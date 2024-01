Sasuke Uchiha: ninja, padre, maestro. Il miglior personaggio di Boruto

"Veglia su Sarada per me... Boruto", sentiamo dire a Sasuke all'inizio del capitolo 5 di Boruto Two Blue Vortex, prima di compiere il gesto sacrificale con cui allontana il suo allievo dal pericolo. Questa azione, raccontata attraverso le strategie del flashback, ci appare come un testamento ideale per il maestro Uchiha: non tanto perché, in qualità di mentore, lo shinobi abbandona la vita per tutelare l'incolumità di colui che era chiamato, a tutti gli effetti, a salvare; ma soprattutto per il messaggio, che sul filo della morte, decide di consegnare a Boruto. Un messaggio di speranza: per l'allievo, per il Villaggio, per l'amata figlia.



Quello che trapela dalle parole di Sasuke, il senso che attraversa questa battuta di commiato, è la volontà da parte di Kishimoto e Ikemoto di associare la conclusione di un percorso cadenzato da privazioni e violenze, ad una struggente immagine di redenzione, che confluisca in un vero e proprio passaggio di consegne.



Ciò di cui qui Boruto, in quanto allievo prediletto dell'Uchiha - e in particolare in qualità di figlio "strappato" del Settimo Hogake - è chiamato a farsi carico è l'eredità stessa di Sasuke, non solo nella sua configurazione di "difensore ultimo di Konoha", ma soprattutto nella versione più intima e nascosta del ninja: quella di mentore e padre. Ovvero delle uniche due immagini che permettono finalmente allo shinobi di affrancarsi dalle crisi che lo attanagliano. E di trovare la pacificazione, anche in faccia ad un passato che lo ha tenuto fin troppo a lungo incatenato al baratro dell'inferno.

Oltre la prigione della vendetta: il cammino di un eroe

Se consideriamo tutti i possibili epiloghi a cui poteva andare incontro il ninja della Foglia, valutandoli in termini sia di credibilità che di coerenza (tematica, emotiva) con le istanze che ne hanno contraddistinto il lungo percorso verso la redenzione, ecco che il modo in cui il manga di Boruto ha qui prefigurato il punto terminale del suo destino, ci appare non solo giusto, ma addirittura ideale, proprio perché denota una valenza altamente simbolica.

Prendendo atto dell'intera vita dell'Uchiha, dei canoni che ne hanno cadenzato prima il percorso verso la vendetta e poi quello finalizzato alla ricerca della pace, la fine di Sasuke doveva assolutamente passare per un atto di violenza, non esisteva altra strada. Per lui non c'è (e non c'è mai stata) una traiettoria esistenziale che non avesse la coercizione come esito predefinito, quasi come se lo shinobi, nel compiere i primi passi da ninja sotto l'egida del sangue, si fosse già prefigurato di morire soffocato in una crisalide.

In effetti Sasuke ha sempre vissuto in una gabbia, dove il confine tra la discesa verso l'odio e la sua sopraffazione era talmente labile da renderlo impotente nel pieno di quel cammino di disperazione su cui lo aveva forzatamente immesso la morte (o meglio, l'uccisione) prematura dei genitori.



Ogni volta che il ninja si prefigurava gli occhi rossi del fratello, nulla poteva astrarlo dalla prigione di risentimento e dolore in cui stava, inesorabilmente, sprofondando (ecco per voi 5 scene di Naruto indimenticabili con protagonista Sasuke).

E l'unica soluzione che riteneva di avere a disposizione per liberarsi dalle catene dell'avversione, era appunto la vendetta, la necessità di soffocare nel sangue tutti i sentimenti, tutte le crisi che lo azzannavano alla gola, fino a fraintendere il vero senso del messaggio celato dietro il tentativo di salvataggio messo in atto dai suoi compagni. Una missione, questa, non motivata da un sentimento di commiserazione, né tanto meno da uno spirito pietistico provato nei suoi confronti: ma solo dalla necessità di suggerire al loro amico-fraterno che la possibilità di risollevarsi dall'oscuro baratro dell'odio non era così remota come pensava. Bastava desiderarla. E accettare che dalle proprie debolezze potessero sorgere, in futuro, i prodromi per un cammino davvero eroico.

L'epurazione dell'odio e l'inversione semantica della violenza

La prima sensazione che si ha nel guardare Sasuke tramutato per l'eternità in un albero divino equivale ad un sentimento difficile da verbalizzare, proprio perché ci lascia per un attimo impotenti, quasi fossimo indifesi davanti ad un'immagine che nasconde, senza mai realmente occultarli, i suoi significati apparenti.

L'impatto emotivo che trapela da quella vignetta ha molto a che vedere con un sottile senso di sfasamento e di pietrificazione, proprio perché la tavola concepita da Ikemoto ragiona sia di superficie (veicola cioè un messaggio evidente, ovvero la morte apparente di Sasuke) sia in termini allegorici, più figurali e propriamente simbolici.



