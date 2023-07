Secret Invasion prima di Disney+: la storia degli Skrull nei fumetti Marvel

Il primo episodio di Secret Invasion è arrivato su Disney+ il 21 giugno, riportando finalmente i fan Marvel alle tinte da thriller di Captain America: The Winter Soldier e di Captain America: Civil War. Un ritorno atteso da tantissimi appassionati dell'MCU e della Casa delle Idee, dopo una lunga deriva a metà tra spazo profondo e magia durata un paio d'anni. Non tutti, però, sanno che Secret Invasion è ispirato all'omonima miniserie a fumetti, lanciata da Marvel nel 2008 e composta da otto episodi, un prologo e alcuni tie-in con le serie regolari di altri amatissimi eroi della nona arte.



La serie, illustrata da Leinil Francis Yu e diretta da Brian Michael Bendis, già scrittore di Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four e Daredevil, rappresenta uno dei capisaldi dell'intera produzione a fumetti di casa Marvel, nonostante si tratti di un evento brevissimo, condensato dal punto di vista editoriale in pochi mesi. Ma cosa rende grande Secret Invasion? Quali sono i punti di forza dell'iconica run di Bendis e Yu?

L'Impero millenario degli Skrull

Partiamo con le cose semplici: se volete leggere Secret Invasion, non dovrete recuperare albi a destra e a manca. Nel 2022, Panini ha pubblicato la versione Marvel Must Have di Secret Invasion, che comprende tutti e otto i numeri della serie regolare e il prologo della run, intitolato Infiltration (di recente, invece, è disponibile un maxi cofanetto al costo di 116 euro che include tutte le principali saghe legate agli Skrull, inclusa ovviamente Secre Invasion).

Al centro del fumetto abbiamo l'invasione del pianeta Terra da parte degli Skrull, una razza aliena introdotta all'inizio degli anni Sessanta da Stan Lee e Jack Kirby sulle pagine dei Fantastici 4. Gli Skrull sono una razza aliena mutaforma proveniente dalla Galassia di Andromeda: tra i loro poteri vi sono, oltre alla capacità di modificare il proprio corpo per assumere le sembianze altrui, anche la super-forza, pari a circa il doppio di un essere umano, e la longevità, anch'essa più che doppia rispetto a quella di una persona comune. In origine, gli Skrull erano un popolo pacifico, benché avanzatissimo: solo il contatto con un'altra razza, i Kree, ne fece dei veri e propri conquistatori interplanetari. La guerra tra Kree e Skrull durò milioni di anni, e si sovrappose a diversi altri eventi tragici per la razza aliena, tra cui la distruzione del Throneworld di Tarnax IV in Fantastic Four 257 del 1983: il "Throneworld" è il pianeta-capitale dell'Impero Skrull, e da migliaia di anni non coincide più con il pianeta originale della razza aliena, Skrullos. Dopo la distruzione di Tarnax IV, Tarnax II è diventato il nuovo Throneworld, anche se molti Skrull hanno iniziato a guardare con attenzione alla Terra, che storicamente è stata un campo di battaglia del conflitto Kree-Skrull.



Quest'ultimo, per la verità, continua tuttora nei fumetti. Anzi, al momento si tratta di un "conflitto congelato" dell'Universo Marvel, dopo la tregua tra Kree e Skrull siglata in Incoming 1 del 2019. Sembra però che in futuro la ripresa di una guerra interplanetaria tra le due fazioni non sia da escludere, e che la Terra si troverà, volente o nolente, a farne ancora una volta da campo di battaglia. Durante la guerra con i Kree, gli Skrull entrano in contatto con la Terra e con i suoi eroi: la principessa Veranke, in particolare, conosce gli Illuminati, che riescono a respingere l'invasione e minacciano rappresaglie qualora gli alieni tornassero sul Pianeta Blu.

Veranke, inoltre, prevede la distruzione del Throneworld da parte di Galactus: quando essa si verifica realmente, la Skrull viene acclamata imperatrice e inizia a pianificare una nuova invasione della Terra. Basandosi su una nuova profezia, la sovrana prevede che la Terra diventerà la nuova casa degli Skrull, e per questo prepara tutte le sue forze per un'invasione del pianeta. Quest'ultima, però, non sarà una campagna bellica alla luce del giorno come quella respinta anni prima dagli Illuminati: al contrario, si tratterà di un'Invasione Segreta, nascosta agli occhi degli esseri umani e dei loro eroi.



