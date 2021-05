Star Wars: 5 fumetti Canon e Legends per festeggiare Guerre Stellari

Anche quest'anno (come ogni 4 di maggio), i fan di tutto il mondo celebrano Guerre Stellari nel giorno dello Star Wars Day, col solito entusiasmo e l'amore che li contraddistingue. Facile intuire (per chi abbia un po' di conoscenza della lingua inglese) perché, proprio il 4 maggio, sia il giorno in cui bambini, adulti e adolescenti rinnovano il loro amore per le storie dell'universo creato da George Lucas: in inglese, May the fourth suona proprio come May the force, parte della celebre citazione quasi liturgica "May the force be with you" ("Che la Forza sia con te").



Proprio perché la Forza è sempre con noi, a 44 anni di distanza dall'uscita nelle sale dello storico primo film, celebriamo oggi questa simbolica ricorrenza (nonostante per il Los Angeles City Council lo Star Wars Day sia il 25 maggio) scovando i cinque migliori fumetti da leggere per festeggiare al meglio lo Star Wars Day, tra Canon (continuty) e Legends (diversa linea temporale)!



Tra diverse ambientazioni e periodi temporali, questa selezione evidenzia la grande capacità dell'universo di Star Wars di espandersi in storie sempre nuove, coinvolgenti ed emozionanti.



Star Wars Knights of the Old Republic 2 Flashpoint

Ripubblicato nel 2014 da Panini Comics e appartenente all'universo Legends, il volume raccoglie il secondo gruppo di storie della serie Knights of the Old Republic, composto in totale da nove volumi (in ordine Inizio, appunto Flashpoint e poi Giorni di Paura, Notti d'Ira, Bagliore d'Odio, Cavalieri di Sofferenza, Riabilitazione, Ambizioni Pericolose, Distruttrice, Demone e infine Guerra).

Sebbene il titolo del volume possa trarci in inganno, richiamando ad un celebre evento capace di cambiare, con la sua uscita, lo status quo del mondo DC, con gli autori Dustin Weaver, Michael Atiyeh e John Jackson Miller Flashpoint diventa il nome di una stazione spaziale nella quale si svolgono gli eventi cardine delle vicende. La Ultimo Rifugio sbarca sul pianeta Vanque, con Zayne e il resto dell'equipaggio che si trovano a dover fuggire nuovamente da un esercito di Neo-Crociati Mandaloriani, che nel frattempo stanno invadendo il pianeta; durante la fuga dai nemici Jarael, creduta una Jedi, viene catturata e trasportata alla Stazione Flashpoint, pronta ad essere sottoposta a terribili esperimenti.



Nel frattempo, il comandante mandaloriano Rohlan Dyre tenta di fuggire con la Ultimo Rifugio per cambiare vita; si scopre che il mandaloriano è uno dei migliori comandanti dell'esercito, ma non crede assolutamente nei motivi dietro il conflitto e vuole dunque allontanarsene. È proprio lui, inoltre, a rivelare a Zayne quale sia il terribile destino che attende Jarael. Nella storia, tra azione e adrenalina, grande spazio anche a umanità e riflessione sulle scelte dietro l'inizio di un conflitto.



Boba Fett - Cacciatore di taglie

Immancabile, in questa nostra selezione, un volume dedicato a Boba Fett, visto anche il successo avuto da The Mandalorian (per approfondire, la nostra recensione di The Mandalorian 2 è a un tiro di blaster da voi), basata su un altro cacciatore di taglie mandaloriano, Din Djarin. Edito nelle vecchie edizioni col titolo di Boba Fett - Morte, bugie e tradimenti e appartente (come Star Wars Knights of the Old Republic 2 Flashpoint) e inserito in Legends, nel nuovo volume uscito lo scorso maggio per Panini Comics viene esplorata nel migliore dei modi la mitologia di questo personaggio, contribuendo a creare quell'alone leggendario che ancora oggi irradia Boba Fett.

