Shaman King The Super Star, il sequel è all'altezza dell'originale?

Approcciare Shaman King da zero è un'impresa non ardua, ma sicuramente complessa. Il manga ha avuto una gestazione molto difficile, complice le numerose interruzioni, nonché le diverse serie che lo hanno visto protagonista in questi anni. La vicenda di Yoh Asakura, in ogni caso, è riuscita, nonostante le grandi difficoltà incontrate anche in sede di pubblicazione, a offrire qualcosa di nuovo, che anche in Italia ha saputo ritagliarsi il proprio spazio. A distanza di quasi vent'anni, Shaman King torna con un nuovo manga, The Super Star, sequel del suo già esaurito altro sequel, Flowers, per raccontarci ancora una volta la lotta tra gli sciamani e i portatori di Oni e riprendere un discorso che era stato interrotto anzitempo nel 2014, a causa della cancellazione della rivista sulla quale avveniva la pubblicazione mensile.



Dove eravamo rimasti

Yoh Asakura, insieme al suo spirito Amidamaru, all'inizio di Shaman King aveva iniziato il suo allenamento per arrivare preparato allo Shaman Fight, il torneo che ogni 500 anni elegge lo sciamano più forte al mondo. Le vicende che riguardano l'evoluzione della storia di Yoh ci portano fino alla sfida definitiva del torneo, per il duello che vede il protagonista contrapporsi a Hao, che alla fine riesce a ottenere il ruolo di Shaman King. Da qui riparte Flowers (degno sequel di Shaman King), che per protagonista ha il figlio di Yoh e di Anna, Asakura Hana, 16 anni dopo la fine del torneo.

Nel frattempo l'ascesa di Hao al ruolo di sciamano supremo lo conduce a doversi confrontare con il Flower of Maize, un evento voluto dal G8 e causato dal fatto che tre o più ex Shaman King hanno votato contro una proposta del nuovo supremo, al quale viene ostacolato qualsiasi piano di distruzione dell'umanità. La psicologia di Hao, d'altronde, è rimasta intatta nel corso delle vicende, confermando che le intenzioni del personaggio non sono mutate dalla serie originale fino ai suoi sequel, con quel forte spirito di vendetta che lo ha accompagnato sin da piccolo. Flowers, in quanto sequel, si concentra molto di più sulle vicende riguardanti Asakura Hana, ma introduce anche dei personaggi che diventano fondamentali per la lettura di The Super Star, a partire da Alumi Niumbirch, la figlia di Silva, nonché la futura fidanzata di Asakura Hana. Oltre lei, Flowers introduce anche Sakurai Sakutaro, comandante della marina giapponese durante la Seconda guerra mondiale.



La vicenda raccontata in questo sequel rimane, però, incompiuta data la cancellazione di JumpX nel 2014 e quindi dopo appena 29 capitoli la storia di Hana terminava senza una vera conclusione. Adesso con The Super Star l'intenzione di Hiroyuki Takei sembra essere proprio quella di ripartire ricordandoci dove eravamo rimasti e provando, allo stesso tempo, a fornirci uno starting point che - come vedremo a breve - non è di grande accessibilità.

Mentre in Giappone la pubblicazione ha raggiunto il settimo tankobon, fino al capitolo 44, in Italia l'esordio di The Super Star ci conduce al primo numero distribuito all'inizio di agosto, al quale farà seguito il secondo a ottobre. Una ripartenza quasi da zero, perché all'inizio ci viene proposto un dialogo tra Hao e Yoh su quello che è il Flower of Maize e su quelle che sono le reali intenzioni di Hao. Nel frattempo, però, le vicende si spostano sulla terra, dove Alumi, confermata la sua natura di Itako, ossia una persona che può far possedere il suo corpo a uno spirito, sta cercando qualcosa di molto prezioso da poter usare nella guerra tra gli dei.



Può essere uno starting point?

