Il ragazzo e l'airone è la storia di un regista senza eredi

Nella nostra recensione di Il ragazzo e l'airone, vi abbiamo parlato del nuovo film targato Studio Ghibli come della "summa del genio creativo" di Hayao Miyazaki e, al contempo, come di un "lungometraggio caotico e controverso, nel quale Miyazaki cerca di riassumere un po' tutto". Due osservazioni quasi antitetiche, ma al contempo strettamente legate tra loro, specie qualora volessimo analizzare Il ragazzo e l'airone per quello che è veramente, ovvero l'opera di un autore che, pur senza voler andare in pensione (al contrario, Hayao Miyazaki lavorerà ad un nuovo film, forse un seguito di Nausicaa dalla Valle del Vento), sente ormai avvicinarsi il momento del ritiro a vita privata.



Se non altro per ragioni anagrafiche: il regista ormai ha 83 anni (appena compiuti: il suo compleanno è il 5 gennaio!), e la forza - fisica oltre che mentale - richiesta per realizzare un lungometraggio come quelli dello Studio Ghibli è mastodontica. Se consideriamo poi i tempi medi di lavorazione di un film Ghibli, possiamo facilmente capire perché Miyazaki inizi a sentire il fiato sul collo: deve trovarsi un successore, oppure rassegnarsi a vedere il "castello" Ghibli cadere quando la sua "star" non ci sarà più.

Da Jiro Horikoshi al prozio di Mahito

Hayao Miyazaki è un po' come il misterioso prozio di Mahito Maki, il protagonista di Il ragazzo e l'airone, insomma. In effetti, il film appena arrivato in sala rappresenta insieme le speranze del regista per il futuro e le sue incertezze riguardo a ciò che verrà.

Non solo per lui o per il suo studio, ma anche per l'animazione tradizionale giapponese tutta, ormai piegata da problemi produttivi sempre più evidenti, tra animatori sottopagati, posti di lavoro dall'etica decisamente opinabile e orari massacranti. Dunque, Miyazaki è il prozio che è stato "risucchiato" nella torre-mondo all'interno della quale è ambientata gran parte della trama della sua ultima pellicola. Il prozio non è colui che governa l'edificio, ma è la figura che tiene in equilibrio i pezzi che compongono il microcosmo dentro la struttura: il viaggio di Mahito si conclude proprio di fronte al parente che, ormai anziano e privo di forze, gli chiede di occuparsi dell'universo che ha creato. A questo punto, però, viene da domandarsi chi sia il giovane protagonista del film. Una risposta a questo interrogativo non c'è: non solo perché Miyazaki non ne ha mai parlato apertamente, ma anche perché un nuovo regista "di punta" dello Studio Ghibli non esiste ancora. E, non a caso, neanche Mahito prende il posto dell'anziano zio. Certo, non è il suo rifiuto a far crollare la torre - quanto più il colpo di spada del Re Parrocchetto - ma il discorso del giovane è molto chiaro: le pietre che il prozio usa per tenere in piedi il suo mondo sono quelle delle tombe, e lui non passerà la sua intera vita nella torre, un vero e proprio mausoleo costruito attorno a una persona ancora viva.



Non è difficile rivedere, in questo complesso rapporto parentale, la difficile relazione personale e professionale tra Hayao Miyazaki e il figlio Goro. Goro Miyazaki è stato il regista di Earwig e la Strega, uscito nel 2020 e che ha rappresentato la prima sperimentazione Ghibli con l'animazione 3D: il risultato è stato pessimo, e anche la nostra recensione di Earwig e la Strega ha una valutazione insufficiente.

Che Miyazaki-padre non si sia ancora ritirato a vita privata (anche) per l'inesperienza del figlio è un dato di fatto, e Il ragazzo e l'airone è una profonda autocritica sul futuro a cui Hayao ha quasi condannato Goro, che invece ha sempre mantenuto un atteggiamento riluttante nei confronti dell'industria dell'animazione. Il durissimo lavoro di animatore e regista in Giappone è un po' come la torre del film: un altare a cui sacrificare la vita personale in nome della carriera. Una tomba per l'uomo e, al contempo, un concentrato di possibilità creative. Anche l'altro papabile successore di Miyazaki-san, Hiromasa Yonebayashi, è ormai andato per la sua strada: Yonebayashi ha fondato lo Studio Ponoc - per giunta portando con sé tanti animatori ex-Ghibli - nel 2015, dopo aver pubblicato due lungometraggi in pieno stile Miyazaki, ossia Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento e Quando c'era Marnie.

Spariti i due eredi più prossimi, al Maestro non è rimasto altro da fare che uscire dal pensionamento (o non andarci mai, in verità) e continuare a lavorare su nuovi film, nella speranza che lo Studio Ghibli continui a vivere e, prima o poi, trovi un'altra figura in grado di dirigerlo, almeno dal punto di vista artistico.