Il cacciatore di taglie viene ingaggiato da Gorga the Hutt (nipote del più celebre Jabba) per una serie di nuove missioni nell'orlo esterno. Il difficile compito prevede l'uccisione di Bar-Kooda, un pirata spaziale colpevole di un torto al futuro suocero di Gorga; la morte di Bar-Kooda esporrà il mandaloriano alla furia del fratello della vittima, Ry, che si mette subito sulle sue tracce. Da questa vicenda una serie di altri eventi collegati a Gorga, che evidenzieranno la destrezza di Boba Fett, il quale si ergerà finalmente a leggenda.



Star Wars: l'Impero a pezzi

Passando ai prodotti della continuity stabilita a partire dal 2014, portiamo qui in evidenza Star Wars: l'Impero a pezzi, miniserie in quattro parti realizzata dagli autori Greg Rucka, Marco Checchetto, Emilio Laiso, Angel Unzueta e raccolta da Panini (oltre ai due volumi brossurati) in un'edizione cartonata deluxe (con tanto di bozzetti e interviste).

In questa storia, ambientata nel periodo successivo agli eventi del film Il ritorno dello Jedi, i nostri eroi Luke, Han, Leia e Chewie si troveranno a fronteggiare le forze oscure dell'Impero, più vive che mai nonostante la dipartita di Palpatine. Partendo dalla battaglia di Endor, gli eventi si susseguono portando i lettori a conoscere i genitori di Poe Dameron; il tutto, condito con diversi collegamenti ai prodotti cinematografici, animati e videoludici del franchise.



Solo: A Star Wars Story

Adattamento a fumetti dell'omonimo film del 2018 diretto da Ron Howard con Alden Ehrenreich nei panni di un giovane Han Solo e la star de Il Trono di Spade Emilia Clarke in quelli di Qi'ra (a proposito, qui la nostra recensione di Solo A Star Wars Story), Solo: A Star Wars Story racconta grazie a Leonard Kirk e Robbie Thompson gli eventi che abbiamo avuto modo di ammirare anche sul grande schermo, e molto di più.

Il giovane Han Solo, dopo aver lasciato la marina Imperiale, si unisce a una banda di mercenari guidati da Tobias Beckett in cerca di fama e ricompense materiali; nel corso degli eventi, avrà modo di incontrare due volti che ci sono ben noti, quelli di Lando Calrissian e di un Wookiee di nome Chewbacca. E poi, di corsa sul Millennium Falcon per percorrere la Rotta di Kessel! Il vero punto di forza di questa miniserie in sette parti è proprio quello di arricchire la visione offerta dalla pellicola, nel modo unico e specifico che il medium fumetto può offrire; senza l'ansia (tutta cinematografica) di dover confezionare un prodotto limitato dagli standard della distribuzione nelle sale e con la bellezza di dialoghi riflessivi e tavole immersive. Per i fan più coraggiosi: perché non unire la lettura ad una nuova visione della pellicola?



Star Wars: Obi-Wan & Anakin

Come ultima proposta fumettistica per festeggiare lo Star Wars Day di quest'anno, vi proponiamo Obi-Wan & Anakin, miniserie a fumetti in cinque episodi che si focalizza sui due amatissimi personaggi prima che diventassero quelli che tutti sappiamo essere.

Apparsa per la prima volta sull'albo Darth Vader 16 e conclusasi in Darth Vader 20, è stata poi pubblicata in un unico volume da Panini Comics lo scorso 2017 (e ovviamente potete recuperare la nostra recensione di Star Wars Obi-Wan e Anakin). Realizzata da Charles Soule (conosciuto per il suo lavoro su Daredevil e She-Hulk per quanto riguarda la Marvel) e l'italiano Marco Checchetto, la miniserie costruisce i suoi punti di forza approfondendo le versioni giovanili di Obi-Wan e Anakin e focalizzandosi in maniera approfondita sul rapporto tra i due. Essendo due fra i migliori Jedi mai conosciuti, Obi-Wan ed Anakin si lanciano in una misteriosa missione di soccorso su un pianeta sconosciuto, popolato da abitanti pronti a dare loro del filo da torcere.

Una lettura propedeutica, se vogliamo, anche per guardare con un occhio diverso la prossima serie dedicata all'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor, di prossima uscita su Disney+.