



In effetti, le critiche rivolte al doppiaggio di Evangelion erano assolutamente motivate. Ma qui stiamo parlando dei film dello Studio Ghibli. E, al netto delle critiche (costanti nel tempo, benché alquanto contenute e limitate agli addetti ai lavori fino al "caso" Evangelion), il lavoro svolto da Gualtiero Cannarsi sulle traduzioni e sui doppiaggi dei film Ghibli è entrato nelle menti e nei cuori di generazioni intere di fan, che - volenti o nolenti - conoscono i film di Hayao Miyazaki solo nel doppiaggio di Cannarsi. Lo stile iconico del dialoghista, con la sua scrittura sontuosa, i suoi artifici sintattici e le sue costruzioni complesse e per certi versi inverosimili, è parte di quell'insieme di elementi stilistici distintivi dei film Ghibli per il pubblico nostrano. Con questo non vogliamo dire che la scrittura di Cannarsi fosse la migliore possibile: al contrario, le critiche, sia nella forma che nella sostanza, ci sono sempre state e in gran parte sono - a nostro avviso - corrette.

Ciò che però riteniamo impossibile, dopo 20 anni di monopolio quasi assoluto, è scindere i film Ghibli dal loro stile distintivo di doppiaggio, che è ormai diventato parte integrante della loro identità per gran parte degli spettatori. Insomma, la sostituzione di Cannarsi non è una mossa sbagliata di per sé. È una mossa sbagliata perché è stata portata avanti nei tempi sbagliati. Stravolgere completamente il doppiaggio di quello che potrebbe essere l'ultimo film di Hayao Miyazaki rispetto alla tradizione consolidata, per quanto controversa quest'ultima potesse essere, è stata una decisione criticabile, che paradossalmente ha contribuito a disorientare gli spettatori di fronte alla pellicola - esattamente l'opposto dell'obiettivo che il distributore italiano voleva raggiungere.

(Non) si stava meglio quando si stava peggio

Ma, alla fine, come sono i dialoghi di Il ragazzo e l'airone? Ottimi, senza dubbio. Le traduzioni sono certamente molto più naturali e meno artefatte che in passato: Mahito e i suoi comprimari parlano come se fossero persone vere, anziché dei cortigiani usciti dal Giappone imperiale di tre secoli fa.

La maggior naturalezza delle traduzioni - al netto dell'aderenza o meno agli originali, che non abbiamo le competenze linguistiche per valutare - è un fattore che disinnesca parte della complessità del film, che si concentra più nelle immagini e nei motivi che muovono i suoi protagonisti, anziché nella lingua parlata dai questi ultimi (come invece avviene con altre pellicole Ghibli). Tuttavia dobbiamo essere onesti: la complessità, l'austerità e, al contempo, la sovrabbondanza di costruzioni atipiche di Cannarsi - pur nella loro audacia - regalavano un fascino d'altri tempi. Nostalgia canaglia: chi è cresciuto con le (difficili, innaturali, pompose, a tratti incomprensibili) traduzioni delle ultime due decadi, vedeva il Giappone - o meglio, il Giappone di Hayao Miyazaki - come una terra così diversa e aliena dalla nostra che persino il suo linguaggio era chiaramente alieno dal nostro, al punto da renderlo desueto in italiano.



Il fattore nostalgia però non è tutto, e asserire che un doppiaggio "cannarsiano" sarebbe stato migliore di quello adottato per Il ragazzo e l'airone sarebbe semplicemente scorretto: non si stava meglio quando si stava peggio, anzi. Dei dialoghi che "scompaiono" in sottofondo erano assolutamente necessari per una storia che, anche con un parlato naturale, appare estremamente complessa e stratificata. E, in fin dei conti, non ci si può certo lamentare della loro qualità, anzi! Saranno forse meno iconici - specie agli occhi di uno spettatore di lunga data - di quelli degli scorsi film, ma sicuramente quella di Il ragazzo e l'airone è una traduzione più in linea con gli standard dell'industria in Italia.

Merito anche di un doppiaggio che, come da tradizione, è di altissima qualità: un punto di contatto tra l'"epoca Cannarsi" e il nuovo corso dei film Ghibli. Insomma, il mutamento è stato certamente traumatico, ma non si può giudicare negativamente. Peccato solo per il tempismo: la scelta di cambiare dialoghista appare infatti tardiva, fuori tempo massimo, resa più difficile da digerire considerato che, di fatto, essa potrebbe riguardare uno o due film di Hayao Miyazaki al massimo. Oppure - chi lo sa - è possibile che una nuova traduzione delle pellicole Ghibli sia in arrivo, sulla scia del successo di Il Ragazzo e l'Airone?