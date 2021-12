Satoshi Kon: da Tokyo Godfathers a Paranoia Agent, riscopriamo un genio

Manca ormai pochissimo a Natale e, tra gli anime giunti su Netflix a dicembre 2021, spicca anche un film natalizio decisamente poco convenzionale. Stiamo parlando di Tokyo Godfathers, il terzo lungometraggio di Satoshi Kon, regista giapponese che è entrato nell'olimpo del cinema internazionale nonostante la breve durata della sua carriera, stroncata prematuramente nel 2010 a causa di una terribile malattia. L'arrivo di Tokyo Godfathers è l'occasione perfetta per riscoprire il talento e la visionarietà di un maestro che ha lasciato un'impronta indelebile nell'arte contemporanea e che avrebbe potuto regalarci molti altri capolavori.



Ripercorriamo perciò la vita, le opere, lo stile e i temi di Satoshi Kon, dagli esordi come mangaka, sotto l'influsso del suo idolo Katsuhiro Otomo, al folgorante debutto come regista, fino alla maturità artistica, per non dimenticare l'eredità di un gigante dell'animazione giapponese che ogni appassionato del medium audiovisivo e delle storie ben raccontate deve conoscere.

Gli esordi di un genio

Satoshi Kon nasce a Kushiro, città portuale della prefettura di Hokkaido, il 12 ottobre 1963. Dopo gli studi in design e comunicazione presso la Musashino Art University, il debutto ufficiale di Kon avviene nel 1990 con il manga La Stirpe della Sirena, pubblicato nel nostro paese da Star Comics (recuperate la nostra recensione de La Stirpe della Sirena). L'opera, di pregevolissima fattura a dispetto della poca esperienza, attira l'attenzione di Katsuhiro Otomo, che lo invita a collaborare alla produzione del film World Apartment Horror (1991) e al relativo adattamento a fumetti.



Nello stesso anno ottiene anche il suo primo lavoro nel mondo dell'animazione, occupandosi della direzione artistica del lungometraggio Roujin Z, diretto da Hiroyuki Kitakubo e sceneggiato sempre da Katsuhiro Otomo, che avrà una grandissima influenza nella sua evoluzione artistica.



Ormai lanciato, Satoshi Kon collabora negli anni seguenti anche con un altro nome di spicco dell'industria dell'animazione giapponese, Mamoru Oshii, prima come scenografo e layout artist in Patlabor 2: The Movie (1993) e successivamente per il manga Seraphim 266613336Wings (1994-1995), rimasto incompiuto.



Nel 1995 ottiene il suo primo ruolo importante in qualità di regista e sceneggiatore del quinto episodio della serie OVA Le Bizzarre Avventure di JoJo, basata sulla terza parte Stardust Crusaders. Sempre nel 1995 ritorna al manga con Opus, opera in due volumi inizialmente priva di una conclusione, aggiunta postuma solo dopo la morte dell'autore. E ancora, nello stesso anno, esce nelle sale cinematografiche Memories, film d'animazione antologico ideato e supervisionato da Katsuhiro Otomo, di cui Kon scrive il primo episodio diretto da Koji Morimoto.

L'ascesa e la maturità

Ormai sempre più sicuro e consapevole, Satoshi Kon è pronto per il suo debutto come regista a tutto tondo, che avviene nel 1997 con il lungometraggio animato Perfect Blue, liberamente ispirato al romanzo omonimo di Yoshikazu Takeuchi uscito sei anni prima e realizzato presso lo studio Madhouse. Inizialmente previsto solo per il mercato home video a causa delle difficoltà nel reperire i finanziamenti, grazie all'elevato livello del risultato finale il film viene distribuito anche nei cinema, dove ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica che lo porta a vincere numerosi premi nei festival di tutto il mondo.



Questo centro al primo colpo consente a Kon di proseguire la sua carriera godendo sempre di buoni budget e di un'ampia libertà creativa, grazie anche al costante supporto del produttore Masao Maruyama, co-fondatore della stessa Madhouse (e futuro fondatore dello studio Mappa) nonché vero e proprio padrino di numerosi talenti del mondo dell'animazione giapponese.



Nel 2001 scrive e dirige il suo secondo film, Millennium Actress, prodotto sempre presso Madhouse, che bissa il successo di Perfect Blue consolidando il nome di Kon tra le figure di spicco del cinema internazionale (non solo d'animazione).



Due anni dopo è il turno del già menzionato Tokyo Godfathers, il prodotto più "anomalo" della carriera di Kon, una commedia brillante ambientata nel mondo dei senzatetto giapponesi che sembra distanziarsi dai temi e dalle sperimentazioni visive dei precedenti lavori, ma che si inserisce perfettamente nel percorso di evoluzione artistica del regista di Kushiro. Nel 2004 Kon abbandona temporaneamente il cinema per dedicarsi alla realizzazione della sua prima (e unica) serie animata televisiva, Paranoia Agent, da molti considerata il suo vero capolavoro.



Il ritorno al lungometraggio avviene due anni più tardi, nel 2006, con Paprika, basato sull'omonimo romanzo dello scrittore giapponese Yasutaka Tsutsui. Il film, presentato in concorso alla 63ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, approda anche nelle sale cinematografiche italiane l'anno successivo e si può considerare una summa dello stile artistico e delle tematiche affrontate dal regista.



Sfortunatamente, il cortometraggio Ohayo nella terza stagione dell'antologia Ani*Kuri 15 (2007-2008) è destinato a rimanere il suo ultimo lavoro completo. Il 24 agosto 2010 Satoshi Kon muore a Tokyo per un tumore al pancreas diagnosticatogli allo stadio terminale pochi mesi prima, lasciando un commovente messaggio d'addio sul suo sito web ufficiale e portando all'interruzione dei lavori del suo quinto film Yumemiru Kikai (The Dreaming Machine), che non sarebbero mai stati più ripresi nonostante la decisione dello stesso Kon di affidare il completamento dell'opera al suo mentore e protettore Masao Maruyama.