Un altro motivo per cui la Terra fa gola agli Skrull sono i suoi eroi: il possesso dei poteri di questi ultimi, infatti, garantirebbe loro un netto vantaggio sui nemici Kree.

Poiché gli Skrull sono degli abili mutaforma, il loro piano è quello di studiare i Vendicatori, gli X-Men e i Fantastici Quattro per assorbire i loro poteri e usarli a proprio vantaggio, sia contro gli eroi terrestri che contro i soldati Kree. I risultati della sperimentazione Skrull con i superpoteri degli eroi umani si concretizzarono infine nel Super-Skrull, anche noto come Kl'rt: senza scendere troppo nei dettagli della lunghissima a fumetti storia di Kl'rt, vi basti sapere che il Super-Skrull è stato una presenza stabile in tutte le apparizioni degli Skrull nei fumetti, fino ai recenti cicli di Annihilation e di Empyre. Per la verità, il Super-Skrull non ha la capacità di mutare i propri poteri prendendo le sembianze di questo o di quell'eroe, ma semplicemente viene dotato dei poteri dei Fantastici Quattro, che utilizza per combattere contro la famiglia più famosa dell'Universo Marvel in diverse occasioni. Giudicando dal finale della seconda puntata di Secret Invasion, siamo certi che anche gli Skrull del MCU stiano pensando ad un progetto simile.

L'"Invasione Segreta" della Terra

La storia millenaria e le ambizioni degli Skrull nei confronti della Terra portano, nel 2008, a Secret Invasion. Nel corso degli eventi di New Avengers 31 scopriamo che Elektra è sempre stata una Skrull: morendo in battaglia, l'eroina perde le sue sembianze umane e torna ad essere una mutaforma verde. Allarmati, gli eroi decidono di avvisare Tony Stark, direttore dello S.H.I.E.L.D.: incaricata di portare il corpo Skrull di Elektra ad Iron Man è la Donna Ragno, che viene poi invitata ad unirsi ai Potenti Vendicatori. Tuttavia, all'insaputa di tutti, la Donna Ragno è in realtà Veranke, l'Imperatrice degli Skrull.

Per la verità, tantissimi eroi, al tempo di Secret Wars, erano dei mutaforma alieni: tra di essi abbiamo Freccia Nera, che faceva parte degli Illuminati, ma anche Hank Pym, sostituito anni prima degli eventi di Secret Invasion. Sia prima dell'evento che dopo, in realtà, tantissimi eroi hanno avuto delle controparti Skrull: tra di essi troviamo Captain Marvel, Captain America, Wolverine e persino Nick Fury. Proprio in questo sta la componente thriller di Secret Invasion: nessuno, né tra i personaggi della run a fumetti (o della serie TV), né tantomeno tra i lettori (o gli spettatori), sa di chi fidarsi. La segretezza e il tradimento sono all'ordine del giorno. E, ancora peggio, a tradire sono quelle stesse persone che finora i Vendicatori ritenevano amici e alleati.



Proprio l'impossibilità di fidarsi degli altri, infine, porta gli Illuminati a sciogliersi: erano stati proprio loro, sconfiggendo la prima invasione Skrull e visitando il Throneworld anni prima, a fornire agli alieni lo strumento per tramutarsi in umani passando del tutto inosservati, riuscendo persino ad evadere le capacità telepatiche del Professor X.

Al contempo, Valentina Allegra de la Fontaine, anch'essa una Skrull, uccide Dum Dum Dugan, sostituto di Nick Fury (al tempo latitante), e prende il controllo dello S.W.O.R.D.. Un'altra Skrull, che ha acquisito le fattezze della Donna Invisibile, fa esplodere il Baxter Building, mentre Hank Pym spara a Mr. Fantastic, arrivando quasi ad ucciderlo mentre questi sta eseguendo un'autopsia sul cadavere Skrull di Elektra: pochi secondi prima del colpo, Reed Richards aveva scoperto il segreto del potere mutaforma degli Skrull. Intanto, svariate navi Skrull colme di cloni dei principali supereroi Marvel sbarcano sulla Terra. Mentre la battaglia imperversa a New York e nella Terra Selvaggia, gli eroi non sanno di chi fidarsi: chiunque potrebbe essere uno Skrull. Ancora peggio, ora che un intero esercito di alieni è sulla Terra, alcuni di questi fingono di passare dalla parte dei buoni, mentre altri li attaccano. È il caos: i Vendicatori non sanno più di chi fidarsi, ma neanche il lettore riesce a capire esattamente cosa stia succedendo.