Nonostante Takei approcci The Super Star con l'intenzione di far ripartire le vicende quasi dall'inizio, senza aver potuto esaurire la storyline dedicata al Flower of Maize, allo stesso tempo dà per scontato diverse informazioni: se Hao decide di spiegarci cosa accadrà di lì a poco e per Alumi viene adottato un espediente che le permette di ripresentarsi, molti dettagli vengono dati per scontati e i personaggi si ritrovano nella condizione di dover spiegare, in maniera forzata, ciò che sta accadendo. Il tentativo di far sì che The Super Star diventi uno starting point per i nuovi lettori non è così vincente, anzi, finisce per creare confusione in chi non ha ben noti anche i pregressi di Sakurai, che farà la sua apparizione nella seconda metà del primo takobon.

Al di là di quelle che sono le vicende riguardanti la trama, è chiaro che approcciare The Super Star senza una conoscenza pregressa costringe il lettore a perdersi alcuni colpi di scena e, soprattutto, le apparizioni di alcuni personaggi inaspettati. Ciò che è piacevole notare è che la scrittura di Takei ha abbandonato quel fare umoristico che finiva per banalizzare l'opera. In passato Shaman King aveva accusato, in più occasioni, il problema di ridursi quasi a un kodomo piuttosto che a uno shonen, come d'altronde lo stesso anime aveva poi provare a fare.



Mentre quindi Hunter x Hunter o anche Jujutsu Kaisen riuscivano a offrire degli elementi narrativi che innalzassero non solo il target, ma anche l'argomento trattato, Shaman King finiva per ridicolizzare e banalizzare le proprie vicende. L'approccio usato in The Super Star, sin dai primi disegni, nonostante Yoh sia rimasto quel protagonista passivo e apatico che ha rappresentato il tallone d'Achille della prima serie, sembra essere invece cambiato. Adesso la guerra tra dei sta per arrivare e sarà epocale.



L'evoluzione del tratto

Lo stesso tratto di Takei sembra aver fatto un bel passo in avanti: il suo stile resta molto classico, con dei segni ben definiti e delle spigolosità che ci aiutano a individuare gli elementi cardini della narrazione; anche gli stessi personaggi finiscono per essere ben caratterizzati e diversi tra di loro, così da non ritrovarci in un problema à la Attack on Titan, soprattutto nei primi tankobon. Le tavole sono sempre molto dettagliate, ma allo stesso tempo pulite e rifinite, con delle griglie che si prendono delle licenze d'autore pur rimanendo chiare e ordinate.



Quello che resta un po' incerto in questo tankobon è nella seconda metà, quando Takei gioca molto col colpo a sorpresa, con l'inatteso e prova a caricare il climax di suspense: questo lo costringe ad approcciare un disegno molto misterioso, celando non solo parti dell'ambientazione, ma anche dei personaggi, il che finisce per creare solo grande confusione nel lettore. La stessa rappresentazione degli oni, in alcuni momenti, risulta un po' indecisa, creando ulteriore confusione in quelle pochissime tavole in cui Takei prova a diventare più celato e meno palese nelle sue intenzioni.

Pur mantenendo un approccio molto introduttivo, trattandosi di un volume che deve recuperare eventi andati perduti e riportare a galla le vicende di alcuni personaggi che potremmo aver dimenticato, The Super Star sembra aver intrapreso la giusta strada in antitesi a quelli che erano stati gli errori di Shaman King. Con eventi a volte abbastanza inutili e - come già detto - che finivano per abbattere l'emotività del momento, questo primo volume sembra andare nella direzione in cui un conflitto di proporzioni epiche dovrebbe andare. C'è tanto equilibrio tra gli elementi, nonostante le reazioni di alcuni personaggi secondari sembrino posticce e non ragionate, ma nell'insieme questo potrebbe essere un ottimo modo per far ripartire una serie sfortunata e condizionata da intense problematiche.