Da un lato perché, come abbiamo appena visto, l'immagine di un Sasuke ingabbiato, avvolto inesorabilmente in un bozzolo privo di vita, richiama le costrizioni che hanno soffocato il ninja lungo tutto il suo percorso di crescita; dall'altro per come fa coincidere il compimento del suo destino - e quindi la trasmissione della sua eredità di ninja - con una visione ultima che sintetizza l'essenza più nucleare del suo tragico eroismo da shinobi.



Da questa prospettiva è importante fare un passo indietro, e ritornare a quel viaggio memoriale che ci porti ad individuare il momento originario della redenzione di Sasuke, l'istante in cui il ninja della Foglia ha iniziato ad intravedere un cammino che lo conducesse oltre le soglie avvilenti della vendetta. In questo senso ne potremmo individuare due, che hanno coinciso con sviluppi sì diversi per risultati e obiettivi, ma che alla fine hanno portato alla sublimazione eroica e paterna di Sasuke: la morte di Itachi e l'avvicendamento/scontro finale con Naruto. Due immagini certamente diverse, soprattutto se osservate negli effetti che hanno generato sulle traiettorie narrative del ninja, ma che connettono l'evoluzione del personaggio in eroe ad una istanza precisa: la violenza. Dal cui baratro Sasuke trae ogni elemento per modellarsi in qualità di padre, di mentore, e di difensore ultimo di Konoha.



Ecco allora che l'epilogo a cui lo destina il manga di Boruto rivela così tutti i suoi significati, assumendo di conseguenza un valore estremamente simbolico e catartico.

In continuità con un percorso che ha visto il fratello di Itachi individuare la via della redenzione negli angoli crepuscolari della vendetta, qui il gesto brutale, endemicamente violento, con cui Code tramuta Sasuke in un essere inorganico privo di coscienza e giudizio, non ci sembra altro che la prosecuzione (o meglio, la culminazione) ideale di una traiettoria che per scadere nell'eroismo, ha dovuto prima innervarsi delle nefandezze più oscure dell'animo umano.

Quel che ci stanno raccontando Ikemoto e Kishimoto con questo sviluppo drammatico è, a tutti gli effetti, un'inversione semantica della violenza, che non conduce l'uomo verso la perdizione a causa dei suoi richiami nefasti. Ma, al contrario, gli permette di individuare i canoni dell'eroismo futuro proprio perché il ninja è arrivato ad accettare, nel momento più basso della sua esistenza, quel messaggio di salvezza che Naruto cercava di suggerirgli sin da quando l'amico si è allontanato dalla Foglia.



Agli occhi di Sasuke, è il buio a cui lo ha soggiogato la vendetta che origina il cammino verso il cambiamento, e da qui si rivela la traiettoria verso l'acquisizione di valori positivi ed edificanti.

È a questa cornice, allora, che va ricondotto il senso di quella (già iconica) tavola su cui si chiude il quarto capitolo di Boruto Two Blue Vortex: un significato da individuare nell'immagine di un uomo, che in nome della "Volontà del Fuoco" concepita da Hashirama, neutralizza la violenza con il sacrificio. Fino ad incaricare l'allievo Boruto della sua eredità più grande: di ninja, di padre e di cittadino di Konoha.

Giù la maschera: il sogno di un padre, di un maestro, di un fedele amico

Sin dalla fondazione, il Villaggio della Foglia ha costruito le proprie fondamenta sulla veicolazione di un messaggio di pace, da ritrovare in quel sentimento di solidarietà che per Hiruzen Sarutobi rappresenta il cuore stesso degli abitanti di Konoha, ciò che consente al paese di codificare i propri orizzonti autoctoni e di tramandarli, intatti, ai posteri, con tutto quel che ne consegue in termini di eredità culturale, di consuetudini acquisite e di modi di essere - e quindi di amare.

In tal senso, la battuta con cui si è aperto l'articolo e alla quale Sasuke affida le proprie parole di commiato, riflette in sé la matrice identitaria dello shinobi della Foglia. Qui l'erede degli Uchiha, divenuto ora maestro, poco prima di sacrificarsi consegna a Boruto sì la sua eredità di mentore o di ninja, ma soprattutto un sogno: l'idea cioè di poter immaginare che il Villaggio possa sopravvivere anche alle nuove crisi che si stanno diradando all'orizzonte e che rischiano di compromettere l'incolumità dei suoi abitanti, proprio perché di tale fantasia se ne fa carico un ragazzo - divenuto ora uomo - incapace di tradire gli ideali del padre, e per estensione del paese di cui è stato immagine e servitore.



Ecco allora che tra tutte le morti incontrate prematuramente dai protagonisti di Naruto/Boruto, quella ipotetica di Sasuke ci appare in assoluto quale la più simbolica. Per come ne esalta la caduta oltre i classici pietismi dell'adorazione sacrificale del personaggio, intrecciandone per sempre la memoria alla salvaguardia di quella grande famiglia chiamata Konoha. In piena continuità con l'epilogo a cui è stato destinato il suo eroico, ed egualmente tragico, fratello.