Il maestro dell'illusione

Non è assolutamente una coincidenza che il documentario del regista francese Pascal-Alex Vincent dedicato alla carriera di Kon si intitoli The Illusionist (L'Illusionista). La cifra stilistica più evidente della sua poetica, quella che è valsa all'autore l'appellativo in questione, è infatti l'assenza di una separazione netta tra realtà e fantasia, tra concreto e fittizio, tra sogno e incubo, che tuttora non ha eguali nel mondo dell'animazione. Un vero e proprio marchio fabbrica riscontrabile in ognuno dei suoi lavori del periodo maturo, seppur declinato ogni volta in modo differente.



Nel suo folgorante lungometraggio d'esordio Perfect Blue assistiamo al racconto della protagonista Mima, una ragazza che decide di abbandonare il gruppo di idol di cui faceva parte per diventare un'attrice, un cambiamento destinato a sconvolgere per sempre la sua vita. Dopo un inizio apparentemente lineare, Kon si diverte a stravolgere le certezze dello spettatore che piano piano non riesce più a distinguere cosa è reale e cosa invece sta avvenendo nella labile mente di Mima.



E lo fa ricorrendo a un montaggio serrato e virtuoso, frammentato ma al tempo stesso funzionale a tradurre perfettamente in immagini la visione del regista ("caos controllato", lo potremmo definire). Un crescendo inarrestabile che si interrompe solamente con la sconvolgente rivelazione finale.



Nel successivo Millennium Actress Satoshi Kon, ormai padrone di ogni passaggio del processo produttivo, va ancora oltre. In quello che possiamo definire il lavoro più intimo e personale del regista (a proposito, recuperate il nostro speciale su 10 anime dall'impronta autoriale e intimista), un bellissimo omaggio alla magia del cinema e all'arte del racconto, la realtà e la finzione arrivano addirittura a fondersi.



I frammenti della vita di Chiyoko Fujiwara, attrice ritiratasi da tempo dalle scene intervistata dal giornalista Genya Tachibana, e dei film da lei interpretati irrompono di prepotenza nel mondo reale, dando vita a un contesto metanarrativo che riflette sul cinema stesso e sul suo significato. Il viaggio della protagonista alla ricerca dell'amore perduto diventa così anche il viaggio dello spettatore, vittima inconsapevole dell'inganno perpetuato dal grande architetto che risponde al nome di Satoshi Kon.



Dopo la bellissima parentesi di Tokyo Godfathers, la serie animata Paranoia Agent (non dimenticate di leggere la nostra recensione di Paranoia Agent) e il lungometraggio Paprika proseguono questo percorso di decostruzione del medium audiovisivo, spingendolo verso nuovi limiti. Nel primo caso, le continue compenetrazioni tra la realtà e la finzione - sia essa sogno, immaginazione, suggestione o esperienza pregressa - permettono a Kon di attuare una feroce critica sociale nei confronti della società giapponese e delle sue problematiche.



Paprika, invece, è l'opera che più di tutte porta agli estremi la poetica del regista, dato che stavolta sono proprio gli stessi personaggi a entrare nei sogni altrui e questi ultimi a fare breccia nel mondo reale, dando vita a un immaginario grottesco e apocalittico specchio della complessità della natura umana.



Satoshi Kon è forse colui che più di tutti, nella storia dell'animazione giapponese, non ha mai avuto paura di osare, di sperimentare, di andare oltre quello che gli altri avevano già fatto, e tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'adeguato supporto di uno staff capace di trasporre su schermo le sue idee. La filmografia di Kon è uno dei simboli del periodo d'oro vissuto dallo studio Madhouse (produttore di tutte le opere precedentemente citate) tra la fine degli anni '90 e tutto il decennio successivo, prima della crisi e del suo successivo ridimensionamento.



Grazie alla collaborazione di numerosi artisti di talento (come il leggendario animatore Masashi Ando), ciascun lavoro di Kon si rivela tuttora molto pregevole dal punto di vista tecnico, mettendo in mostra disegni e animazioni di primissimo livello. Anche il sonoro rappresenta un aspetto fondamentale del racconto, e a tal proposito è impossibile non menzionare il sodalizio tra il regista e il compositore Susumu Hirasawa, autore delle memorabili colonne sonore di Millennium Actress, Paranoia Agent e Paprika.

Guida alla visione

Nel momento in cui pubblichiamo questo articolo, solo Tokyo Godfathers e Paranoia Agent sono disponibili per la visione in streaming nel nostro paese. Il primo è stato rilasciato su Netflix a partire dal 15 dicembre 2021, mentre il secondo, dopo un breve passaggio su Prime Video, è accessibile gratuitamente e per intero su Yamato Animation, il canale YouTube dell'editore Yamato Video, che ha anche pubblicato la serie in formato blu-ray in un box da collezione in edizione limitata.



E sempre nell'ambito del mercato home video, Eagle Pictures ha recentemente fatto uscire i blu-ray di Tokyo Godfathers e Paprika nella collana Green Box Collection, mentre ancora non si hanno novità su un'eventuale riedizione dei primi due lungometraggi Perfect Blue e Millennium Actress.



Se siete interessati ad approfondire anche il Satoshi Kon mangaka, purtroppo il momento non è dei migliori. Sia la Stirpe della Sirena, pubblicato da Star Comics due anni fa nella collana Umami, che Opus e Seraphim 266613336Wings, giunti in Italia grazie a Panini Comics, sono attualmente esauriti e in attesa di una doverosa ristampa.