Intanto, a New York l'invasion Skrull entra nel vivo: intere navi colme di Super-Skrull raggiungono la Mela Morsicata, mentre anche altri eroi, come il Captain America di Bucky Barnes, Thor e persino Hood con i suoi sgherri, danno battaglia agli alieni.

Nella Terra Selvaggia, invece, scendono in campo Wolverine, Spider-Man, Occhio di Falco, Ka-Zar e Shanna, ma anche la Donna Ragno (che, lo ricordiamo, è in realtà l'Imperatrice Skrull Veranke). La resistenza, che per la prima volta da Civil War comprende sia gli Eroi non registrati che quelli registrati, insieme ad un gran numero divillain, si sposta tutta su New York, dove decine di navicelle Skrull depositano i propri soldati potenziati. Su una di queste, però, si trovano anche gli eroi "sostituiti" dagli alieni: i Vendicatori scomparsi non sono morti, ma si trovano in una sorta di ibernazione a cui viene posta fine facendo cadere la navicella su Central Park. Intanto, anche Mr. Fantastic viene salvato dalle grinfie degli Skrull e crea un congegno capace di inibire i poteri mutaforma dei nemici. Ancora, Occhio di Falco ferisce a morte Veranke, che però viene uccisa, peraltro davanti alle videocamere dei telegiornali, da Norman Osborn: quest'ultimo evento si rivelerà centrale (e fatale) per il futuro degli Avengers. La morte di Veranke e la macchina di Reed Richards mettono fine all'Invasione Segreta, ma lo S.H.I.E.L.D., incapace di prevederla e di contenerla, viene sciolto.

Ma dov'è Nick Fury?

Ma, in tutto questo, cosa c'entra Nick Fury? Il direttore dello S.H.I.E.L.D., impersonato nel MCU da Samuel L. Jackson, ha il ruolo di protagonista della serie TV di Secret Invasion, ma nel nostro resoconto della run a fumetti sembra avere un ruolo decisamente secondario. In realtà, Fury vive ormai da clandestino da diversi anni quando si verificano gli eventi di Secret Invasion.

L'eroe, infatti, è in fuga dalla legge dai tempi di Secret War, del 2004 (non confondetelo con Secret Wars, attenzione!), quando questi aveva impegnato alcuni eroi in una missione segreta e non-autorizzata a Latveria, che gli era costata la direzione dello S.H.I.E.L.D. e gli aveva messo alle calcagna le autorità americane. Intanto, a prendere il posto di direttore dello S.H.I.E.L.D. era stato Tony Stark, almeno fino agli eventi di Civil War. Tuttavia, Nick Fury è stato l'unico a prevedere l'Invasione Segreta degli Skrull, o quantomeno a prepararsi per quest'ultima, dopo i devastanti eventi di Civil War e di World War Hulk.



Nick Fury fonda così i Secret Warriors, un gruppo di eroi strettamente legati alla sua figura e, soprattutto, sconosciuti al pubblico, dunque affidabili e "insostituibili" dagli Skrull: Fury è certo che nessuno di questi, tra i quali troviamo Quake, Yo-Yo Rodriguez, Phantom Rider e Phobos, sia un alieno. Quando Secret Invasion ha inizio, Fury e i suoi si trovano in Messico, ma si recano prontamente a New York, risultando fondamentali per la cacciata degli invasori e per la vittoria nel conflitto. La loro azione, però, resta sempre coperta, al punto che il mondo non si accorge nemmeno della loro partecipazione agli eventi bellici.

Questa operazione sotto copertura si rivela però un'arma a doppio taglio per Nick Fury: se nessuno sa che è stato proprio grazie a lui che gli umani hanno vinto la guerra contro gli Skrull, nessuno potrà riabilitarlo e ridargli la direzione dello S.H.I.E.L.D.. Al contrario, Fury resta un fuggitivo, mentre la sua agenzia, reputata responsabile dell'invasione, viene smantellata. Al suo posto nasce un'altra formazione, nota come H.A.M.M.E.R. e comandata nientemeno che da Norman Osborn, diventato un eroe nazionale (anzi, globale) dopo aver ucciso Veranke a favor di camera. Così, dunque, inizia l'arco narrativo di Dark Reign e dei suoi Dark Avengers.