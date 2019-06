Spider-Man: ipotesi e chiarimenti sull'immagine teaser

Spider-Man, uno degli eroi più famosi e amati dei fumetti, con oltre cinquant'anni di storia editoriale alle spalle, è ancora oggi sulla cresta dell'onda in praticamente qualsiasi media.

Dagli intramontabili fumetti, capaci di rinnovarne tanto l'aspetto quanto alcune sfaccettature caratteriali, passando per ogni genere di merchandising e videogioco, l'iconico personaggio di casa Marvel è tornato a vivere una seconda giovinezza nel 2002, con l'uscita del primo film a lui dedicato diretto da Sam Raimi. Dopo le parentesi dei due film diretti da Marc Webb, L'Uomo Ragno è infine tornato in grande stile con i nuovi film Marvel Studios a lui dedicati, tra cui l'imminente Far From Home.



In vista della recente immagine teaser pubblicata da Alex Ross in cui si legge chiaramente il numero quattro, andiamo a fare il punto della situazione sui possibili progetti che potremmo vedere nell'immediato futuro. Le recenti novità hanno fatto pensare a una versione a fumetti del mai realizzato Spider-Man 4 di Sam Raimi, cancellato prematuramente molti anni fa, tuttavia la Marvel Comics ha poi pubblicato un aggiornamento con un'immagine che ritrae un numero 3. Quello che sembrava un teaser legato all'amata trilogia di Raimi non è altro che un countdown, dunque, eppure resta il fatto che Alex Ross ha omaggiato il film mai nato con un artwork e un hashtag.



Fantastico quartetto...

Una delle ipotesi più accreditate secondo i fan è quella relativa a una possibile collaborazione tra Spider-Man e I Fantastici Quattro.

Dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, sia gli X-Men che il quartetto più famoso d'America sono entrati di fatto a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Il recente trailer di Spider-Man: Far From Home, ha poi gettato ulteriore benzina sul fuoco aprendo le porte a una nuova e misteriosa dimensione che potrebbe tranquillamente spiegare il perché sia gli X-Men che I Fantastici 4 non sono intervenuti durante gli eventi catastrofici visti fin dal primo Avengers.

Un'altra ipotesi possibile, per quanto improbabile, è quella legata a una formazione inedita dei Fantastici Quattro, che ha visto Spider-Man, Hulk (grigio), Ghost Rider e Wolverine cooperare per sventare una terribile minaccia.

Ma la teoria che più di tutte ha colto di sorpresa i fan è forse quella legata alla versione a fumetti del quarto capitolo cinematografico della saga di Sam Raimi, mai arrivato nelle sale per divergenze tra il regista e la Sony.

...o quadrilogia incompiuta?

Il primo film sull'Uomo Ragno diretto da Sam Raimi, uscito nell'ormai lontano 2002, è riuscito a infondere nuova linfa vitale al personaggio, riadattandolo per il pubblico moderno senza però snaturarlo. La scelta, ad esempio, di rendere le ragnatele organiche (cioè generate dall'eroe senza l'utilizzo di nessun gadget) hanno portato gli stessi fumetti ad adattarsi di conseguenza, facendo evolvere i poteri di Spider-Man in maniera abbastanza originale.



La trilogia raiminiana ha quindi creato un vero e proprio universo a sé stante, formato da personaggi iconici quanto da villain estremamente caratteristici, basti pensare al Norman Osborn/Green Goblin interpretato da Willem Dafoe o al Doctor Octopus di Alfred Molina.

Oltretutto, lo stesso main theme della trilogia (composto da Danny Elfman), è riuscito a farsi amare fin da subito per la sua impronta epica e solenne, capace ancora oggi di suscitare forti emozioni in moltissimi spettatori.

Ed è proprio questo insieme di fattori che hanno portato i vari fan a sperare di vedere trasposto su carta l'ultimo capitolo della quadrilogia, quasi a voler vedere la conclusione di una storia da troppo tempo rimasta incompiuta.



Avvoltoi, cacciatori, gatte

Fin dalla fine del terzo capitolo, purtroppo il meno riuscito dei tre, si è via via sparsa la voce riguardo la possibile comparsa di villain storici del personaggio, tra cui L'Avvoltoio, Mysterio e Lo Scorpione.

A fronte quindi di un quarto film mai realizzato, il desiderio dei fan di vedere ancora una volta Tobey Maguire vestire i panni dell'amichevole Spider-Man di quartiere non è mai scomparso del tutto. Ad accrescere l'hype ci ha pensato l'illustratore Alex Ross, che ha accostato a un suo vecchio artwork, realizzato per il film, il numero quattro sottoforma di ragnatela.



Il fumetto, se davvero in fase di sviluppo, potrebbe quindi vantare il taglio pittorico e iperrealista dell'artista, entrato nella storia dei cinecomics anche per aver disegnato l'incredibile miniserie Marvels, su testi di Kurt Busiek. Il quarto film in versione fumetto potrebbe anche essere l'occasione perfetta per vedere come Sam Raimi avrebbe gestito Felicia Hardy, anch'essa confermata come personaggio del quarto film ma trasformata in una sorta di versione femminile dell'avvoltoio.



Allo stesso modo, il quarto capitolo a fumetti - vista anche l'assenza di limiti posti dal budget - potrebbe addirittura concentrarsi su I Sinistri Sei (a cui lo stesso reboot con Andrew Garfield in realtà rimandava), con i vari Mysterio, L'Avvoltoio e Kraven intenti a cooperare per sconfiggere l'arrampicamuri una volta per tutte.

Il piano di Raimi, almeno in origine, non era infatti quello di fermarsi al quarto capitolo, quanto invece di creare una nuova serie di film in cui avrebbero fatto la loro comparsa numerosi nuovi villain.



Anche Lizard (la cui possibile comparsa nei film futuri è stata da sempre suggerita vista la presenza di Curt Connors, cioè il suo alter ego umano, nelle varie pellicole) potrebbe in realtà fare la sua apparizione in un'eventuale storia a fumetti incentrata sul quarto capitolo cinematografico Raiminiano.

Insomma, di carne al fuoco sembra essercene parecchia, anche perché è bastato mostrare un semplice numero per scatenare la fantasia dei fan di tutto il mondo, particolare comunque capace di far capire a tutti quanto, ancora oggi, l'amichevole Spidey di quartiere sia in grado di far sognare a occhi aperti un pubblico di tutte le età. Se le ipotesi sono corrette, tra qualche ora gli account social della Marvel si aggiorneranno con un nuovo numero, il 2, a sancire un countdown che terminerà giovedì sera. E chissà quali "stupefacenti" sorprese ci riserverà la Casa delle Idee...