Eppure, Miyazaki di "testamento" biografico ne ha già pubblicato uno: stiamo parlando di Si alza il vento, uno dei film più struggenti dello Studio Ghibli (nonché il migliore in assoluto, secondo chi scrive). Tra Si alza il vento e Il ragazzo e l'airone le differenze sono tante, in termini narrativi, di ambientazione, di personaggi, di messinscena e persino di stile dell'animazione. Una cosa in comune, però, i due film ce l'hanno: in entrambi si vede un personaggio che può chiaramente essere ricondotto ad una trasposizione sul grande schermo di Hayao Miyazaki stesso.

Anche in questo caso, però, c'è una grande differenza: mentre Jiro Horikoshi era il protagonista del suo film, il prozio di Mahito non è che una comparsa, un personaggio certamente importante per la trama, ma che si mostra davvero solo a fine film. E non è un caso che, nella sua prima apparizione, egli sia poco più di un'ombra dai contorni sfumati. Questo cambiamento riflette il mutamento dell'auto-percezione di Hayao Miyazaki come regista e come professionista: nel 2013, il Maestro aveva dieci anni in meno sulle spalle e - soprattutto - aveva un team affiatato al suo fianco.

Guardate le uscite targate Studio Ghibli di quegli anni per farvi un'idea: a distanza di pochi mesi da Si alza il vento è arrivato in sala l'ultimo film di Isao Takahata, La storia della principessa splendente. Meno di un anno dopo veniva pubblicato Quando c'era Marnie; due anni prima era uscito La Collina dei Papaveri, che da molti viene considerato il miglior film diretto da Goro. Da Jiro Horikoshi al prozio il passo è chiaro: la trasposizione animata di Miyazaki perde il ruolo di agente, facendosi da parte e lasciando che siano gli altri a prendere le decisioni più importanti per lui.

Un testamento cinematografico universale

Impossibilitato a trovarsi un successore adatto e sentendo l'avanzare degli anni, il Maestro ha deciso di prendere l'unica scelta possibile: realizzare un nuovo testamento cinematografico, che espungesse ogni velleità biografica (o quasi) e che si focalizzasse sulla trasmissione dei valori, delle immagini, delle ispirazioni e degli ideali che hanno fatto l'arte di Hayao Miyazaki.

Per questo motivo, Il ragazzo e l'airone è un tripudio di suggestioni - molte delle quali mai veramente spiegate e mai veramente "chiuse" - per gli spettatori, per i fan e, soprattutto, per gli animatori che in futuro si troveranno a studiare i film dello Studio Ghibli come pietre angolari del mondo dell'animazione giapponese. Dentro a Il ragazzo e l'airone c'è un po' di tutto: c'è Si alza il vento, c'è La città incantata (davvero: guardate le "nonnine" di inizio film, la somiglianza con Yubaba e Zeniba è evidente), c'è (tanto) Il castello errante di Howl, c'è Ponyo sulla Scogliera, c'è Principessa Mononoke. Ci sono tutti gli elementi che caratterizzano i film di Hayao Miyazaki, quasi come se il regista avesse voluto condensare la sua intera carriera artistica in un lungometraggio della durata di due ore e quattro minuti. Un'impresa titanica per chiunque, ancor di più per un autore con all'attivo 12 film e quattro serie TV.

Eppure, Miyazaki lo ha fatto. Il regista che voleva trovarsi un solo successore a cui lasciare il suo "ricettario" cinematografico si è trovato privo di eredi. E allora, anziché portare le sue ricette in pensione con sé, ha deciso di condensarle in un film, rendendole disponibili a chiunque voglia usarle come punto di partenza, fonte di ispirazione o oggetto di studio.



Un po' un testamento artistico e poetico, un po' un manuale dello Studio Ghibli, insomma. In quanto tale, Il ragazzo e l'airone non parla ad un pubblico universale, o quantomeno non solo: parla ad un pubblico fatto di "addetti ai lavori", di animatori, meglio se giapponesi. E lo fa con un linguaggio che per tutti gli altri è ermetico o persino confusionario, come abbiamo detto in apertura e come abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Per certi versi, Il ragazzo e l'airone è una composizione di quadretti, di sequenze, di scene e di inquadrature, ciascuna delle quali racchiude un insegnamento ben chiaro, un "là" da cui partire per una nuova storia, un archetipo di personaggio da sviluppare, un topos da trasporre su pellicola. Se Hayao Miyazaki è davvero il prozio di Mahito, insomma, ogni momento della sua ultima fatica è come uno dei blocchi di pietra che sostengono la torre-mondo al centro della trama del film. Da qui quell'aspetto confusionario, sovrabbondante di suggestioni e quasi surreale dell'ultima opera del Maestro. Un punto a sfavore per qualsiasi altra produzione cinematografica, ma che in questo caso eleva Il ragazzo dell'airone e ne fa una vera e propria memoria dell'uomo che si trova dietro le sue animazioni. Un riassunto dell'intera carriera di Miyazaki, che con la sua ultima fatica sembra quasi immolarsi di fronte al pubblico per mettere sotto i riflettori i (tanti) problemi che affliggono l'animazione giapponese, a partire dallo Studio Ghibli, e, al contempo, le sue speranze per un futuro più radioso, consegnato ad una nuova generazione di giovani artisti.